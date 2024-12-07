İmamoğlu Tiran Kentsel Forumu'nda Konuştu: Balkanları Yükselen Bir Yıldız Olarak Sergiliyoruz

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(TİRAN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurucusu olduğu B40 Balkan Şehirleri Ağı'nın Tiran'da düzenlediği 'Tiran Kentsel Forumu - Yaşanabilir Şehirler İçin Liderlik' konulu toplantıda konuştu. İmamoğlu, "Zengin mirasına rağmen Balkanlar, tarihte sıklıkla çatışmalarla anılmış ve 'Avrupa'nın barut fıçısı' olarak bilinmiştir. Bugün, bu anlatıyı yeniden yazıyoruz. Birlikte, Balkanlar'ı yatırımlar, yenilikler ve iş birliği için yükselen bir yıldız olarak sergiliyoruz" dedi.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurucusu olduğu B40 Balkan Şehirleri Ağı çalışmaları kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Türk heyetinde B40 üyesi şehirlerden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de yer aldı. İmamoğlu, Tugay ve Erkek, B40 Dönem Başkanı Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj tarafından makam odasında ağırlandı.

Veliaj: "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bölgede bu kadar yakın işbirliğinin gerçekleştiğini görmemiştik"

İmamoğlu liderliğinde kurulan B40'ın büyümesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Veliaj, "Kendisinin liderliğinde B40 Balkan Şehirleri Ağı kuruldu ve onun ardından, onun liderliğini takip ederek, biz de büyümesi için elimizden geleni yaptık. Elbette Avrupa'ya ve Batı'ya doğru bu halihazırda oluşmuş olan ağı büyütmek için zaten bir enerji ortaya çıkmıştı ve bu enerjiyi büyütmeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra, tüm komşu ülkelerle ilişkileri büyütmek için çabalarımız devam etmekte. Ekrem Başkanın liderliğinde B40 ağını kurduk ve şu anda sanırım, hepimiz açık gönüllülükle söyleyebiliriz ki, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, şimdiye kadar bölgede bu kadar yakın işbirliğinin gerçekleştiğini görmemiştik özellikle şehirler seviyesinde. ve şimdiye kadar bunun çok güzel bir başarıya ulaştığını görüyor. Çünkü Balkanlar bölgesinde hiç bu kadar sık birlikte seyahat ettiğimiz, birlikte vakit geçirdiğimiz ve birlikte çalıştığımız fırsatları bir arada görememiştik. Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ilişkiler, çok tarihi, derin ilişkiler. Dolayısıyla evinize hoş geldiniz diyerek sizleri karşılamak isterim" dedi.

İmamoğlu: Bu işbirliği ortamının barışı içine çekmesini diliyorum "

Eliaj'a misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini ile ileten İmamoğlu da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Güzel kelimelerin, cümlelerin benim için çok değerli. Büyük bir dostluk kurduk. Çok değerli bir şehirler bütünlüğü sağladık. Bugün de İzmir ve Çanakkale bizlerle. Ama özellikle 70 tane şehre ulaşmasında, senin de çok sıcak ve olağanüstü bir dönemin var. Ben de dönem başkanlığındaki bu güzel iş birliğiniz için teşekkür ediyorum. Ben, dünyada böyle bölgesel kentlerin iş birliğini, bu kadar sıcak ve ilişkisi yüksek bir pozisyonda çok fazla görmedim ya da şu ana kadar tespit edemedim. Dolayısıyla çok örnek bir gelecek vaat ediyor B40 organizasyonu. İlk iradenin oluşmasında, özellikle Erion'un ve Kostas'ın, Atina Belediye Başkanı'ydı, iki arkadaşımın olağanüstü birliktelik iradesi, bugüne gelmemizin çok değerli bir başlangıcı olmuştur. Türk-Yunan-Arnavut; yani üç sağlam temel, bayağı güçlü bir gelecek vadediyor haberiniz olsun. İnşallah Balkanlar'daki bu iş birliği ortamının hem bu coğrafyayı kötülüklerden korumasını, çatışmalardan korumasını, barışı içine çekmesini, iş birliğiyle çok kaliteli şehirler ve güzel ülkeler var etmesini diliyorum."

Eliaj, İmamoğlu'nu "akıl hocamız" diye mikrofona çağırdı

İmamoğlu, Veliaj, Tugay ve Erkek, Tiran Belediyesi ziyaretinin ardından B40 Yürütme Komitesi üyeleri Üsküp Belediye Başkanı Danela Arsovska, Priştine Belediye Başkan Yardımcısı Alban Zogaj, Atina Belediye Başkan Yardımcısı Paris Charlaftis, Saraybosna Kent Konseyi Başkanı Jasmin Ademoviç ve B40 Daimi Sekreteri Barbaros Büyüksağnak ile bir otelde bir araya geldi. İmamoğlu ve Veliaj, komite toplantısı sonrasında, Kanada merkezli, şehirlerin 8 yaş ve altı çocuklar ile 80 yaş üstü büyüklerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanmasını hedefleyen "8-80 Kentler Projesi" kurucusu Gil Penalosa, "Tiran Kentsel Forumu - Yaşanabilir Şehirler İçin Liderlik" konulu toplantıda birer konuşma yaptı. B40 dönem başkanlığı görevi 2024 yılı sonunda bitecek olan Veliaj, konuşmasının sonunda İmamoğlu'nu, "akıl hocamız" ve üstadımız" sözleriyle mikrofona çağırdı.

"Tiran, B40 Ağı ile bir güç merkezi "

"Tiran'ın genç B40 Balkan Şehirleri Ağı'mızın başkanlığını başarıyla yürüttüğü dönemi sonlandırdığımız bugün, burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diyen İmamoğlu, İngilizce gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi:

"Bu girişimi 23 vizyoner belediye başkanının ortak çabalarıyla İstanbul'da başlatmamızın üzerinden 3 yıl geçti. Daha sonra Atina'da ağımız, güçlü bir kurumsal yapıya dönüştü. Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın, 2024 yılı başında devraldığı liderliğinde B40, Balkanlar'da ve ötesinde iş birliğinin parlak bir örneği haline geldi. Bugün, B40 Yürütme Kurulu üyeleri ve Balkan şehirlerinden temsilcilerin katılımıyla, ağın geleceğini şekillendirmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Meslektaşım ve dostum Belediye Başkanı Veliaj ve ekibine, sıcak misafirperverlikleri için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinin vizyoner liderliği sayesinde Tiran, uluslararası bir kültür ve inovasyon merkezi olmasının yanı sıra, B40 Ağı ile bölge için başlıca bir güç merkezi olarak konumunu istikrarlı bir şekilde güçlendiriyor. Bugün düzenlenen 'Tiran Kent Forumu – Yaşanabilir Şehirler için Liderlik', bu vizyonun bir kanıtıdır.

"Amacım, İstanbul'un, yaşanılabilir şehir olmasını sağlamak"

Peki bir şehri ne yaşanabilir kılar? Bana göre cevap açıktır: Bu, iyi bir yaşam kalitesinin azınlığın ayrıcalığı değil, tüm vatandaşların hakkı olduğu bir şehirdir. İstanbul'da, ilk günden itibaren önceliğimiz yeşil, yaratıcı ve adil bir şehir yaratmak olmuştur. Zamanımızın akıllı şehri, gezegen için iyi olanı yerel halk ve ekonomi için iyi olanla birleştirir. Sürdürülebilir ulaşım ağları, parklar, kültür merkezleri ve kreşler sağlar. Liderliği, sakinlerinin hayatlarını her gün daha iyi hale getirmeye çalışan bir şehirdir. Vatandaşlarına şehirlerinin nasıl yönetileceği konusunda söz hakkı veren bir şehirdir, tıpkı insanların şehir bütçesi konusunda söz sahibi olmasını sağlayan 'Bütçe Sizin' girişimimizle yaptığımız gibi. Yaşanabilir bir şehir, 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapma hazırlıklarımızda ve 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na adaylık başvurumuzda görüldüğü gibi, dünya sahnesinde gururla yerini alan bir şehirdir. Amacım, 16 milyon insana ev sahipliği yapan ve küresel ısınma ve düzensiz göç gibi zorlukların ön saflarında yer alan İstanbul'un sadece yaşanabilir bir şehir değil, insanların yaşamayı arzuladığı bir şehir olmasını sağlamak.

"Balkanlar yükselen bir yıldız"

"Öte yandan şehirler, izole durumda değildir. Onları çevreleyen küresel koşulları, zorlukları ve krizleri yansıtırlar. Eşsiz coğrafyası ve stratejik konumuyla bölgemiz, tarih boyunca medeniyetlerin kesişme noktası olmuştur. Fakat zengin mirasına rağmen Balkanlar, tarihte sıklıkla çatışmalarla anılmış ve 'Avrupa'nın barut fıçısı' olarak bilinmiştir. Bugün, bu anlatıyı yeniden yazıyoruz. Birlikte Balkanları yatırımlar, yenilikler ve iş birliği için yükselen bir yıldız olarak sergiliyoruz. Bizler, Balkan şehirlerinin yerel yönetimleri olarak, bu potansiyeli erkenden fark ettik. Üç yıl önce İstanbul'da belediye başkanları, şehir diplomasisinin gücüne olan sağlam inançlarını ve sınır ötesi iş birliği modeline olan derin bağlılıklarını ortaya koydular. Birbirimizi anlamaya ve Balkanlar'ın çeşitliliğini bir avantaj olarak kullanmaya odaklandık. Şehirler arası bir ağ olarak başlayan şey, bölgemizin geleceği için bir umut ve kararlılık hareketine dönüştü."

