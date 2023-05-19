Hiroşima'da G7 Zirvesi'ne katılan Biden, ABD'nin atom bombası saldırısı nedeniyle özür dilemeyecek - Son Dakika
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Hiroşima'da G7 Zirvesi'ne katılan Biden, ABD'nin atom bombası saldırısı nedeniyle özür dilemeyecek

19.05.2023 20:05

Japonya'nın dönem başkanlığında Hiroşima'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, 78 yıl önce ABD'nin Hiroşima'ya yönelik atom bombası saldırısı nedeniyle özür dilemeyeceğini belirtti.

G7 Liderler Zirvesi, Japonya'nın dönem başkanlığında Hiroşima kentinde başladı. ABD Başkanı Joe Biden da zirveye katılıyor.

Hiroşima'da G7 Zirvesi'ne katılan Biden, ABD'nin atom bombası saldırısı nedeniyle özür dilemeyecek

ANIT MÜZEYİ ZİYARET EDECEK

Biden'ın Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Birleşik Krallık liderleri ile birlikte Hiroşima Anıt Müzesi'ni ziyaret edip çelenk koyma ve ağaç dikme törenine katılması bekleniyor. Müze ve anıt, ABD'nin atom bombası saldırısının ardından tek başına ayakta kalan Hiroshima İl Sanayi Tanıtım Salonu'nun kalıntılarını barındırıyor.

Hiroşima'da G7 Zirvesi'ne katılan Biden, ABD'nin atom bombası saldırısı nedeniyle özür dilemeyecek

ÖZÜR DİLEMEYECEK

Bazı Japon siyasetçiler, Amerika'nın Hiroşima ve Nagasaki bombardımanları için resmi bir özür sunmasını talep etti. Ancak, anma alanını ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan Barack Obama, 2016 ziyaretinde nükleer silah kullanımı için özür dilememişti. Beyaz Saray, Biden'ın da özür dilemeyeceğini belirtti.

Hiroşima'da G7 Zirvesi'ne katılan Biden, ABD'nin atom bombası saldırısı nedeniyle özür dilemeyecek

"BIDEN AÇIKLAMA YAPMAYACAK"

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın katılacağı etkinliğin bunun için doğru bir zaman olmadığı için özür dilemeyeceğini söyledi. Sullivan, "Başkan, Barış Anıtı Parkı'nda bir açıklama yapmayacak. Başkan Biden, diğer G7 liderleriyle birlikte çelenk sunma ve diğer etkinliklere katılacak. Ancak bu başkanın bakış açısından ikili bir durum değil" diye belirtti. Sullivan, Biden'ın "saygılarını sunmak için gelen G7 liderlerinden biri" olarak katılacağını vurguladı. Ayrıca, Biden'ın hem tarihe hem de Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya saygı göstermek amacıyla bu eylemi gerçekleştireceğini söyledi.

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Son Dakika Dünya Hiroşima'da G7 Zirvesi'ne katılan Biden, ABD'nin atom bombası saldırısı nedeniyle özür dilemeyecek - Son Dakika


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19:49 Hiroşima'da G7 Zirvesi'ne katılan Biden, ABD'nin atom bombası saldırısı nedeniyle özür dilemeyecek
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