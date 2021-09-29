Üye Girişi
İsrail hapishanesinden kaçan Filistinliler hakim karşısına çıkıyor: Nasıl firar ettiler, bundan sonra ne olacak? - Son Dakika
BBC

İsrail hapishanesinden kaçan Filistinliler hakim karşısına çıkıyor: Nasıl firar ettiler, bundan sonra ne olacak?

29.09.2021 06:47
İsrail hapishanesinden kaçan Filistinliler hakim karşısına çıkıyor: Nasıl firar ettiler, bundan sonra ne olacak?, System.String[]

İsrail'in özel güvenlikli hapishanesi Gilboa'dan bu ay başında kaçan altı Filistinli mahkûmdan dördü, yakalandıktan iki hafta sonra bugün Zoom aracılığıyla hakim karşısına çıkacak.

İsrail'in özel güvenlikli hapishanesi Gilboa'dan bu ay başında kaçan altı Filistinli mahkûmdan dördü, yakalandıktan iki hafta sonra bugün Zoom aracılığıyla hâkim karşısına çıkacak.

Mahkumların nasıl kaçtıklarını, kim olduklarını ve kaçtıktan sonra yaşananları derledik.

Ne oldu?

Altı Filistinli tutuklu, İsrail'in kuzeyindeki özel güvenlikli Gilboa hapishanesinden 6 Eylül'de kaçtı.

Ülkenin en yüksek güvenlik önlemlerine sahip olan hapishane, emniyetinden dolayı 'Kasa' olarak da anılıyor.

Tutukluların, birkaç aydır birlikte kaldıkları hücrelerindeki tuvaletin zeminine delik açtıkları düşünülüyor.

Delik, cezaevi inşa edilirken kazıkların yere saplanması sonucu oluşan boşluğa çıkıyordu. Mahkumların cezaevinin dış duvarına ulaşmak için boşluğu sürünerek çıktıkları belirtiliyor. Daha sonra da, yolun diğer tarafında, gözetleme kulesinin de hemen altındaki toprak yolun ortasına açılan bir tünel kazdıkları düşünülüyor.

Bölgedeki çiftçilerin yakınlarındaki tarlalarda 'şüpheli eşkaller' gördüklerini bildirmeleri üzerine yetkililer uyarı sistemini devreye soktu. Cezaevi çalışanları sabah saat 04:00'te sayım yaptıklarında dört mahkûmun kayıp olduğunu fark etti.

Cezaevi gardiyanları kaçanları neden önceden fark etmedi?

İsrail medyası firardan bir dizi güvenlik açığını sorumlu tuttu.

Cezaevini tasarlayan mimarların, yapı inşaatının detaylı projesini internet koymaları , Batı Şeria'daki Jenin şehrinden, arlarında kaçma ihtimali yüksek görülen üç mahkumun da bulunduğu altı mahkumun hepsinin aynı hücreye konması, mahkumların hapishane dışıyla cep telefonları aracılığıyla iletişim kurmalarını engellemek için radyo frekanslarını bozan (jamming) sisteminin devreye sokulmaması güvenlik açıkları arasında gösterildi.

Tünelin yanındaki gözetleme kulesinde görevli yetkililerin uyuyakaldığı da iddialar arasında ama bu iddialar doğrulanmadı.

Bazı Filistinli gruplar kaçışı 'kahramanca bir eylem' olarak nitelendirdi.

Mahkumların firarı, İsrail için ise güvenlik açısından zayıflık ve küçük düşürücü bir durum olarak görüldü.

Kaçan mahkûmlar kimdi?

Kaçanlardan biri, Filistin Yönetimi liderinin başında olduğu Fetih hareketiyle bağlantılı, silahlı El Aksa Şehitleri Tugayı'nın eski komutanı Zekeriya Zübeydi.

Zübeydi, İsrail birlikleri tarafından 2019 yılında bir dizi silahlı saldırıya müdahil olma şüphesiyle yakalanmıştı ve yargı süreci devam ediyordu.

Kaçan diğer mahkumlar, Mahmud Ardah, Muhammed Ardah, İham Kamamcı, Yakub Kadri ve Münadil Infaat, İslami Cihat grubu üyeleri. Dördü, İsrailleri öldürmek için saldırı planlayıp uygulamaya koyma suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Beşinci tutuklu ise, İsrail medyasına göre hakkında kesinleşmiş bir suçlama olmamasına rağmen iki yıldır 'idari tutukluluk emri' olduğu gerekçesiyle cezaevindeydi.

Kaçanların dördü, firar ettikten kısa bir süre sonra yakalandı.

Nasıl yakalandılar?

Mahmud Ardah ve Yakub Kadri, 10 Eylül gece geç saatlerde güneyde Nazareth yakınlarında yakalandı.

Zekeriya Zübeydi ve Muhammed Ardah da 11 Eylül sabah erken saatlerde Filistin köyü Şibli-um el Ganam yakınlarında yakalandı.

Tutukluların aileleri, polisi ailenin diğer fertlerini de yakalamakla suçladı. Diğer iki tutuklu, Jenin şehrinin doğusunda bulundu. Duyuru, İsrail polisi tarafından Twitter hesaplarından 19 Eylül'de yapıldı.

