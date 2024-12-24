Honda ve Nissan Birleşiyor

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İki Japon otomotiv devi Honda ve Nissan, Çin'e karşı rekabet edebilmek için birleşmeyi planlıyor.

Güçlerini birleştirmeleri Toyota, Volkswagen, General Motors ve Ford gibi dünyanın en büyük otomotiv üreticilerine bir yenisini ekleyecek.

Anlaşmanın milyarlarca dolar tutarında olması bekleniyor. Honda CEO'su Toshihiro Mibe, birleşmenin duyurulduğu basın toplantısında, planın ana motivasyonunun "yükselen Çin gücüne" karşı savaşmak olduğunu söyledi.

Mibe, rekabet hamlelerinin 2030'a kadar hazır olması gerektiğini, aksi takdirde rakipleri tarafından "mağlup edilme" riski olduğunu belirtti.

Nissan'ın en büyük hissedarı olduğu Mitsubishi'yi de içine alacak olan birleşme, üç şirketin Tesla gibi diğer rakiplerine karşı kaynaklarını paylaşmasına olanak tanıyacak.

Büyüyen elektrikli otomobil piyasası gittikçe BYD gibi Çinli üreticilerin hakimiyetine giriyor. BYD dünyanın en ünlü otomotiv şirketlerinden bazılarına kafa tutar pozisyona geldi.

Mibe, "Gelişmekte olan yeni kuvvetlerle birlikte Çinli gücü yükseliyor ve otomotiv endüstrisinin yapısı değişiyor " dedi.

Çin'de artan rekabet birçok otomobil üreticisini zorluyor. Zira daha düşük işgücü ve üretim maliyetleri, yerel firmaları daha çevik hale getirip, mallarını yabancı rakiplerinden daha düşük fiyata satabilmelerini sağlıyor ve bu da onları alıcılar için çok daha cazip kılıyor.

Bu da Çin'i dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi haline getirdi.

Ekim ayında Avrupa Birliği (AB) Çin'in elektrikli araç üreticilerine haksız yere sübvansiyon sağladığını öne sürerek, Çin'den AB'ye ithalatta ek vergiler uygulanacağını duyurdu.

Vergilerin önümüzdeki beş yıl boyunca yüzde 10'dan yüzde 45'e çıkması planlanıyor ancak bunun elektrikli araç fiyatlarını yükselterek talebi daraltabileceğine dair endişeler var.

'Nissan'ın kurtarılması anlamına gelmiyor'

Nissan CEO'su Makoto Uchida Nissan ve Honda'nın toplam satış tutarının 191 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi.

Mart ayından iki Japon üretici elektrikli otomobiller için bir stratejik ortaklık üzerinde çalışmakta anlaştılar.

Mibe, " Görüşmeler, piyasada gelişmekte olan yeni güçler dahil rakiplerimize karşı savaşmak için 2030 yılına kadar kabiliyetler geçiştirmek zorunda olduğumuz için başladı " dedi.

Honda CEO'su, anlaşmanın, Nissan'ın kurtarılması anlamına gelmediğini ekledi.

Nissan, Kasım ayında Çin ve ABD'de düşen satışlarla baş edebilmek için küresel üretimi azaltırken 9 bin kişiyi de işten çıkaracağını açıkladı. Bu kesintiler küresel üretiminin beşte bir oranında azaltılacağı anlamına geliyor.

Bir dönem Japonya'nın otomotiv gücünün sembolü olan Nissan, uzun dönem CEO'su olarak görev yapan Carlos Ghosn'un tutuklanmasının ardından son yıllarda toparlanmaya çalışıyor.

Mali suistimal suçlamalarının yöneltildiği Ghosn 2019'da Japonya'dan kaçtı ve şu anda Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranıyor.

Şu anda Lübnan'da bulunan Ghosn, Aralık ayında gazetecilere verdiği demeçte Nissan'ın birleşme planlarını panik ve çaresizlik eylemi olarak nitelendirmişti.

Honda CEO'su Mibe, herhangi bir birleşmenin Nissan'ın toparlanmasına bağlı olacağını söyledi.

Honda ve Nissan, Mart ayında elektrikli araçlar alanında işbirliği yapmayı kabul etmişlerdi.

Ağustos ayında batarya ve diğer teknolojiler üzerinde birlikte çalışmak üzere ortaklıklarını ilerlettiler.

İki şirket arasındaki olası herhangi bir anlaşmanın Japonya'da yoğun siyasi incelemeye tabi tutulması muhtemel.

Bunda Nissan'ın Fransız otomobil firması Renault ile olan ortaklığını muhtemelen feshedecek olmasıyla birlikte, anlaşmanın işten çıkarmalarla sonuçlanması olasılığı etkili.