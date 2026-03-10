İran'a saldırılarda UNESCO Mirası 40 Sütun Sarayı da hasar gördü - Son Dakika
10.03.2026 20:57  Güncelleme: 21:11
ABD ve İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Çehel Sütun Sarayı da büyük hasar aldı. İranlı yetkililer ve resmi makamlar, Safevi döneminin en nadide mimari örneklerinden biri olan ve 1372 yılında inşa edilen bu tarihi sarayın zarar görmesine sert tepki gösterdi. İran tarafı, tarihi ve kültürel sit alanlarına yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve tüm insanlığın ortak geçmişine bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

ABD ve İsrail tarafından İran'a gerçekleştirilen hava saldırılarında yalnızca askeri noktalar değil, insanlığın ortak mirası olan tarihi yapılar da vuruldu.Tahran'daki Gülistan Sarayı'nın ardından, İsfahan'ın kalbi sayılan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Çehel Sütun (40 Sütun) Sarayı'nın da saldırılarda büyük hasar aldığı ortaya çıktı.

"İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI HEDEF ALINDI"

İranlı yetkililer ve resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalarda, Safevi döneminin en nadide mimari örneklerinden biri olan ve 1372 yılında inşa edilen tarihi sarayın zarar görmesine sert tepki gösterildi. Yapılan açıklamada, İsfahan'ın tarihi merkezinin doğrudan hedef alındığı ve bu durumun paha biçilemez kültürel varlıkları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İran tarafı, tarihi ve kültürel sit alanlarına yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve tüm insanlığın ortak geçmişine bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında, İsfahan'da bulunan ve asırlara meydan okuyan 40 Sütun Sarayı da büyük hasar görmüştür. Bu saldırı sadece bir ülkeye değil, dünya kültür tarihine yapılmıştır."

NAKŞ-I CİHAN MEYDANI TEHLİKE ALTINDA

Dünyanın en büyük meydanlarından biri olan Nakş-ı Cihan Meydanı'nın hemen yanı başında bulunan Çehel Sütun Sarayı, zarif sütunları ve tarihi freskleriyle biliniyor. Bölgeden gelen iddialar, saldırıların yarattığı sarsıntı ve doğrudan isabetler nedeniyle yapının mimari bütünlüğünün ciddi şekilde bozulduğu yönünde.

Büyük bir havuzun sonunda, bir parkın ortasında yer alan saray SafeviŞahı I. Abbas tarafından, şahın eğlencesi ve kabul törenlerinde kullanılmak amacıyla yaptırılmıştır.

Sarayın ismindeki çehel sözcüğü Farsça "kırk" anlamına gelmektedir ki saray ismini ("Kırk Sütun") giriş kısmını destekleyen yirmi ince ahşap sütundan alır; girişin önündeki havuzun suyuna yansımasıyla ahşap sütunların sayısının 40'a çıkması, sarayın bu adı almasına neden olmuştur.

YAVUZ SULTAN SELİM DETAYI

Yüzyıllardır ayakta duran saray tarihi olayların anlatıldığı birbirinden kıymetli fresklerle süslenmişti. 1514'te Osmanlı Sultanı I. Selim ile yapılan Çaldıran Muharebesi'ni anlatan freskler, sarayın en nadide parçalarından biri olarak kabul ediliyor.

21:57
