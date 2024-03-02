Kamboçya'da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi - Son Dakika
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Dünya

Kamboçya'da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi

2016'da kalp krizi geçiren Ufuk Öntürk hayata geri tutununca dünyayı gezmek istedi. 2018'de seyahate başlayan ve Kamboçya'ya yerleşen Öntürk kaldığı otelde vahşice öldürüldü. Budist inancına göre cenazesinin yakılması gereken Öntürk'ün ailesi durumu yetkililere bildirdi. Hakan Fidan'ın devreye girmesiyle bakanlıktan ödenek çıkarıldı ve cenazenin Türkiye'ye gönderilmesi kararı alındı.

02.03.2024 13:31  Güncelleme: 13:45
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İstanbul'da yaşarken kalp krizi geçiren ve ölümün eşiğinden dönünce dünyayı gezmek için çıktığı yolculukta 6 yıl önce gittiği Güneydoğu Asya'da Kamboçya'ya yerleşen Ufuk Öntürk (52), kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanlarının çekiçli saldırısında hayatını kaybetti. İzmir'deki yakınları, önce acı haberi, ardından Budist inancına göre cenazenin yakılması için vekalet istendiğini öğrenince, devlet yetkilileriyle temasa geçti. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle cenazenin Türkiye'ye getirileceğini öğrenen Öntürk'ün yakınları, İslami usullere göre cenazelerini toprağa vereceklerini belirtip, cinayete karışanların hak ettiği cezayı alması için de yine devletten destek beklediklerini söyledi.

İstanbul'da yaşayan Ufuk Öntürk, 2016'da kalp krizi geçirdi. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Öntürk, 2018'de dünya turuna çıktı. İlk olarak Tayland'a giden Ufuk Öntürk, daha sonra Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'ya geçti. Kamboçya'yı seven ve orada yaşamaya başlayan Öntürk ile kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanları arasında 25 Şubat'ta tartışma çıktı. 6 kişinin bulunduğu olayda, Öntürk başına isabet eden çekiç darbesiyle yaşamını yitirdi. Ertesi gün Öntürk'ün Türkiye'deki yakınlarına ölüm haberi ulaştı. Öntürk'ün cenazesinin Kamboçya'da Budist inancına göre yakılması için vekalet istendiğini öğrenen yakınları, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a ulaştı. İnan ise durumu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a iletti. Kamboçya'daki yetkililerle temasa geçilip Öntürk'ün cenazenin Türkiye'ye getirileceği bilgisi sağlandı.

Kamboçya'da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Hakan Fidan devreye girdi

"HUNHARCA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİK"

Öntürk'ün eniştesi, evli, 3 çocuk babası, besteci ve şarkıcı Deniz Keser (54), "26 Şubat'ta gelen bir telefonla şoke olduk. Kayınbiraderimin ölüm haberi iletildi. Başta odasında ölü bulunduğu söylendi. Ancak yaptığımız araştırmada cinayete kurban gittiğini öğrendik. Kaldığı pansiyonda tabak kırılmış. Bu nedenle tartışma başlamış. Pansiyon sahibi ve çalışanlarının bulunduğu 6 kişi, çekiçle başından yaralamış. Hunharca öldürüldüğünü öğrendik. Büyükelçilik ile irtibata geçtik. Beklememiz söylendi. Orası, Budist bir ülke. Onların inançları doğrultusunda cenazemizin yakılacağını öğrendik. Biz Müslüman ülkeyiz. Dinimize ve geleneklerimize uygun defin işlemini yapmak istediğimizi söyledik. Cenazemizi getirmek istedik. 10 bin dolar gibi büyük meblağ istendi. Ailecek bu rakamı ödeyemeyiz. Dışişleri Bakanlığımıza dilekçeyle müracaat ettik. Sağ olsun Bakanımız Hakan Fidan aracılığıyla iletişime geçildi. Devletimiz araya girerek mağduriyetimizi giderdi. Şu an cenazemizi bekliyoruz. Cinayetle ilgili 6 kişi tutuklanmış. Hak ettikleri cezayı almaları aşamasında da devletimizden yardım istiyoruz" dedi.

Kamboçya'da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Hakan Fidan devreye girdi

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYORDU"

Ufuk Öntürk'ün ablası, işçi emeklisi Yıldız Eyiçalış (56) ise "Kardeşim 2018'de yurt dışına gitmeden 2 sene önce kalp krizi geçirdi. Hatta 30 saniyeliğine kalbi durdu. Yani ölüm noktasına geldi. Hastaneye çok yakın bir yerde olay gerçekleştiği için doktorlarımız sağ olsun hayata döndürebildi. Bu kalp krizinden sonra kardeşimin hayat görüşü değişmeye başladı. Dünyaya açılmaya, başka kültürdeki insanlarla arkadaş olmaya karar verdi. Yaşam isteği arttı. Daha sağlıklı yaşamak istediğini söyledi. İlk olarak Tayvan'a gitti. Tayvan'da evlilik yapmayı düşündü ancak olmadı. Oradan da Kamboçya'ya geçti. Kamboçya'yı ise sevdi ve yerleşmeye karar verdi. İnsanlarını, yemek kültürünü, havasını, suyunu sevdiğini söyledi. Türkiye'ye dönmek istemiyordu" dedi.

Kamboçya'da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Hakan Fidan devreye girdi

Önce cinayeti sonra cenazenin yakılacağını öğrenince şaşırdıklarını söyleyen Eyiçalış, devlet yetkilileriyle temasa geçtiklerini belirterek, "Cenaze masrafları yüklü miktardaydı. Bakanlık kendi imkanlarıyla karşıladıklarını ifade etti. Cenazenin yakılacağı söylendiğinde şok yaşamıştık. Böyle bir şeye izin vermeyeceğimizi söyledik. Bizden vekalet istediler. Vekaleti kasıtlı geciktirdik. Devlet yetkililerimiz sayesinde cenaze getirilecek. Şu an tek beklentimiz, cenazemizin en kısa sürede getirilmesi ve İslami usullere göre defnedilmesi. Ayrıca cinayeti işleyen kişilerin salıverilmesinden de korkuyoruz. Bu kişilerin, mutlaka cezalarını çekmesini istiyoruz. Bunun için de herkesin yanımızda olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"AİLE BİZE ULAŞIP HABERİ VERDİĞİNDE ÇOK ÜZÜLDÜK"

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise "Aile bize ulaşıp bu vefat haberini verdiğinde çok üzüldük. Haberi alır almaz Kamboçya'daki Büyükelçiliğimizle, Dışişleri Bakanlığımızla iletişime geçtik. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'a konuyu İzmirli hemşehrilerimiz adına aktardık. Bakanımız hemen Kamboçya'daki bürokratlarla görüşüp, cenazenin bulunması, ardından Türkiye ve İzmir'e getirilmesi için talimat verdi. Bunun için ödenek çıkartılması noktasında büyük bir özveri ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Kamboçya\'da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi
Kaynak: DHA

Hakan Fidan, Güvenlik, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kamboçya'da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ümit Aydın: Yav adam anlaşılan budist olmuş, siz neyin kafasındasınız, devlet bizim vergilerimizi böyle harcayamaz, ben şahsen hakkımı helal etmiyorum. Severim seni Fidan fakat olmadı. 0 0 Yanıtla
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