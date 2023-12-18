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İngiliz basını, İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiğini yazdı: Yeni bir savaş kaçınılmaz - Son Dakika
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İngiliz basını, İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiğini yazdı: Yeni bir savaş kaçınılmaz

Gazze'de geçici ateşkesin sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlayan İsrail'in yeni planı deşifre oldu. İngiliz The Guardian gazetesi, "Yeni bir savaş kaçınılmaz" manşetiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hizbullah'ı da tehdit olarak gördüğünü ve gözünü Lübnan'a diktiğini yazdı.

İngiliz basını, İsrail\'in gözünü Lübnan\'a diktiğini yazdı: Yeni bir savaş kaçınılmaz
18.12.2023 - 17:23,  Güncelleme: 17:27
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Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail ordusunun yeni planını İngilizler açıkladı. The Guardian gazetesi "Yeni bir savaş kaçınılmaz" manşetiyle duyurduğu haberde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gözünü Lübnan'a diktiğini yazdı.

İNGİLİZ BASINI: YENİ BİR SAVAŞ KAÇINILMAZ

ABD'den aldığı destekle Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail, gözünü bir bölgeye daha dikti. İngiliz The Guardian, İsrail'in Hamas bahanesi ile Gazze işgalinin ardından Hizbullah'ı da tehdit olarak gördüğünü belirtirken yeni bir savaşın kaçınılmaz olduğunu yazdı.

İngiliz basını, İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiğini yazdı: Yeni bir savaş kaçınılmaz

İRAN DA OLASI BİR SAVAŞIN DENKLEMİNDE

İsrailli başçavuş Itai Reuveni'nin sözlerini gündemine taşıyan The Guardian, "Güneyde bize yaptıklarını kuzeyde kimsenin bize yapmamasını sağlamak için buradayız" ifadelerine dikkat çekti. Hizbullah'ın Hamas'tan daha büyük bir tehdit olarak algılanıldığı belirtilen haberde, olası bir savaşın denkleminde İran'ın da olacağına işaret edildi.

İngiliz basını, İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiğini yazdı: Yeni bir savaş kaçınılmaz

ABD'Yİ ALARMA GEÇİREN PLAN

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da bu fikirde olduğu hatırlatılırken İran'ın da içine girebileceği bir savaşın ABD'de alarma neden olduğu ifade edildi. Netanyahu'nun ABD'nin talebiyle bu öneriden uzak durduğu iddia edilse de İsrailli yetkililerin savaşı kaçınılmaz olarak gördüğü iddia edildi.

İngiliz basını, İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiğini yazdı: Yeni bir savaş kaçınılmaz

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İngiliz basını, İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiğini yazdı: Yeni bir savaş kaçınılmaz

18 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 121'e karadan işgal sürecinde olmak üzere 453 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 296 Filistinli hayatını kaybetti.

İngiliz basını, İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiğini yazdı: Yeni bir savaş kaçınılmaz

108 HİZBULLAH MENSUBU ÇATIŞMALARDA ÖLDÜ

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

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Lübnan, İsrail, Gazze, Hamas, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiliz basını, İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiğini yazdı: Yeni bir savaş kaçınılmaz - Son Dakika


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