İki ABD Başkanı'nın Jeffrey Epstein bağlantısı mercek altında

02.02.2026 19:13
ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein soruşturmasına dair paylaştığı 3 milyondan fazla sayfalık devasa veri seti, Washington kulislerinde adeta bir siyasi deprem etkisi yarattı.5 bin 300'ü aşkın belgeyi kapsayan dökümlerde, Donald Trump'ın ismine tam 38 binden fazla kez atıf yapılması dikkat çekerken, eski başkan Bill Clinton'ın Epstein'in özel jetiyle en az 16 kez uçtuğu uçuş kayıtlarıyla tespit edildi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın, pedofil milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla sayfalık yeni belgeyi kamuoyuna açıklaması, gözleri ABD'nin önde gelen siyasetçilerine çevirdi. Belgelerde eski ve mevcut başkanların isimlerinin nasıl geçtiği, Amerikan basınında geniş yankı uyandırdı.

TRUMP DOSYALARI: BİNLERCE BELGEDE ADI GEÇİYOR

Independent Türkçe'nin haberine göre Donald Trump hakkında yapılan incelemeyi The New York Times üstlendi. Gazetenin haberine göre, 5 bin 300'ü aşkın belgede Trump'ın adına 38 binden fazla kez atıf yapıldı.

Ancak bu kayıtların büyük bölümünün daha önce yayımlanmış haberler, kamuya açık belgeler veya kopya içerikler olduğu belirtildi.

"DOĞRUDAN İLETİŞİM TESPİT EDİLMEDİ"

Belgelerde Trump ile Epstein arasında doğrudan bir iletişim ya da suçlayıcı kanıt bulunmadığı vurgulandı. Az sayıdaki belgenin, ikilinin 2000'li yılların başındaki arkadaşlık dönemine ait olduğu ifade edildi. Trump ile Epstein'in yollarını ayırmasının ardından, Epstein'in Trump'ın peşini bırakmadığına dair bazı kayıtlar da dosyalarda yer aldı.

FBI İHBARLARI VE DAYANAKSIZ İDDİALAR

Belgelerde FBI'a yapılan bazı ihbarlarda Trump'a yönelik cinsel istismar imaları bulunduğu, ancak bunların kanıta dayalı olmadığı vurgulandı. Bazı mağdurların Trump'ın adını anmasına rağmen, herhangi bir suçlama yöneltmediği aktarıldı.

MELANİA İMZALI E-POSTA TARTIŞMASI

2002 tarihli bir e-postada, Epstein'in suç ortağı Ghislaine Maxwell'e gönderilen bir mesajın "Melania" imzasıyla sona erdiği görüldü. Ancak bu e-postanın Melania Trump'a ait olup olmadığı netlik kazanmadı.

Bir başka belgede ise 2011 yılında Epstein'in, Trump'la Virginia Giuffre hakkında konuşmayı düşündüğüne dair ifadeler yer aldı.

VİRGİNİA GİUFFRE VE TRUMP İDDİALARI

Epstein davasının en bilinen isimlerinden Virginia Giuffre, 2019'da hapishanede ölü bulunan Epstein'e karşı yürütülen mücadelenin simgelerinden biri olmuştu. Giuffre, 25 Nisan 2025'te 41 yaşında hayatını kaybetti.

Ödüllü gazeteci Amy Wallace ile birlikte bir kitap üzerinde çalışan Giuffre'nin, Trump'ı hiçbir zaman suçlamadığı özellikle vurgulandı.

Trump ise geçen yaz yaptığı bir açıklamada, Epstein'le ilişkisini bitirme nedenlerinden birinin, Giuffre'nin Mar-a-Lago'dan "alınması" olduğunu söylemişti.

CLİNTON CEPHESİ: UÇUŞ KAYITLARI VE YAZIŞMALAR

Bill Clinton hakkında incelemeyi ise CNN yaptı. Habere göre, Clinton'ın Epstein'in özel jetiyle en az 16 kez uçtuğu uçuş kayıtlarıyla tespit edildi.

Bu seyahatlerde Clinton'ın ekibiyle birlikte Epstein ve Maxwell'in de çoğu zaman uçakta bulunduğu, bazı uçuşların çok duraklı uluslararası seyahatler olduğu aktarıldı.

Belgelerde yer alan e-postaların büyük bölümünün, Clinton'ın seyahat, yemek ve davet organizasyonlarına ilişkin olduğu belirtildi. Ancak bazı yazışmalarda müstehcen ifadeler bulunduğu da kayda geçti.

Nisan 2003 tarihli bir e-postada Maxwell'in, Clinton ofisine ait olduğu düşünülen bir adrese, "Yemeğe geliyor olmana sevindim. JE, Clinton'ın da gelmek isteyip istemeyeceğini soruyor" mesajını gönderdiği görüldü.

Aralık 2001'deki bir başka e-postadaysa Clinton ekibinin, İskoçya seyahati sırasında Prens Andrew'un telefon numarasını talep etmesi dikkat çekti.

CLİNTON'DAN DOĞRUDAN E-POSTA YOK

Belgelerde Maxwell'in doğrudan Clinton'a e-posta gönderdiğine ya da Clinton'ın Maxwell'e yazdığına dair kanıt bulunmadığı vurgulandı.

Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, söz konusu e-postaların hiçbirinin Clinton tarafından gönderilmediğini savundu. Urena, Clinton'ın hayatı boyunca yalnızca iki kez e-posta gönderdiğini; bunların da başkanlığı döneminde, astronot John Glenn ve Adriyatik'te görev yapan ABD askerlerine yönelik olduğunu söyledi.

EPSTEİN VE MAXWELL DAVASI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein, tutuklandıktan sonra New York'taki Manhattan Metropolitan Cezaevindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulundu.

Epstein'in iş ortağı ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ise, çocukların fuhuş ağına dahil edilmesine aracılık ettiği gerekçesiyle Aralık 2021'de suçlu bulundu, Haziran 2022'de 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DOSYALARDA ADI GEÇEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER

Şimdiye kadar kamuoyuna açıklanan Epstein dava dosyalarında şu isimler de yer aldı:

Prince Andrew

Ehud Barak

Al Gore

Kevin Spacey

Michael Jackson

David Copperfield

Alan Dershowitz

Woody Allen

Noam Chomsky

Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein, Bill Clinton, Donald Trump

