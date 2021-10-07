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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Ukrayna arasında herkesin imrendiği bir dostluk var - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Ukrayna arasında herkesin imrendiği bir dostluk var

07.10.2021 13:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslar için gittiği Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile ortak düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslar için gittiği Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile ortak düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye ile Ukrayna arasında herkesin imrendiği bir dostluk var. Her zaman birbirimize olan desteği ve dayanışmamızı gösteriyoruz" dedi.

Ortak stratejik planlama grubu toplantısında 10'uncu yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının hazırlıklarını yaptıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu zirvenin başarılı ve sonuç odaklı olmasını arzu ediyoruz, dolayısıyla zirveye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle serbest ticaret anlaşması başta olmak üzere bazı anlaşmaların zirveye kadar hazır olması için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Zirveden önce karma ekonomi komisyonu toplantısını gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Ayrıca 2+2, 4'lü formatında dostum Dmytro'yu ve Ukrayna Savunma Bakanını, Milli Savunma Bakanımızla beraber ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Türkiye ile Ukrayna arasında herkesin imrendiği bir dostluk var. Her zaman birbirimize olan desteği ve dayanışmamızı gösteriyoruz. Ağustos'ta benim şehrim Antalya ve Muğla bölgesinde özellikle başlayan yangınla mücadelemize Ukrayna'nın verdiği destek için huzurlarınızda bir kere daha ülkem, hükümetimiz ve milletimiz adına çok teşekkür ediyorum. Bu dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız" şeklinde konuştu.

"BİR SONRAKİ TOPLANTIYI 11-13 MART 2022 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Ukrayna ile ikili ilişkilerin ticaret, turizm ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda geliştiğini de ifade eden Bakan Çavuşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Aynı şekilde üst düzeyli temaslarımız da devam ediyor, Cumhurbaşkanlarımız bu yıl içinde 2 defa bir araya geldiler. Ben de Vilnius'ta düzenlenen Ukrayna reform konferansı toplantısına katılmıştım. Ağustos'ta da Kiev'de Kırım platformu kuruluş zirvesine katıldım. Bu başarılı zirve için Ukrayna'yı, Başkan Zelenskiy'i ve dostum Dmytro'yu huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Haziran ayında dostum Dmytro'yu Antalya Diplomasi Forumu toplantısında ağırlamaktan mutluluk duyduk, teşekkür ediyorum. Bir sonraki toplantıyı 11-13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştireceğiz, sizi ve Başkan Zelenskiy'i ağırlamaktan mutluluk duyarız.""TEMASLARI ARTIRACAK BİR İSTİŞARE PLANINI İMZALADIK"Bugünkü görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutuyla ele aldıklarını ve ayrıca bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, "Bakanlıklarımız arasında hem ikili hem de bölgesel konularda temasları artıracak bir istişare planını da bugün Dmytro ile imzaladık. Bu yıl ticaret hacmimiz pandemi önceki dönemi aşacak. Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması sebebiyle turist sayısı da karşılıklı artıyor ama Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı Dmytro'nun da söylediği gibi 2 milyona ulaşacak yeni bir rekoru kırmış olacağız. Dolayısıyla vatandaşlarımız arasında ticaret, yatırım, turizm vesilesiyle artan temaslar nedeniyle bugün konsolosluk konularını da ele aldık" dedi."UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE EGEMENLİĞİ KONUSUNDA DESTEĞİMİZ TAMDIR""Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır ve Dmytro' da söylediği gibi sarsılmazdır" diyen Bakan Çavuşoğlu, "İşte bu anlayışla Kırım platformunun kuruluşuna da destek verdik, ve bundan sonraki süreçte de Kırım platformuna Türkiye olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. ve Kırım Tatarı soydaşlarımızın esenliğinin de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü çerçevesinde güvence altına alınması için ortak çabalarımızı sürdüreceğiz. Kırım Tatarları için konut inşa etme çalışmalarımızı da birlikte sürdüreceğiz. Bu yıl bitmeden inşaata başlamayı planlıyoruz.Her zaman söylediğimiz gibi Donbass sorununun da uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini savunuyoruz. Bu anlamda AGİT Ukrayna Gözlem Misyonu'nun yaptığı çalışmaları önemsiyoruz ve kuruluşundan bu yana da bu misyonun başında Türk diplomatlar görev alıyor. Gördüğünüz gibi bugün birçok konuyu samimi bir ortamda iki dost ülkeye yakışır bir şekilde ele aldık. Bir kere daha dostum Dmytro'ya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BU TÜR UCUZ YAKLAŞIMLARIN SEÇİMLERDE DE BİR FAYDASININ OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Bakan Çavuşoğlu kendisine yöneltilen bir soruya da şu şekilde cevap verdi:

"Ukrayna'dayken üçüncü bir ülke hakkında aslında konuşmak istemem doğrusu ama madem soruyu sordunuz. Son zamanlarda Fransa'nın kendi sömürgecilik tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu da olumlu karşıladığımızı daha önce ifade etmiştik. Fakat son zamanlarda özellikle tarihi konularda yanlış yorum ve çarpıtmalara şahit oluyoruz. Bu konuda Fransa'nın ne kadar samimi olduğun dair soru işaretleri artmaya başladı. Özellikle tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmeye çalışması son derece yanlıştır. Cezayir de bu konuda zaten gerekli tepkiyi gösterdi.  Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Marcon ve Le drian ile biz basın üzerinden değil de doğrudan birbirimizle konuşmak konusunda hemfikir kalmıştık. Bu bakımdan da bu tür açıklamaları doğru bulmuyoruz. Söylediğim gibi Fransa şu anda seçim atmosferine girmiş durumda ve seçimler sebebiyle Macron'un bu yollara tevessül ettiğini görüyoruz. Oysa gerek Fransa'da gerek başka ülkelerde bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydasının olmadığını gördük, görüyoruz. O nedenle bu tür popülist yaklaşımlar yerine kendi halkının güvenini kazanacak adımlar atması daha faydalı olacak diye düşünüyorum. Bizimle ilgili de söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz, tıpkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi."


Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Ukrayna arasında herkesin imrendiği bir dostluk var
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Ukrayna arasında herkesin imrendiği bir dostluk var
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Ukrayna arasında herkesin imrendiği bir dostluk var
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Ukrayna arasında herkesin imrendiği bir dostluk var
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Ukrayna arasında herkesin imrendiği bir dostluk var

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Ukrayna arasında herkesin imrendiği bir dostluk var - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Ukrayna arasında herkesin imrendiği bir dostluk var - Son Dakika
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