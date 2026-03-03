İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama - Son Dakika
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama

Haberin Videosunu İzleyin
İran, Arabistan\'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği\'nde büyük patlama
03.03.2026 07:26
Haberin Videosunu İzleyin
İran, Arabistan\'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği\'nde büyük patlama
Haber Videosu

İran, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliğin'e 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırı sonrası elçilikte büyük bir yangın çıkarken binada maddi hasar oluştuğu ifade edildi. Saldırı sonrası açıklama yapan Trump misilleme yapılacağını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki ABD Büyükelçiliği'nde büyük bir patlama oldu, ardından yangın çıktı. Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada saldırı sırasında büyükelçilikte personel olmadığını belirtti. Saldırının İran tarafından 2 dronla gerçekleştirildiği kaydedildi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sadece "küçük maddi hasar" olduğu belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN İRAN İSABETLERİNİ DOĞRULAMIŞTI

Olay, Riyad'ın son birkaç gündür İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmasının ardından yaşandı. Suudi Arabistan hafta sonu, İran'ın saldırılarının hem başkentini hem de önemli petrol altyapısının bulunduğu Doğu Eyaletini vurduğunu doğruladı.

İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, NewsNation televizyonuna verdiği röportajda, Riyad'daki büyükelçiliğe yapılan saldırıya yanıt olarak misilleme yapılacağını belirtti. Trump, misillemenin ne olacağına ilişkin soruya "yakında öğreneceksiniz" yanıtını verdi. Kara kuvvetlerinin müdahalesinin gerekli olmayacağını ifade eden Trump, "Onlara büyük zarar veriyoruz. Onlara muazzam bir hasar veriyoruz" dedi.

"HEDEFE ÇOK YAKLAŞTIK"

İran'daki hedeflerine ulaşmanın sadece zaman meselesi olduğunu söyleyen Trump, "Çok şey biliyorum ve hedefimize ulaştığımızda bunu kesinlikle anlayacağım. Hedefimize çok yaklaştık. Çok büyük hasar veriyoruz, onları çok geriye götürüyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan, nükleer silah ve füzelere verilen hasara atıfta bulunarak operasyonların "planlanandan önce" olduğunu söyledi.

İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama

"BU SAVAŞIN BİR PARÇASI"

Şu anda İran'ı kimin kontrol ettiği sorusuna Trump, "Çok yakında öğreneceksiniz" yanıtını verdi. ABD'deki tesisler veya Amerikan topraklarına yönelik saldırılardan endişe duyup duymadığı sorulduğunda ise "Hayır, bu savaşın bir parçası. İnsanlar hoşlansın ya da hoşlanmasın, bu savaşın bir parçası, durum bu" dedi.

İRAN KÖRFEZ'DEKİ ABD ÜSLERİNİ VURUYOR

Saldırılar, cumartesi günü başlayan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik koordineli saldırılarının ardından İran'ın daha geniş çaplı misillemelerinin bir parçası. İran, o günden bu yana Bahreyn, Katar, Kuveyt ve BAE'deki ABD askeri üsleri de dahil olmak üzere bölgedeki hedefleri füze ve insansız hava araçlarıyla vurmaya devam ediyor.

İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Son Dakika Dünya İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama - Son Dakika

    Yorumlar (3)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Maşallah Direniş erlerine SELAM OLSUN. 8 1 Yanıtla
  • hatay123 hatay123:
    Allah arttırsın devam iranın yeni reisi eskisinden iyi çalışıyor acımıyor... 3 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    ah iran ah böyle olacani biliyordun niye güçlü tedbirler almadın 0 0 Yanıtla