Bundan sonra ne olacak?

Şimdi, bu altı mahkûmun kaçma girişimlerinin bedelini nasıl ödeyecekleri merak ediliyor.

Uluslararası hukuka göre, kaçma girişiminde bulunan tutuklular yalnızca disiplin cezasıyla cezalandırılabilir. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne göre firar girişimi birden fazla gerçekleşmiş olsa bile yine sadece disiplin cezası verilebilir.

Ama medyaya konuşan avukatlar, Filistinli mahkumlara ek tutukluluk süreleri verilebileceğini ve ağır cezalar uygulanabileceğini söyledi.

Filistin Yönetimine bağlı Tutuklulardan Sorumlu Komite'ye göre dört mahkuma mahkeme öncesi 11 Eylül'de şu suçlamalar yöneltildi: "Firar, firara yardım ve teşvik, saldırı düzenleme planı yapma, düşman bir örgüte üye olma ve örgüte hizmet etme."

Bazı tutukluların avukatlığını yapan Halid Mahajne, yerel medyaya yaptığı açıklamada müvekkillerinin gözaltında fiziksel şiddete uğradıklarını söyledi.

Mahajne, "Muhammed Ardah işkence gördü, 20 İsrailli yetkili tarafından sorgulandıktan sonra vücudunun her yeri yara oldu. Sorgunun büyük bir bölümünde çıplak bırakıldı" dedi.

Halid Mahajne'ye göre Muhammed Ardah, avukatına Zekeriya Zübeydi'nin de İsrailli güvenlik yetkililerinin saldırısına uğradığını söyledi.

İsrail polisi bu iddialarla ilgili yorum yapmayı reddetti ama tutukluların durumu kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler'de gündeme getirildi.

Kaçtıktan sonra yeniden yakalanan mahkumların avukatları, davayla ilgili yargı sürecinin en az bir yıl sürebileceğini ve mahkumların cezalarına birkaç yıl daha eklenebileceğini söyledi.

İsrail hapishanesinden kaçan Filistinliler hakim karşısına çıkıyor: Nasıl firar ettiler, bundan sonra ne olacak?
İsrail hapishanesinden kaçan Filistinliler hakim karşısına çıkıyor: Nasıl firar ettiler, bundan sonra ne olacak?
İsrail hapishanesinden kaçan Filistinliler hakim karşısına çıkıyor: Nasıl firar ettiler, bundan sonra ne olacak?
İsrail hapishanesinden kaçan Filistinliler hakim karşısına çıkıyor: Nasıl firar ettiler, bundan sonra ne olacak?
İsrail hapishanesinden kaçan Filistinliler hakim karşısına çıkıyor: Nasıl firar ettiler, bundan sonra ne olacak?
İsrail hapishanesinden kaçan Filistinliler hakim karşısına çıkıyor: Nasıl firar ettiler, bundan sonra ne olacak?

Filistin, Cezaevi, İsrail, Eylül, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail hapishanesinden kaçan Filistinliler hakim karşısına çıkıyor: Nasıl firar ettiler, bundan sonra ne olacak? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Messi durdu durdu Manchester City'e patladı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 00:34 Messi durdu durdu Manchester City'e patladı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı 00:04 Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş 23:13 Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş
Prof. Akçalı, Sinovac ve Biontech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçlarını açıkladı 22:54 Prof. Akçalı, Sinovac ve Biontech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçlarını açıkladı İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor 20:54 İlk kez görüntülendiler! Bilal Yiğit Koçak, milli atletle aşk yaşıyor Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi 20:38 Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi 19:01 Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış 15:59 Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış

Son Dakika Haberleri
18:21 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
18:10 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu
18:04 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı
17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu
17:42 Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! "Sana biraz sert davranacağım" demiş
17:30 Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası
17:25 Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak Cristiano Ronaldo kararını verdi! Futbolu bıraktıktan sonra Manchester United'ın genç takımını çalıştıracak         
01:04
Banttaki son araç da indi! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı Banttaki son araç da indi! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı         
00:29
29 Ekim'den sonra tam kapanma mı geliyor? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddiaları yalanladı 29 Ekim'den sonra tam kapanma mı geliyor? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddiaları yalanladı         
00:03
Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Ajax kalecisi nerede? Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor         
23:00
Kim doğruyu söylüyor? Beyaz Saray ile Pentagon arasında Afganistan krizi patlak verdi Kim doğruyu söylüyor? Beyaz Saray ile Pentagon arasında Afganistan krizi patlak verdi         
22:50
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı         
15:20
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
YouTuberlar Taksim meydanında dans etmeye başladı! Kalabalık, video çekmek için birbirine girdi YouTuberlar Taksim meydanında dans etmeye başladı! Kalabalık, video çekmek için birbirine girdi         
10:35
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi         
10:02
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 06:55:10. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail hapishanesinden kaçan Filistinliler hakim karşısına çıkıyor: Nasıl firar ettiler, bundan sonra ne olacak? - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement