İran'da Protestolar Sürerken İnternet ve Telefon Hatları Kesildi, Hükümet Binası Ateşe Verildi
Dünya

İran'da Protestolar Sürerken İnternet ve Telefon Hatları Kesildi, Hükümet Binası Ateşe Verildi

İran\'da Protestolar Sürerken İnternet ve Telefon Hatları Kesildi, Hükümet Binası Ateşe Verildi
09.01.2026 09:05
İran\'da Protestolar Sürerken İnternet ve Telefon Hatları Kesildi, Hükümet Binası Ateşe Verildi
İran'da 12 gündür devam eden protestolar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi. Protestolar sırasında hükümet, internet ve telefon hatlarını keserken, Tahran'ın doğusundaki bir hükümet binası protestocular tarafından ateşe verildi. Kesinti ve yangın, ülkedeki tansiyonu daha da yükseltti. Ateşe verilen binanın çevresinde toplanan protestocuların tezahürat yaptığı görüldü.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini bildirdi.

GÖZALTI SAYISI 2 BİN 277'YE YÜKSELDİ

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 12 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletin tamamında meydana gelen gösterilerde 5'i 18 yaşından küçük toplam 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 8 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam 2 bin 277 kişi gözaltına alındı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. HRANA, dün 11'inci güne ilişkin raporunda ölü sayısının 38'e, gözaltına alınanların sayısının da 2 bin 217'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

Hükümetin güvenlik önlemleri kapsamında ülke genelinde internet ve telefon hatları kapatıldı, bu nedenle gösterilerin ve müdahalelerin ayrıntıları net olarak öğrenilemiyor.

HÜKÜMET BİNASINI ATEŞE VERDİLER

Tahran yönetiminin ülkede internet ve telefonların fişini çekmesi tansiyonu iyice yükseltirken binlerce protestocu dün gece Tahran'ın doğusundaki hükümet binasını ateşe verdi.

BİR ANDA ALEVLER YÜKSELDİ

Bölgeden servis edilen görüntülerde binanın alevler içinde kaldığı, yakındaki protestocuların ise tezahürat yaptığı görülüyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından 5 Ocak'ta yapılan açıklamada, göstericilere müsamaha gösterilmeyeceği duyurulmuştu.

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Hükümet, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
