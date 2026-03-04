Hizbullah bir ülkeyi resmen ateşe attı! İsrail bugün de füzelerle vurdu - Son Dakika
Hizbullah bir ülkeyi resmen ateşe attı! İsrail bugün de füzelerle vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
Hizbullah bir ülkeyi resmen ateşe attı! İsrail bugün de füzelerle vurdu
04.03.2026 11:19
Hizbullah bir ülkeyi resmen ateşe attı! İsrail bugün de füzelerle vurdu
Geçtiğimiz günlerde savaşa resmen katıldığını duyuran ve aynı gün içinde Lübnan Başbakanı Nawaf Salam tarafından askeri faaliyetleri yasaklanan Hizbullah, bir ülkenin geleceğini ateşe attı. İsrail'in günlerdir vurduğu Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesi bugün de füzelerin hedefi oldu. Bölgeden şiddetli patlama sesleri gelirken, dumanların gökyüzünü kapladığı görülüyor.

Orta Doğu'da devam eden savaşın etkileri Lübnan'a da yansırken, İsrail ordusu Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Günlerdir hedef alınan bölgede bugün de füze saldırıları düzenlendi.

İSRAİL BUGÜN DE FÜZELERLE SALDIRDI

Başkent Beyrut'un güneyinde yer alan ve Hizbullah'ın güçlü olduğu bölgelerden biri olarak bilinen Dahiye'de art arda şiddetli patlamalar meydana geldi. Saldırıların ardından bölgeden yükselen yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı görülürken, patlama seslerinin kentin farklı noktalarından da duyulduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları saldırıların ardından bölgede panik yaşandığını, bazı binalarda hasar oluştuğunu ve çok sayıda ambulansın olay yerine sevk edildiğini belirtti. İsrail ordusunun son günlerde Beyrut'un güneyindeki hedeflere yönelik saldırılarını artırdığı ifade ediliyor.

HİZBULLAH'IN HAMLESİ ÜLKEYİ ZORA SOKTU

Öte yandan Hizbullah'ın geçtiğimiz günlerde savaşa resmen katıldığını duyurmasının ardından Lübnan'da siyasi tartışmalar da alevlendi. Aynı gün içinde Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, ülkede devlet kontrolü dışında yürütülen askeri faaliyetlere izin verilmeyeceğini belirterek Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasakladığını açıkladı.

Uzmanlar, Hizbullah'ın savaşa doğrudan dahil olmasının ardından İsrail'in özellikle örgütün etkili olduğu bölgeleri hedef almaya başladığını ve Beyrut'un güneyindeki Dahiye'nin bu nedenle saldırıların merkezinde yer aldığını belirtiyor. Bölgedeki gerilimin sürmesi halinde Lübnan'ın daha geniş çaplı bir çatışmanın içine çekilebileceği değerlendiriliyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 50 kişinin öldüğünü bildirmişti.

SALDIRILARIN HEDEFİNDEKİ DAHİYE BÖLGESİ

Dahiye bölgesi, Baabda ilçesi sınırlarındaki Hureyk, Burc el-Baracne, Ğubeyri ve el-Mureyce gibi yoğun nüfuslu mahalleleri kapsıyor. Ağırlıklı Şii Müslüman nüfusun yaşadığı Dahiye bölgesi, Hizbullah'ın siyasi ve toplumsal açıdan güçlü olduğu bir merkez olarak öne çıkıyor. Dahiye, konut alanları, ticaret merkezleri, pazar yerleri ile Filistinli mülteci kampları Burc el-Baracne ve Sabra Şatilla'ya ev sahipliği yapıyor.

