İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

06.03.2026 07:55  Güncelleme: 08:28
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı harekatın yedinci gününde, Tahran yönetimi askeri kapasitesinin en üst segmentindeki "nitelikli" silahı cepheye sürdü. Devrim Muhafızları, İsrail'in ana ulaşım merkezi olan Ben Gurion Havalimanı ve 27 Nolu Hava Üssü'nü Hürremşehr-4 füzeleriyle hedef aldığını açıkladı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş 7. gününe girerken cephede çatışmalar giderek daha da sertleşiyor.

İran devlet televizyonu, Tel Aviv'e yönelik son saldırıda ilk kez yeni bir füzenin kullanıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, İran'ın artan askeri karşılığı kapsamında gerçekleştirilen son füze saldırısında daha önce kullanılmamış bir silahın devreye girdiği belirtildi.

İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

TEL AVİV HEDEF ALINDI

Açıklamada, saldırıda kullanılan füzenin İran'ın en güçlü balistik füzeleri arasında gösterilen Hürremşehr-4 (Hayber) olduğu ifade edildi. İranlı yetkililer, söz konusu füzenin Tel Aviv'i hedef aldığını ve "Siyonist rejimin önemli merkezlerine derinlemesine nüfuz edebildiğini" öne sürdü.

İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

RADARA YAKALANMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Yaklaşık 2 bin kilometre menzile ve 1.500 kilogram patlayıcı taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilen Hürremşehr-4'ün sıvı yakıt teknolojisi sayesinde kısa sürede fırlatılabildiği aktarıldı. İran tarafı, füzenin radar sistemlerine yakalanma ihtimalinin azaltıldığını ve gelişmiş mühendislik özellikleriyle öne çıktığını savundu.

İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

Yetkililer ayrıca füzenin gelişmiş yönlendirme sistemlerine sahip olduğunu, hedefe yaklaşma aşamasında kontrol edilebildiğini belirtti. Bu özelliğin hava savunma sistemleri için ciddi bir zorluk oluşturabileceği ifade edildi.

İHA'LARLA BAŞLAYAN SALDIRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre saldırının hedefleri arasında Tel Aviv, Ben Gurion Havalimanı ve havalimanı içerisinde yer alan İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı 27'nci Filo'nun üssü yer aldı. İran tarafı, söz konusu noktaların doğrudan hedef alındığını ileri sürdü.

Devrim Muhafızları ayrıca operasyonun öncü olarak gönderilen taarruz insansız hava araçları (İHA) ile başlatıldığını, ardından stratejik füzelerin devreye girdiğini açıkladı. İran, kullanılan füzelerin İsrail'in işgal altındaki bölgelerde kurduğu çok katmanlı hava savunma sistemlerini aşmayı başardığını iddia etti.

İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

"YEDİ KATMANLI SAVUNMAYI AŞTI" İDDİASI

Açıklamada, stratejik füzelerin işgal altındaki toprakların bölgesel ve iç savunma sistemlerinden oluşan yedi katmanlı hava savunmasını başarıyla geçtiği öne sürüldü. İran tarafı, saldırıların "saldırgan güçler için gerçek bir cehenneme dönüştüğünü" ifade etti.

İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

