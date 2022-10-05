Protestolar okullara sıçradı! İranlı kız öğrenciler başörtülerini çıkarıp Hamaney ve Humeyni'nin fotoğraflarını yırttı

İran'ın başkenti Tahran'da başlayıp tüm ülkeye sıçrayan protestolara liseli kız öğrencilerde katıldı. Dersleri boykot eden öğrenciler, başörtülerini çıkararak düzenledikleri protestolarda "Diktatöre ölüm" sloganı attı. Eğitim görevlilerini zorla okuldan çıkaran öğrenciler, İran'ın eski Dini Lideri Ayetullah Humeyni ve mevcut Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in resimlerini indirerek yırtıp üstüne bastılar.

PROTESTOLAR LİSELERE SIÇRADI

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022 tarihinde 22 yaşındaki Mahsa Amini, başörtüsünü kanuna uygun takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltındayken komaya girip ölen genç kızın vefatıyla birlikte ülke genelinde protesto gösterileri başladı. Protestoya katılım sayısındaki artışla birlikte şiddettin dozu da her geçen gün artıyor. Başkent Tahran'da Üniversite Öğrencileri Sendikasının eylem çağrısı sonrası ülke genelindeki üniversitelerde başlayan eylemler, liselere de sıçradı.

HAMANEY VE HUMEYNİ'NİN FOTOĞRAFLARINI YIRTTILAR

Kerec şehrindeki bir lisede dersleri boykot eden öğrenciler, sınıflarında asılı olan İran'ın eski Dini Lideri Ayetullah Humeyni ve mevcut Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in resimlerini indirerek yerine "Kadın, Yaşam, Özgürlük" yazısını astılar. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kız öğrenciler başörtülerini çıkararak "Mollalar yok olmalı" sloganları attı. Eylemlerine okul bahçesinde devam eden öğrenciler, Hamaney ve Humeyni'nin fotoğraflarını yırtarak eğitim görevlisi olarak çalışan bir kişiyi de okuldan zorla çıkardı.

"DİKTATÖRE ÖLÜM"

Şiraz kentinde onlarca lise öğrencisi kız ise, ana yolu trafiğe kapatarak, "Diktatöre ölüm" sloganları eşliğinde başörtülerini çıkardı. Lise öğrencileri sosyal medyada akım başlattı. Bazı lise öğrencileri ise, sınıflarında başları açık şekilde sınıflarında fotoğrafları bulunan Humeyni ve Hamaney'in fotoğraflarına el hareketi yaptıkları sırada çekilen fotoğraflarını paylaştı.

ÜNİVERSİTELERDE BOYKOTLAR DEVAM EDİYOR

Amini'nin ölümü ardından Tahran başta olmak üzere ülkede bulunan bir çok üniversitede gösteriler başlamış ve ardından üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Geçtiğimiz cumartesi günü üniversitelerin tekrardan açılmasıyla birlikte öğrenciler gösterilere kaldıkları yerden devam ediyor. Eylemlere katılan birçok üniversitede sloganlar eşliğinde yürüyüşler yapılırken, diğer üniversitelerde ise oturma eylemi yapılarak dersler boykot edildi.

PROTESTOLARDA 154 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Norveç merkezli İran İnsan Hakları tarafından dün yapılan açıklamada, güvenlik güçleri tarafından şimdiye kadar en az 154 kişinin öldürüldüğünü öne sürüldü. İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.