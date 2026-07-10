İspanya ve Belçika Çeyrek Finalde - Son Dakika
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İspanya ve Belçika Çeyrek Finalde

İspanya ve Belçika Çeyrek Finalde
10.07.2026 18:30
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2026 Dünya Kupası'nda İspanya, Belçika ile çeyrek finalde karşı karşıya geliyor.

2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı İspanya ve Belçika maçı ile devam ediyor.

İki Avrupa ülkesi bu akşam TSİ 22.00'de Los Angeles Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Galip gelen takım yarı finalde Fransa'nın rakibi olacak.

Maçı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

Mücadele Türkiye'de TRT 1'den canlı yayımlanacak.

İspanya hâlâ gol yemedi

İspanya turnuvada Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay'ın yer aldığı H Grubu'nda mücadele etti.

İlk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalan İspanyollar, ikinci maçlarında Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı ise 1-0 yendi. Topladığı yedi puanla son 32 turuna yükseldi.

Bu turda Avusturya'yı 3-0'la geçen İspanya, son 16 turunda da Portekiz'i uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Turnuvanın en sağlam savunma performanslarından birini sergileyen İspanya bu beş maçta gol yemedi.

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Belçika maçının turnuvadaki en zorlu sınavları olacağını söyledi.

Los Angeles'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan de la Fuente, Belçika'nın Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giymiş tecrübeli oyunculardan oluştuğunu belirtti.

"Şimdiye kadar oynadığımız en zor maç yarınki olacak" diyen İspanyol teknik adam, "Belçika çok güçlü bir takım. Kazanmaya alışkın oyunculara sahipler. Bizi oldukça zorlu bir karşılaşma bekliyor" ifadelerini kullandı.

Fransa ile olası eşleşme hakkında da konuşan de la Fuente, Fransa'nın Fas maçını izlediğini ve Fransa'nın galibiyeti hak ettiğini düşündüğünü söyledi. Ancak deneyimli teknik adam, tüm dikkatlerinin Belçika maçında olduğunu vurguladı.

"İnanın bana, şu anda tek düşündüğümüz yarın oynayacağımız Belçika maçı" dedi.

İspanya'nın hücumdaki en önemli kozları arasında 18 yaşındaki Barcelona oyuncusu Lamine Yamal ile turnuvada dört gol atan Mikel Oyarzabal yer alıyor.

Dünyanın en yetenekli genç futbolcularından biri olarak gösterilen Yamal, turnuvada şu ana kadar yalnızca bir gol kaydetti. Bu alanda sekizer golü bulunan Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin gerisinde kalan genç futbolcu için de la Fuente, gelişiminden memnun olduğunu söyledi.

Belçika, ABD karşısında moral buldu

Belçika ise turnuva boyunca her maçta performansını yükseltti.

Son 32 turunda uzatmalarda Senegal'i geriden gelerek eleyen Kırmızı Şeytanlar, son 16 turunda ev sahibi ABD'yi 4-1'lik farklı skorla geçerek çeyrek finale yükseldi.

Charles De Ketelaere önderliğinde hücumda etkili bir görüntü çizen Belçika, attığı 13 golle Fransa ve Arjantin'in ardından turnuvanın en golcü üçüncü takımı konumunda. Fransa'nın 16, Arjantin'in ise 14 golü bulunuyor.

Takım, şimdi kaleci Unai Simón ve turnuvanın en formda savunmalarından biriyle dikkat çeken İspanya karşısında zorlu bir sınav verecek.

Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, takımının Avrupa şampiyonunu saf dışı bırakabilecek hücum gücüne ve özgüvene sahip olduğunu söyledi.

Garcia, "Favorilerden biriyle karşılaşacağımızı biliyoruz. İspanya muhtemelen topa sahip olma konusunda en iyi takım ve 15 ya da 20 yıldır kolayca tanınabilen bir oyun anlayışına sahip" dedi.

"Ancak bizim de çok iyi bir takımımız var. Dünya Kupası'nın en çok gol atan takımlarından biriyiz ve beklenen gol değeri en yüksek ekiple karşılaşacağız. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz."

Belçika forveti Romelu Lukaku ise yarı finale çıkabilmek için kusursuz bir maç oynamaları gerektiğini söyledi.

