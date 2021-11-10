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Hollandalı gazeteci, canlı yayın sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i yalan söylemekle suçladı - Son Dakika

Hollandalı gazeteci, canlı yayın sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i yalan söylemekle suçladı

10.11.2021 00:47

Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, canlı yayımlanan bir basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e, "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" diye sordu. Gazeteciye sesini yükselterek cevap veren Miçotakis, "Beni ve Yunan halkını, maddi gerçeklerle desteklenmeyen ifadelerle ve suçlamalarla aşağılamanızı kabul edemem. Bizi değil, başkalarını suçlamalısınız" diyerek Türkiye'yi hedef gösterdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinin ardından Maksimu Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Miçotakis ile Beugel arasında gergin bir diyalog yaşandı.

"YALAN SÖYLEMEYİ NE ZAMAN BIRAKACAKSINIZ?"

Sözlerine "Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan'daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim, ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını aşağılamayın" diye başlayan Beugel, sığınmacıların Yunanistan tarafından yasa dışı olarak geri itildiğine dair kanıtlar olduğuna dikkati çekti.

Hollandalı gazeteci, canlı yayında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i yalan söylemekle suçladı

"NEDEN DÜRÜST DAVRANMIYORSUNUZ?"

Beugel, "Reddetmeye ve yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismardır. Neden dürüst davranmıyorsunuz? Neden 'Brüksel bizi yalnız bıraktı, 6 yıl bekledik, kimse bir şey yapmadı. (Sığınmacıları) başka ülkelere yerleştirmeliyiz, bunları yapmıyorlar ve evet (sığınmacıları) acımasızca, barbarca geri itiyoruz.' demiyorsunuz? Neden Brüksel'in kapısını çalmayı bıraktınız?" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'A YAPTIRIMLAR UYGULAMALI MI?"

Rutte'ye de soru yönelten Beugel, "Sizce Yunanistan'a ve hatta belki de Hollanda'ya, Hollanda'nın da sorumluluk payı olan bu insan hakları ihlallerini kabul ettikleri için nasıl yaptırımlar uygulanmalı?" dedi.

RUTTE'DA TEPKİ GÖSTERDİ

Hollanda'da birçok belediyenin Yunanistan'dan refakatsiz çocuk mülteciler gibi çok sayıda mülteciyi, almak istediğini söyleyen Beugel, buna Rutte'un engel olduğunu dile getirdi.

Hollandalı gazeteci, canlı yayında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i yalan söylemekle suçladı
Ingeborg Beugel

"BU AŞAĞILANMAYI KABUL EDEMEM"

Başbakan Miçotakis ise kendisine yöneltilen soruyu, "Sizin Hollanda'da siyasetçilere direkt sorular sorma kültürünüz olduğunu anlıyorum. Ancak bu ofiste beni ve Yunan halkını, maddi gerçeklerle desteklenmeyen ifadelerle ve suçlamalarla aşağılamanızı kabul edemem." diye cevapladı.

Hollandalı gazeteci, canlı yayında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i yalan söylemekle suçladı

Yunanistan'ın, denizde binlerce sığınmacının hayatını kurtardığını iddia eden Miçotakis, bunu yaparken aynı zamanda Türkiye'den gelen sığınmacı teknelerini Avrupa yasalarına göre engellediklerini ve Türk Sahil Güvenlik birimlerinin gelip sığınmacıları alarak Türkiye'ye geri götürmeleri için beklediklerini ileri sürdü.

MİÇOTAKİS, TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Miçotakis, "Yunanistan'ı suçlamak yerine göçmen sorununu sistematik olarak araç haline getiren, güvenli bir ülkeden insanları çaresiz bir konuma zorlayanları suçlamalısınız. Size hatırlatmak isterim ki Türkiye'dekiler hayati tehlike altında değildir. Bizi değil, başkalarını suçlamalısınız." diye konuştu.

SES TONUNU YÜKSELTTİ

Beugel'e "Bizim Sisam'daki kampımızı ziyaret ettiniz mi?" diye soran Miçotakis, Hollandalı gazetecinin, "Evet" yanıtına karşı ses tonunu yükselterek, "Hayır, gitmediniz. Bakın, bu binaya gelip bana hakaret etmeyeceksiniz. Net miyim? Şu an cevap veriyorum ve sözümü kesmeyeceksiniz." diye konuştu.

AFGAN GÖÇMENİ YASA DIŞI İKAMET ETTİRDİĞİ İÇİN SUÇLANMIŞTI

Hollanda basını için bağımsız olarak çalışan Beugel, daha önce de 23 yaşında Afgan bir sığınmacıyı evinde misafir ettiği iddiasıyla göçmenlerin Yunanistan'da yasa dışı ikamet etmesini kolaylaştırmakla suçlanmış, konu Yunan yargısına taşınmıştı.

'NE SORMAMI İSTERSİNİZ?' DEMİŞTİ

Beugel, basın toplantısı öncesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Birazdan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte gelecek. Geri itmeler ve mülteci dehşetinin ortak sorumluları. Tek soru hakkım var. Onlara hangi soruyu sormamı istersiniz? Lütfen fikir verin." ifadelerini kullanmıştı.

Hollandalı gazeteci, canlı yayın sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i yalan söylemekle suçladı
Hollandalı gazeteci, canlı yayın sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i yalan söylemekle suçladı

Yunanistan, Hollanda, Mülteci, Türkiye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Hollandalı gazeteci, canlı yayın sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i yalan söylemekle suçladı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Hollandalı gazeteci, canlı yayın sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i yalan söylemekle suçladı - Son Dakika
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