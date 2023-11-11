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1 günde 6 hastaneyi bombaladılar! Hamas'tan BM ile Arap ve İslam ülkelerine acil çağrı - Son Dakika

1 günde 6 hastaneyi bombaladılar! Hamas'tan BM ile Arap ve İslam ülkelerine acil çağrı

11.11.2023 02:35

Gazze'de katliama doymayan İsrail, bir gün içinde 6 hastaneyi hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken Hamas, saldırılardan İsrail ve ABD'yi sorumlu tuttu. Kentte can kaybı 11 bini aşarken Hamas; Birleşmiş Milletler ile Arap ve İslam ülkelerine bu vahşi saldırıyı durdurmak için derhal müdahale etme çağrısı yaptı.

Hamas'ın silahlı kanadı olan Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki operasyonu sonrası İsrail'in tam ablukaya aldığı Gazze'ye saldırıları 36 gündür devam ediyor. Son olarak İsrail kuvvetleri kentin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri ve hastaneleri hedef aldı. Bir günde 6 hastane vurulurken, saldırılarda çok sayıda insan verdi. Hamas'tan ise "Birleşmiş Milletler ile Arap ve İslam ülkelerine, bu vahşi saldırıyı durdurmak için derhal müdahale etme ve uluslararası yasalara göre güvenli alanlar olarak kabul edilen hastaneler ile sivillerin korunması konusunda siyasi ve hukuki sorumluluk üstlenme" çağrısı yapıldı.

1 GÜNDE 6 HASTANEYİ YERLE BİR ETTİLER

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı hastaneleri de hedef almaya devam ediyor. Son 24 saat içinde Şifa Hastanesi, Endonezya Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Çocuk Hastanesi, El-Avde Çocuk Hastanesi ve Kudüs Hastanesi'ne ya da çevrelerine şiddetli saldırılar düzenlendi. İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin sığındığı en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi çevresine düzenlediği yoğun saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Şifa Hastanesi yerleşkesinde yer alan bir poliklinik binasının bombalanması sonucu ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldürüldü.

İsrail, Gazze'de 6 Hastaneyi Hedef Aldı

OKSİJENSİZ KALAN 1 ÇOCUK CAN VERDİ

Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, El-Avde ile Endonezya hastanelerinin çevrelerini de vurdu. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni de "doğrudan" hedef aldı. Gazze'de hedef alınan Nasr Çocuk Hastanesi hizmet dışı kalırken oksijensiz kalan bir çocuk hayatını kaybetti. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ateş açtı. Ayrıca Kudüs Hastanesi yakınındaki Tel el-Heva bölgesi şiddetli şekilde bombalandı.

İsrail, Gazze'de 6 Hastaneyi Hedef Aldı

BİRÇOK HASTANE KULLANILAMIYOR

Son olarak akşam geç saatlerde Endonezya ve Şifa hastaneleri çevrelerine yeniden "şiddetli" saldırılar düzenlendi. Şifa Hastanesi ve çevresi, İsrail ordusu tarafından "Filistinli silahlı grupların karargahı olduğu" iddiasıyla çok kez bombalandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu hastanelerin çok defa hedef alınması sonucu bölgedeki 35 hastaneden 18'i çalışamaz hale geldi.

HAMAS: BU MENFUR SUÇTAN ABD VE BIDEN SORUMLU

İsrail'in Şifa Hastanesi'ni dünden bu yana defalarca hedef almasının ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şifa Hastanesi ve çevresinde sağlık personeline, hastalara, yaralılara ve yerinden edilmiş kişilere karşı işlenen bu menfur suçtan Amerikan yönetimini ve Başkan Biden'ı sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail, Gazze'de 6 Hastaneyi Hedef Aldı

BM, ARAP VE İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI YAPTILAR

Hamas'ın açıklamasında, "Birleşmiş Milletler (BM) ile Arap ve İslam ülkelerine, bu vahşi saldırıyı durdurmak için derhal müdahale etme ve uluslararası yasalara göre güvenli alanlar olarak kabul edilen hastaneler ile sivillerin korunması konusunda siyasi ve hukuki sorumluluk üstlenme" çağrısı yapıldı. İsrail'e ve onun uyguladığı Nazi politikasına karşı sadece kınamalarla yetinilmesinin onu suç işlemeye teşvik ettiği kaydedilen açıklamada, bundan doğan tarihi sorumluluğun, Gazze'deki çocukları ve savunmasız sivilleri korumayı başaramayanların peşini bırakmayacağı belirtildi.

İsrail, Gazze'de 6 Hastaneyi Hedef Aldı

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail, Gazze'de 6 Hastaneyi Hedef Aldı

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Gazze, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 1 günde 6 hastaneyi bombaladılar! Hamas'tan BM ile Arap ve İslam ülkelerine acil çağrı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 günde 6 hastaneyi bombaladılar! Hamas'tan BM ile Arap ve İslam ülkelerine acil çağrı - Son Dakika
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