33 yaşındaki futbolcu, "Bu aşamaya kadar geldiyseniz, sadece eve dönmek için oynamazsınız" dedi.

"İspanya çok iyi bir takım. Üçüncü oyuncuyu bulmaya çalışıyorlar, kanatlarda hızlılar ve derinlik sağlıyorlar. Ancak biz de iyi hazırlandık ve onlara zorluk çıkarabilecek özelliklere sahibiz."

40 yıl sonra yeniden

Belçika ile İspanya, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde 40 yıl önceki unutulmaz eşleşmenin rövanşına çıkıyor.

İki takım en son 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaşmış, Belçika penaltılar sonunda yarı finale yükselmişti. Penaltıyı kaçıran isim ise İspanya'nın eski futbolcusu Eloy Olaya olmuştu.

FIFA'ya konuşan Olaya, 1986 ile bugün arasında dikkat çekici benzerlikler bulunduğunu söyledi.

Yeniden Belçika ile çeyrek finalde karşılaşacak olmalarının kendisinde eski anıları canlandırdığını belirten Olaya, bu kez sonucun İspanya lehine olmasını istediğini dile getirdi.

1986 Dünya Kupası'na Brezilya'ya 1-0 yenilerek başlayan İspanya, ardından Kuzey İrlanda ve Cezayir'i mağlup ederek gruptan çıktı.

Miguel Muñoz'un çalıştırdığı takım, son 16 turunda turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden Danimarka ile eşleşti. İskoçya, Uruguay ve Batı Almanya'yı yenerek grubunu lider tamamlayan Danimarka karşısında İspanya favori gösterilmiyordu.

Jesper Olsen'in penaltı golüyle geriye düşen İspanya, ilk yarının sonunda Emilio Butragueño'nun golüyle eşitliği sağladı. İkinci yarıda üç gol daha atan Butragueño maçın yıldızı olurken, Andoni Goikoetxea da penaltıdan ağları havalandırdı. İspanya, rakibini 5-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Belçika maçı öncesinde İspanyol futbolcular otellerinde Arjantin ile İngiltere arasındaki çeyrek finali birlikte izledi.

Diego Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" ve "Yüzyılın Golü" olarak anılan iki golüne tanıklık eden oyuncular, ilk golde topun elle oynandığını ancak televizyon tekrarlarında fark ettiklerini anlattı. Olaya ise özellikle Maradona'nın ikinci golünün kendilerini hayran bıraktığını söyledi.

Puebla'daki Cuauhtémoc Stadı'nda oynanan çeyrek finalde Belçika, Jan Ceulemans'ın golüyle öne geçti. İspanya ise karşılaşmanın bitimine beş dakika kala Juan Señor'un golüyle skoru eşitledi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca yarı finale yükselecek takım penaltılarla belirlendi.

Penaltı atacak oyuncular belirlenirken gönüllü olduğunu söyleyen Olaya, vuruş yapacağı köşeye önceden karar verdiğini anlattı. Belçika kalecisi Jean-Marie Pfaff'ın doğru köşeyi tahmin edeceğini hissetmesine rağmen kararını değiştirmediğini, ancak istediği vuruşu yapamadığını ifade etti.

Belçika beş penaltısını da gole çevirdi. Son penaltıyı Leo Van der Elst kullandı ve takımını yarı finale taşıdı.

Olaya, penaltıyı kaçırdıktan sonra Belçika'nın sonraki atışlardan birinde hata yapacağını düşündüğünü, ancak rakibin tüm penaltıları gole çevirdiğini söyledi. O gece neredeyse hiç uyuyamadığını belirten eski futbolcu, yaşadıkları hayal kırıklığının yalnızca kendisine değil, yarı finale ulaşacaklarına inanan tüm takıma ait olduğunu ifade etti.

İspanya, daha sonra 1994 ve 2002 Dünya Kupaları'nda da çeyrek finalde elendi. Ülkede yıllarca "çeyrek final laneti" olarak anılan bu seri, 2010 Dünya Kupası'nın kazanılmasıyla sona erdi.

Aradan geçen 40 yılın ardından İspanya, Belçika karşısında hem o yenilginin rövanşını almak hem de yeniden Dünya Kupası'nda son dört takım arasına kalmak için sahaya çıkacak.

Kaynak: BBC

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