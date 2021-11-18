Irak'ta 'protesto kampı' kuran Şii Fetih İttifakı seçim sonuçlarını neden tanımıyor?

Irak'ta İran destekli Şii milislerin oluşturduğu Fetih İttifakı'nın destekçileri, 10 Ekim'de yapılan genel seçimin sonuçlarını tanımıyor. Yaklaşık bir ay önce başkent Bağdat'ta kamp kurdular. Çadırlarda kalıyorlar.

Fetih İttifakı, seçimlerde Irak Meclisi'ndeki sandalyelerinin üçte ikisini kaybetmişti.

Protesto kampının bulunduğu sokak rengarenk çarşaflardan yapılmış çadırlarla kaplı. Çadırların içinde protestocular eski şilte ve yorganların üstünde oturmuş dinleniyor. Bazısı uyuyor, bazısı nargile içiyor. Hepsi bekleme halinde.

Protesto kampında kalanlar seçim sonuçlarına inanmadıklarını söylüyor.

Onlara Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden yüzlerce gözlemcinin seçimlerde usulsüzlük yapılmamasına çalışılması için Irak'a gönderildiğini hatırlattım.

Sonuçların adil olmadığında ısrar ettiler.

Es-Sadr faktörü

Seçimlerde en fazla milletvekilini, Şii din adamı Mukteda es-Sadr'ın liderliğindeki blok çıkarmıştı.

Es-Sadr Batı'da özellikle, ülkesinin 2003'te ABD öncülüğünde işgali sırasında destekçilerini Amerikan güçlerine saldırılar düzenlenmesi için mobilize etmesiyle biliniyor.

Irak'ta son seçimde hem kaybedenlerin hem de kazananların Şiiler olması, gerginliği ve gelecekte ülkede iç savaş çıkmasına yönelik kaygıları artırıyor.

Es-Sadr Irak Başbakanı olamasa da, başbakanı belirleyebilecek konumda. Bu görevi de milliyetçi, dış müdahale karşıtı görüşlerini dikkate alan birisinin üstlenmesini isteyecek.

Seçim süreci

Irak'ta 2019 sonunda çoğunluğunu gençlerin organize ettiği protesto gösterileri düzenlenmişti.

İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğinin protesto edildiği gösteriler aylarca devam etmiş, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Protestoların ardından genel seçimler yaklaşık 6 ay erkene alınmıştı ancak o dönem birçok aktivistin kaçırılması ve bazı üst düzey görevlilerin öldürülmesinden dolayı bazı adaylar yarıştan çekilmişti.

Seçim sürecinin bu şekilde ilerlemesi toplumda çaresizliğe yol açtı. Seçmenlerin yalnızca yüzde 43'ü oy kullandı.

'Yeşil Bölge'

Bağdat'ta koruma altındaki hükümet binalarının ve elçiliklerin bulunduğu alan, "Yeşil Bölge" olarak biliniyor.

Yaklaşık bir hafta önce protestocular bu alana girmeye çalıştığında güvenlik güçleri ateş açtı.

Çıkan çatışmada iki protestocu hayatını kaybetti.

Ölen protestoculardan birinin fotoğrafı bir anıt olarak sokakta duruyor. Çevresinde Irak bayrakları var. Etrafında ise henüz temizlenmemiş kan izleri...

Bu olaydan hemen sonra Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin kamptan birkaç kilometre ötedeki evine patlayıcı yüklenmiş insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Başbakan saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Kamp alanı

Protesto kampının kurucuları ise yaklaşık 4 bin kişinin kampa geçici olarak yerleştiğini söylüyor.

Kampın etrafında siyah üniformalı kişiler protestocuları koruyor ancak bunlar normal asker değil. Fetih İttifakı'nın kurucularının da içinde bulunduğu Popüler Mobilizasyon Güçleri isimli Şii milis grubunun üyeleri.

Kamp alanının içinde ise protestocular uzun süre bölgede kalmaya hazır gibi görünüyor.

Etrafı sürekli insanlarla çevrili bir langırt masasının da bulunduğu sokakta herkesin ortak kullandığı küvetlerde giysiler yıkanıyor.

Kampta 2020'de ABD'nin insansız bir hava aracıyla düzenlediği saldırda ölen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin fotoğrafı asılı duruyor.

Protestocular ısrarla seçimde hile yapıldığını ve istediklerini elde edene kadar da kampta kalacaklarını vurguluyor.

Ancak herkes konuşmak istemiyor. Bazılarına yaklaşılmaması öneriliyor.

Irak'ta oylar yeniden sayılıyor ve siyasi partiler arasında yeni hükümetle ilgili müzakerelerde ilerleme sağlandı. Ancak bu partilerin uzlaşmaya yakın oldukları anlamına gelmiyor.

Zorlu bir siyasi tiyatro sahneleniyor Irak'ta. Kış yaklaşıyor, protesto kampında da hava sıcaklığı düşmeye başlıyor. Bu koşullarda da siyasi aktörlerin hiçbiri donmak istemiyor.