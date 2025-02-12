İspanya'da Turizm ve Ekonomi Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İspanya'da Turizm ve Ekonomi Yükseliyor

Geniş Video İzle

İspanya, Covid sonrası turizmde patlama yaşarken, 2024'te Avrupa'nın en iyi performans gösteren ekonomisi oldu.

12.02.2025 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın orta kesiminde bulunan Segovia kentini, soğuk bir kış günü ziyaret eden turistler Roma dönemi kalıntılarını geziyor.

Ziyaretçilerin çoğu İspanyol.

Ancak kentin kadim tarihi ve etkileyici konumu Avrupalı turistlerin yanı sıra Asya ve Latin Amerika'dan ziyaretçileri de buraya çekiyor.

Bu kentli bir rehber Elena Mirón, pandemi sırasında "turizm belki de asla eskisi gibi olmayacak' diye düşündüğü anlar olduğunu anlatıyor.

Bugünse her şeyi "çok iyi" olarak tanımlıyor.

"Bu yılın 2024 gibi iyi bir yıl olacağını hissediyorum. Mutluyum çünkü sevdiğim bu işten geçinebiliyorum" diyor.

İspanya 2024'te ülke rekoru olan 94 milyon turisti ağırladı.

100 milyon turist çeken Fransa ile dünyanın en büyük turist merkezi olmak için yarışıyor.

Covid sonrası dönemdeki turizm patlaması euro bölgesinin dördüncü ekonomisinin, 3.2'lik bir büyüme ile Almanya, Fransa ve İtalya'yı kolayca geride bırakmasını sağladı.

Alman ekonomisi 2024'te yüzde 0,2 daralırken, Fransa yüzde 1,1, İtalya yüzde 0,5, İngiltere ise yüzde 0,9 oranında büyüyebildi.

Tüm bu veriler, The Economist dergisinin İspanya'yı dünyanın en iyi performans gösteren ekonomisi olarak göstermesini açıklıyor.

Sol partilerin liderliğindeki koalisyonun Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, "İspanyol modelinin başarısının arkasında dengeli bir model var, bu da sürdürülebilir bir büyüme getiriyor" diyor.

Cuerpo, 2024'te euro bölgesindeki büyümenin yüzde 40'ının İspanya kaynaklı olduğuna işaret ediyor.

Turizmin öneminin altını çizen Bakan Cuerpo, finansal hizmetler, teknoloji ve yatırımları da Covid sonrası büyümenin lokomotifleri olarak sayıyor.

İspanya'nın Covid sonrası kalkınma süreci, Avrupa Birliği'nin Yeni Nesil programının sağladığı fonlarla da destekleniyor.

Ülkenin 2026'ya kadar bu fonlardan 169 milyar dolar alması bekleniyor ki bu da ülkeyi İtalya ile bu fonların en büyük alıcısı yapıyor.

İspanya bu fonları demir yolu ağını geliştirmeye, kasaba ve şehirlerdeki düşük emisyon bölgelerine, elektrikli araç endüstrisine ve küçük işletmelere verilen sübvansiyonlara yatırıyor.

İspanya'daki IESE Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan María Jesús Valdemoros, artan enerji fiyatlarının bazı diğer Avrupa ülkelerindeki büyüme lokomotifi endüstrileri baltaladığına işaret ediyor.

Bununla birlikte Çin ve diğer Asya ülkeleriyle rekabet, ticaret savaşları ve yeşil ekonomiye geçiş de Avrupa'nın ana ekonomilerindeki büyüme yavaşlamasının nedenleri arasında gösteriliyor.

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgali ve tedarik zincirindeki sıkıntılar, o yıl yüzde 11'lik bir enflasyon yarattı. Özellikle enerji fiyatları İspanya'da haneleri vursa da bu kriz hızlı atlatıldı. İki yıl sonra enflasyon yüzde 2,8'e düştü.

Madrid hükümeti, enerji faturası desteklemeleri, asgari ücret artışları ve toplu taşımanın teşvik edilmesinin, enerji fiyatları krizinin hafif atlatılmasına yardımcı olduğunu değerlendiriyor.

İspanya ve Portekiz hükümetleri, Avrupa'daki enerji krizinin zirvesinde, Birlik yönetimi ile enerji faturalarını düşürmek için istisnai bir müzakere yürüttü. Tüketici faturalarını düşürmek için elektrik üretiminde kullanılacak gazın fiyatına tavan fiyat koymalarına izin verildi.

Bakan Cuerpo, bu tür önlemlerle, ekonomik çalkantılara karşı ülkesinin geleneksel kırılganlığını dengelemeye yardımcı olduklarını savunuyor.

