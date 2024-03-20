Ülkelerinde 20 Mart'ta başlayan nevruz tatilini Van'da değerlendiren İranlı turistler, şehrin eğlence merkezlerinde sabaha kadar eğlenerek nevruzu kutluyor.
Nevruzu baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlayan İranlı turistler, kültürlerindeki "haft sin" sofrasını hazırlayarak yeni yıla giriyor. Nevruz tatilini değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler gündüz alışveriş yapıp, geceleri ise eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor.
Şehre gelen turistlerden biri, "Bizler de nevruz tatili için Van'a geldik. Van hem bize çok yakın, hem kültürlerimiz birbirine yakın, insanları çok iyi. Bu nedenle Van'ı tercih ediyoruz" dedi. Van'da eğlenmenin yanı sıra bol bol alışveriş yapacaklarını da aktaran İranlı turistler, nevruzun tüm insanlara mutluluk ve huzur getirmesini diledi.
Gece kulübünde eğlenen İranlı turistler kendileri için hazırlanan "haft sin" masasını çok sevdiklerini belirterek, "Bizler burada kendimizi evimizde gibi hissettik. Bu haft sin bizim için çok önemli. Her biri ayrı bir anlam ifade ediyor. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.
Nevruzdan önce hazırlanan ve iki hafta boyunca evin bir köşesinde duran "haft sin" sofrasında ise farsça 's' harfiyle başlayan sebze, elma, sirke, demir para, sarımsak, buğday ve iğde bulunuyor.
Son Dakika › Dünya › İranlılar Nevruz için Van'a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor - Son Dakika
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