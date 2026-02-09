İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti Avustralya'yı karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti Avustralya'yı karıştırdı

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog\'un ziyareti Avustralya\'yı karıştırdı
09.02.2026 20:54  Güncelleme: 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog\'un ziyareti Avustralya\'yı karıştırdı
Haber Videosu

Geçen yıl 14 Aralık'ta Bondi Plajı'nda 15 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından Anthony Albanese'nin daveti üzerine Avustralya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren İsrail Cumhurbaşkanı binlerce kişinin protestosu ile karşılaştı. Büyük kentlerde toplanan protestocular Filistin yanlısı sloganlar atarak Gazze'deki sivil ölümlerinden Herzog'u sorumlu tuttu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Avustralya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret, ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerine sahne oldu. Avustralya basınında yer alan haberlere göre, başta Sydney ve Melbourne olmak üzere birçok kentte binlerce kişi Herzog'un ziyaretini protesto etti.

GÖSTERİLER BÜYÜK KENTLERDE YOĞUNLAŞTI

Yerel medya kuruluşları, protestoların özellikle Sydney ve Melbourne'de yoğunlaştığını aktardı. Göstericiler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki politikalarına tepki gösterirken, Filistin halkıyla dayanışma mesajları içeren pankartlar ve sloganlar taşıdı. Bazı protestolarda Herzog'un ziyaretinin iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti Avustralya'yı karıştırdı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Herzog'un ziyareti kapsamında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Avustralya basını, özellikle Sydney'de belirlenen güvenlik bölgelerinde polis varlığının artırıldığını, bazı alanlarda protestoların sınırlandırıldığını yazdı. Polis yetkilileri, uygulamaların kamu güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini açıkladı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Bazı gösteriler sırasında protestocular ile polis arasında gerginlik yaşandı. Yerel haber kaynaklarına göre, polis kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulundu ve bazı protestocular gözaltına alındı. İnsan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları ise müdahalelerin protesto ve ifade özgürlüğü açısından endişe verici olduğunu savundu.

Herzog'un ziyareti, 14 Aralık'ta Bondi Plajı'nda 15 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından Anthony Albanese'nin daveti üzerine gerçekleşti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti Avustralya'yı karıştırdı

Ancak ziyaret, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Avustralya medyasında yer alan yorumlarda, ziyaretin toplumda farklı kesimler arasında görüş ayrılıklarını derinleştirdiği ifade edildi.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Avustralya hükümeti, ziyaretin diplomatik bir nitelik taşıdığını belirterek protesto hakkına saygı duyulduğunu, ancak kamu düzeni ve güvenliğinin öncelikli olduğunu bildirdi.

İnsan Hakları, Avustralya, Politika, Filistin, Herzog, İsrail, Gazze, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti Avustralya'yı karıştırdı - Son Dakika

Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam’da eski bir bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da eski bir bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı
Bolu’da yağmur heyelana neden oldu, ilçe yolu ulaşıma kapandı Bolu'da yağmur heyelana neden oldu, ilçe yolu ulaşıma kapandı
Trafikteki tartışma silahlı kavgaya dönüştü İki kişi hayatını kaybetti Trafikteki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kişi hayatını kaybetti
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Katliam gibi kaza 30 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
CHP’de istifa depremi Özarslan “Aileme küfretti“ dedi, Özgür Özel’den jet yanıt geldi CHP'de istifa depremi! Özarslan "Aileme küfretti" dedi, Özgür Özel'den jet yanıt geldi

20:51
Bakan Fidan’dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
20:49
Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüm stat ayakta alkışladı
Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
19:54
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
19:27
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
19:19
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
19:06
Canlı anlatım: Kadıköy’de goller üst üste
Canlı anlatım: Kadıköy'de goller üst üste
18:17
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
17:51
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
17:30
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
17:22
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 21:14:38. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti Avustralya'yı karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.