Ülkenin yeşil enerji üretimi sürdürülebilirliğe geçiş yanında, yatırımı teşvik etmesi açısından da olumlu bir faktör olarak ele alınıyor.

İspanya, AB'deki en büyük ikinci yenilenebilir enerji altyapısına sahip.

Seat ve Cupra'nın İngiliz doğumlu CEO'su Wayne Griffiths'e göre, Avrupa'nın ikinci büyük otomobil üreticisi olan ülke için bu durum bir nimet anlamına geliyor.

İspanyol elektrikli araç üretimi Avrupa'nın geri kalanına kıyasla geride olsa da, Griffiths bu alanda muazzam bir potansiyel görüyor:

"Başarılı olmak için ihtiyaç duyduğumuz tüm faktörlere sahibiz; rekabetçi ortam, iyi eğitimli insanlar ve iyi bir enerji politikası.

"Kirli enerji kullanıyorsanız sıfır emisyonlu otomobiller üretmenin bir anlamı yok."

Bu olumlu yönlere rağmen, İspanya ekonomisinin uzun süredir devam eden bir zayıflığı kronik hale gelen işsizlik sorunu. Ülkedeki işsizlik oranı Birlik ortalamasının iki katına karşılık geliyor.

Ancak bu sorun da iyileşme gösteriyor. 2024'ün son çeyreğinde yüzde 10,6'ya düşerek işsizlik verisi 2008'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

İspanya'da istihdama katılan kişi sayısı artık 22 milyona ulaşarak rekor seviyeye ulaştı.

İş güvenliği garantisini teşvik eden bir istihdam reformu bunun temel nedeni olarak görülüyor.

Bu reform, kısa süreli kontratları kısıtlarken, kalıcı sözleşmeleri teşvik etti. İstihdamı düşürmeden, geçici işlerde çalışan sayısını azalttı.

Göçmenler ülkede siyasi tartışmalara yol açsa da, hızla yaşlanan bir nüfusa sahip ülkedeki birçok kişi, göçmenlerin işgücü piyasasına dahil edilmesinin kilit önemde olduğuna işaret ediyor.

Sosyalist başbakan Pedro Sánchez, göçmenlerin ülkenin iş gücüne katkısının çok önemli olduğunu savunuyor.

Avrupa Komisyonu, İspanya'nın 2025'te de AB ortalamasından fazla büyüme kaydedeceğini tahmin ediyor.

Ancak ufukta zorluklar da var.

Ülke ekonomisinin turizme olan bağımlılığı ile ve halkın bu sektöre karşı giderek artan tepkisi endişe yaratıyor.

Kamunun devasa borcu da endişe kaynağı.

IESE Üniversitesi'nden Valdemoros, mali istikrarsızlık yaratabilece bu dengesizliğin düzeltilmesi gerektiğini söylüyor.

Ülke genelinde bir konut krizi de yaşanıyor. Milyonlarca İspanyol, uygun fiyatlı konaklama bulmakta zorlanıyor.

Kutuplaşmış bir siyasi atmosfer içinde Başbakan Sánchez'in azınlık hükümetinin tüm bu çözmesi zor. Ancak en azından şimdilik İspanya Avrupa'da büyümenin lokomotifi olma statüsünün tadını çıkarıyor.

İspanya\'da Turizm ve Ekonomi Yükseliyor
Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa, Turizm, Enerji, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'da Turizm ve Ekonomi Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş Kızını öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş!
08:14 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu
06:22 Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu İlk işi bu olacak Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu! İlk işi bu olacak
02:46 Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek
14:38 Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak DEM Parti’den beklenen açıklama geldi Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
14:17 Galatasaray, aynı gün 12 oyuncu birden transfer etti Galatasaray, aynı gün 12 oyuncu birden transfer etti
14:15 Mazhar Alanson, kaybettiği kızı hakkında ilk kez konuştu: Allah düşmanıma vermesin Mazhar Alanson, kaybettiği kızı hakkında ilk kez konuştu: Allah düşmanıma vermesin
14:13 Hamas’tan Trump’ın “Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopar“ tehdidine yanıt Hamas'tan Trump'ın "Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopar" tehdidine yanıt
14:13 Özel, Baykal’ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız Özel, Baykal'ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
13:51 Türkiye’ye milyarlarca dolarlık dev teklif Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif
13:42 Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı
13:42 Tüketiciler Birliği uyardı: İnsanlar pis su içiyor Tüketiciler Birliği uyardı: İnsanlar pis su içiyor
13:39 Anlaşma tamam Türkmen gazı, Türkiye’ye geliyor Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 10:12:15. #1.13#
SON DAKİKA: İspanya'da Turizm ve Ekonomi Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.