"İlk olarak harekete geçenler Balkan şehirleridir"

Mevcut jeopolitik gelişmeler, iş birliğimize aciliyet katmaktadır. Çin'in 'Kuşak ve Yol Girişimi', ABD'nin artan diplomatik varlığı ve AB'nin Batı Balkanlar'a doğru genişleme girişimleri, bölgemizin artan küresel öneminin altını çizmektedir. Fakat unutmayalım; bu uluslararası hamlelerden çok daha önce, ilk olarak harekete geçenler Balkan şehirleridir. Kentler, kent sakinleri arasındaki ideolojik, ekonomik veya sosyal ayrımlara bakmaksızın, insanların ihtiyaçlarına doğrudan ve acilen yanıt vermelidir. Belediye başkanları olarak bizlerin kapsayıcılığı, sosyal adaleti ve şehirlerimizin refahını arttırmamız gerekmektedir. B40, işte bu nedenle sadece bir kentler ağı değildir. Balkanlar'ın bölgesel zorlukları ele almada öncü bir rol oynaması için bir plandır ve dünyanın örnek alabileceği yeni bir iş birliği modeli sunmaktadır.

" Ukrayna'daki savaş, uluslararası istikrarı derinden sarstı"

Bugün, küresel manzara hızla hareket eden çoklu krizlerden biridir ve Balkanlar çatışma ve savaşlarla çevrilidir. Ukrayna'daki savaş, uluslararası istikrarı derinden sarsmış ve devletlerin toprak bütünlüğünün önemini vurgulamıştır. Gazze'de yaşanan trajediler, insan hakları ve adaletin güçlü bir şekilde savunulması ihtiyacının altını çizmiştir. Suriye'deki çatışmalar yeniden başladı ve milyonları yeniden yerinden etme potansiyeline sahip. İç savaşlar, vekalet savaşları, insani krizler küresel düzeni test ediyor. Enerji krizleri, tırmanan iklim değişikliği ve sürekli artan doğal afetler bu zorlukları daha da arttırmakta, dayanıklılık ve sürdürülebilirliği şehirlerimiz için kritik öncelikler haline getirmektedir. Şehirler, temel hizmetleri sağlamaktan daha fazlasını yapmalı, aynı zamanda sürdürülebilir ve dirençli bir geleceği şekillendirmelidir.

"B40 gibi platformlar vazgeçilmez hale geliyor"

İşte bu noktada, B40 gibi platformlar vazgeçilmez hale geliyor. Bu nedenle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki büyük şehirlerin belediye başkanlarını, yerel yönetimlerin bölgesel barış ve iş birliğine nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda bir diyalog başlatmaya davet ettim. Ancak bölgesel işbirliği tek başına küresel zorlukların üstesinden gelemez. Bölgesel şehir diplomasimizi küresel ortaklıklarla zenginleştirmemiz gerekiyor. Mevcut başkanımız Tiran yönetiminde, B40; ICLEI (Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi), TBB ve Bulgaristan Belediyeler Birliği gibi yeni ortakları, gözlemci üye olarak bünyesine katarak, ağımızın erişim alanını ve etkisini genişletti. Bu sadece bir başlangıç. Hedefimiz, bu iş birliği modelini Balkanlar'ın ötesine taşıyarak, dünya genelindeki şehirleri gözlemci üye olarak davet etmektir. Hayalimiz, B40'ı üniversiteleri, iş dünyasını, sivil toplumu, gençleri ve sanatçıları bir araya getiren bir dayanışma platformu ve küresel bir çözüm merkezine dönüştürmektir. Bu kapsayıcı model, Balkan şehirlerini iklim değişikliği, göç ve dijital dönüşüm gibi kritik küresel konularda lider olarak konumlandıracaktır. Bu vizyonu paylaşan herkese teşekkür ediyor ve bu umut dolu yolculuğu daha da ileriye taşımak için gelecek yıl tekrar buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Konuşmaların ardından, B40 üyesi şehirlerin belediye başkanlarının ve temsilcilerinin yer aldığı, "Geleceğin Şehirleri İçin Kapasite Geliştirme" ve "Sağlıklı Şehirler Şimdi, Ama Nasıl?" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

B40, İstanbul'da doğdu

B40 Balkan Şehirleri Ağı, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 2021 yılının Kasım ayında kuruldu. B40 Ağı'nın kurucu başkanlığını ve ilk ev sahipliğini yapan İmamoğlu; kriz yönetimi, turizm, ekonomi, kültür gibi alanlarda işbirliği yapmak, kent diplomasi kavramını geliştirmek amaçlarıyla kurulan B40 Ağı'nın dönem başkanlığını, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'e devretti. Atina'nın ardından ise dönem başkanlığı Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'a geçti. 23 kurucu şehirle yolculuğuna başlayan B40, üye sayısını 70'in üzerine çıkardı.