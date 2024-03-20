İranlılar Nevruz için Van'a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor - Son Dakika
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İranlılar Nevruz için Van'a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor

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İranlı turistler, ülkelerinde 20 Mart'ta başlayan Nevruz tatilini Van'da kutluyor. Nevruz, İranlılar için baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı anlamına geliyor. Van'ı tercih eden İranlı turistler, hem alışveriş yapıyor hem de eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor.

20.03.2024 13:24  Güncelleme: 13:32
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Ülkelerinde 20 Mart'ta başlayan nevruz tatilini Van'da değerlendiren İranlı turistler, şehrin eğlence merkezlerinde sabaha kadar eğlenerek nevruzu kutluyor.

Nevruzu baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlayan İranlı turistler, kültürlerindeki "haft sin" sofrasını hazırlayarak yeni yıla giriyor. Nevruz tatilini değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler gündüz alışveriş yapıp, geceleri ise eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor.

"VAN İLE KÜLTÜRLERİMİZ BİRBİRİNE ÇOK YAKIN"

Şehre gelen turistlerden biri, "Bizler de nevruz tatili için Van'a geldik. Van hem bize çok yakın, hem kültürlerimiz birbirine yakın, insanları çok iyi. Bu nedenle Van'ı tercih ediyoruz" dedi. Van'da eğlenmenin yanı sıra bol bol alışveriş yapacaklarını da aktaran İranlı turistler, nevruzun tüm insanlara mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

İranlılar Nevruz için Van'a akın etti! Eğlence mekanları dolup taşıyor

"KENDİMİZİ EVİMİZDE GİBİ HİSSETTİK"

Gece kulübünde eğlenen İranlı turistler kendileri için hazırlanan "haft sin" masasını çok sevdiklerini belirterek, "Bizler burada kendimizi evimizde gibi hissettik. Bu haft sin bizim için çok önemli. Her biri ayrı bir anlam ifade ediyor. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

İranlılar Nevruz için Van'a akın etti! Eğlence mekanları dolup taşıyor

HAFT SİN SOFRASI NEDİR?

Nevruzdan önce hazırlanan ve iki hafta boyunca evin bir köşesinde duran "haft sin" sofrasında ise farsça 's' harfiyle başlayan sebze, elma, sirke, demir para, sarımsak, buğday ve iğde bulunuyor.

İranlılar Nevruz için Van'a akın etti! Eğlence mekanları dolup taşıyor
İranlılar Nevruz için Van\'a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya İranlılar Nevruz için Van'a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor - Son Dakika

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