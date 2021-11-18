Üye Girişi
Irak'ta 'protesto kampı' kuran Şii Fetih İttifakı seçim sonuçlarını neden tanımıyor? - Son Dakika
BBC

Irak'ta 'protesto kampı' kuran Şii Fetih İttifakı seçim sonuçlarını neden tanımıyor?

18.11.2021 19:14
Irak'ta 'protesto kampı' kuran Şii Fetih İttifakı seçim sonuçlarını neden tanımıyor?

Irak'ta 10 Ekim'de gerçekleşen genel seçimin sonuçlarına güvenmediklerini söyleyen Fatah İttifakı destekçileri yaklaşık bir aydır Bağdat'ta kurdukları protesto kampında kalıyor.

Irak'ta İran destekli Şii milislerin oluşturduğu Fetih İttifakı'nın destekçileri, 10 Ekim'de yapılan genel seçimin sonuçlarını tanımıyor. Yaklaşık bir ay önce başkent Bağdat'ta kamp kurdular. Çadırlarda kalıyorlar.

Fetih İttifakı, seçimlerde Irak Meclisi'ndeki sandalyelerinin üçte ikisini kaybetmişti.

Protesto kampının bulunduğu sokak rengarenk çarşaflardan yapılmış çadırlarla kaplı. Çadırların içinde protestocular eski şilte ve yorganların üstünde oturmuş dinleniyor. Bazısı uyuyor, bazısı nargile içiyor. Hepsi bekleme halinde.

Protesto kampında kalanlar seçim sonuçlarına inanmadıklarını söylüyor.

Onlara Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden yüzlerce gözlemcinin seçimlerde usulsüzlük yapılmamasına çalışılması için Irak'a gönderildiğini hatırlattım.

Sonuçların adil olmadığında ısrar ettiler.

Es-Sadr faktörü

Seçimlerde en fazla milletvekilini, Şii din adamı Mukteda es-Sadr'ın liderliğindeki blok çıkarmıştı.

Es-Sadr Batı'da özellikle, ülkesinin 2003'te ABD öncülüğünde işgali sırasında destekçilerini Amerikan güçlerine saldırılar düzenlenmesi için mobilize etmesiyle biliniyor.

Irak'ta son seçimde hem kaybedenlerin hem de kazananların Şiiler olması, gerginliği ve gelecekte ülkede iç savaş çıkmasına yönelik kaygıları artırıyor.

Es-Sadr Irak Başbakanı olamasa da, başbakanı belirleyebilecek konumda. Bu görevi de milliyetçi, dış müdahale karşıtı görüşlerini dikkate alan birisinin üstlenmesini isteyecek.

Seçim süreci

Irak'ta 2019 sonunda çoğunluğunu gençlerin organize ettiği protesto gösterileri düzenlenmişti.

İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğinin protesto edildiği gösteriler aylarca devam etmiş, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Protestoların ardından genel seçimler yaklaşık 6 ay erkene alınmıştı ancak o dönem birçok aktivistin kaçırılması ve bazı üst düzey görevlilerin öldürülmesinden dolayı bazı adaylar yarıştan çekilmişti.

Seçim sürecinin bu şekilde ilerlemesi toplumda çaresizliğe yol açtı. Seçmenlerin yalnızca yüzde 43'ü oy kullandı.

'Yeşil Bölge'

Bağdat'ta koruma altındaki hükümet binalarının ve elçiliklerin bulunduğu alan, "Yeşil Bölge" olarak biliniyor.

Yaklaşık bir hafta önce protestocular bu alana girmeye çalıştığında güvenlik güçleri ateş açtı.

Çıkan çatışmada iki protestocu hayatını kaybetti.

Ölen protestoculardan birinin fotoğrafı bir anıt olarak sokakta duruyor. Çevresinde Irak bayrakları var. Etrafında ise henüz temizlenmemiş kan izleri...

Bu olaydan hemen sonra Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin kamptan birkaç kilometre ötedeki evine patlayıcı yüklenmiş insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Başbakan saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Kamp alanı

Protesto kampının kurucuları ise yaklaşık 4 bin kişinin kampa geçici olarak yerleştiğini söylüyor.

Kampın etrafında siyah üniformalı kişiler protestocuları koruyor ancak bunlar normal asker değil. Fetih İttifakı'nın kurucularının da içinde bulunduğu Popüler Mobilizasyon Güçleri isimli Şii milis grubunun üyeleri.

Kamp alanının içinde ise protestocular uzun süre bölgede kalmaya hazır gibi görünüyor.

Etrafı sürekli insanlarla çevrili bir langırt masasının da bulunduğu sokakta herkesin ortak kullandığı küvetlerde giysiler yıkanıyor.

Kampta 2020'de ABD'nin insansız bir hava aracıyla düzenlediği saldırda ölen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin fotoğrafı asılı duruyor.

Protestocular ısrarla seçimde hile yapıldığını ve istediklerini elde edene kadar da kampta kalacaklarını vurguluyor.

Ancak herkes konuşmak istemiyor. Bazılarına yaklaşılmaması öneriliyor.

Irak'ta oylar yeniden sayılıyor ve siyasi partiler arasında yeni hükümetle ilgili müzakerelerde ilerleme sağlandı. Ancak bu partilerin uzlaşmaya yakın oldukları anlamına gelmiyor.

Zorlu bir siyasi tiyatro sahneleniyor Irak'ta. Kış yaklaşıyor, protesto kampında da hava sıcaklığı düşmeye başlıyor. Bu koşullarda da siyasi aktörlerin hiçbiri donmak istemiyor.

Irak'ta 'protesto kampı' kuran Şii Fetih İttifakı seçim sonuçlarını neden tanımıyor?
Irak'ta 'protesto kampı' kuran Şii Fetih İttifakı seçim sonuçlarını neden tanımıyor?
Irak'ta 'protesto kampı' kuran Şii Fetih İttifakı seçim sonuçlarını neden tanımıyor?
Irak'ta 'protesto kampı' kuran Şii Fetih İttifakı seçim sonuçlarını neden tanımıyor?

Protesto, Bağdat, Irak, Şii, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak'ta 'protesto kampı' kuran Şii Fetih İttifakı seçim sonuçlarını neden tanımıyor? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının gecikmeli açıklanmasının nedeni belli oldu 19:01 Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının gecikmeli açıklanmasının nedeni belli oldu TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı 17:20 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! 15:44 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!
Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! 15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik 15:04 Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi 14:25 Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü 14:06 Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü

Son Dakika Haberleri
19:18 Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına sebep oldu
18:58 Büyük derbiye çok az kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler
18:37 Türkiye'den Ege Denizi için Navtex ilanı yayımlandı
18:31 AK Partili Şamil Tayyar ve Mehmet Uçum sosyal medya üzerinden tartıştı: Hadsiz kimsin sen
18:02 TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak
17:34 Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi
17:31 Faiz kararından sonra Şeref Oğuz'dan Haberler.com'a özel açıklama: Dolarda 8-9 hayal oldu, yıl sonu 12- 13 TL'de durur
17:31 Mario Balotelli'den Mancini'ye dikkat çeken çağrı: Türkiye'den İtalya'ya yürüyerek gidebilirim
17:19 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı
17:16 Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm!
Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına sebep oldu Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına sebep oldu         
19:19
4 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki gençten haber alınamıyor 4 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki gençten haber alınamıyor         
18:36
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın         
15:29
Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?         
15:04
Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu         
15:03
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 19:23:11. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ta 'protesto kampı' kuran Şii Fetih İttifakı seçim sonuçlarını neden tanımıyor? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement