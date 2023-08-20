Kıbrıs'ta neler oluyor? 8 soruda KKTC ve BM arasındaki Pile yolu gerilimi

Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü'ne kolay ulaşım sağlamak amacıyla KKTC yönetiminin başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni BM güçlerinin engelleme girişimi bölgede tansiyonu yükseltti. Peki, bu çalışmalar neden sorun yarattı? Pile Köyü, üzerinde bulunduğu Yeşil Hat ve söz konusu yol çalışması nedir? İşte merak edilen sorular ve yanıtları.

BM BARIŞ GÜCÜ ASKERLERİ MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

KKTC yönetiminin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü'ne kolay ulaşım sağlamak üzere başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi gerilimi artırdı. BM Barış Gücü askerleri, bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan KKTC polisine ve yol inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulundu.

BM ARAÇLARI DOZERLE KALDIRILDI

BM Barış gücü askerleri yol yapımını engellemek için sabah saatlerinde yol yapılacak alana beton bloklar yerleştirdikten sonra araçlarını da KKTC topraklarına park etti. Bölgeye gelen Türk askeri ise BM'ye ait araçları ve beton blokları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı.

YOL ÇALIŞMALARI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

KKTC güvenlik güçlerinin BM askerlerini KKTC topraklarından Yeşil Hat'ta geri itmesi sonucu yaşanan gerginlik son bulurken, KKTC'li yetkililer Barış Gücü askerlerinin bölgeden ayrıldığını ve yol yapım çalışmalarının kaldığı yerden yeniden başladığını duyurdu.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Konuya ilişkin başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de olmak üzere pek çok farklı partiden siyasi isim tepki gösterdi.

BMGK'NIN TASARINI RUSYA VETO ETTİ

BM'den ise tartışma yaratan hamle geldi. BM Güvenlik Kurulu (BMGK) daimi üyeleri ABD, Fransa, Çin ve İngiltere KKTC'yi kınamak istedi. Ancak tasarıyı Rusya veto etti

PİLE KÖYÜ NEDİR?

Gelişmelerle birlikte Pile Köyü ve yapılan yol projesinin neden sorun yattığı merak konusu oldu. Karma bir köy olan Pile köyündehem Kıbrıs Türkleri hem de Kıbrıs Rumları yaşıyor ama köyün yönetimi ne KKTC'de ne GKRY'de bulunuyor. Coğrafi olarak ise köy, BM yönetimindeki Yeşil Hat'ta bulunuyor. Bu iki özelliğinden dolayı köyde hem KKTC hem de GKRY yasaları geçerli sayılıyor. Köy, yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorunu içinde ufak bir laboratuvar gibi, iki milletin birlikte yaşadığı bir yer olarak göze çarpıyor.

YEŞİL HAT NEDİR?

Yeşil Hat, Kıbrıs adasını dikine kesiyor ve KKTC ile GKRY'yi birbirinden ayırıyor. Kıbrıs adasında çatışmaların ve etnik cinayetlerin kontrolden çıkmasının ardından Yeşil Hattı Kıbrıs haritası üzerine ilk olarak 1963'te "Barışı Koruma Kuvveti" İngiliz komutanı General Peter George Francis Young çizdi. Amaç, Türkleri ve Rumları birbirinden ayıracak bir ateşkes hattı oluşturmaktı. Ancak hat, son halini 1974'te aldı. Yaklaşık 180 kilometre uzunluğunda olan Yeşil Hat, bugün hem GKRY'nin hem de KKTC'nin başkent olarak kullandığı Lefkoşa'yı ikiye bölüyor. Tampon bölgede bugün sadece 4 köy bulunuyor, Pile de bunlardan biri.

PİLE YİĞİTLER YOLU PROJESİ NEDİR?

KKTC'nin çalışmalarını yürüttüğü proje, Pile'yi KKTC'nin Lefkoşa ilçesindeki Yiğitler köyüne bağlayan karayolunu genişletmeyi ve iyileştirmeyi hedefliyor. KKTC Dışişleri Bakanlığı "tamamıyla insani nedenlerle" yapılan projenin Pile'de yaşayan Kıbrıs Türkleri'nin KKTC'ye ulaşımını kolaylaştıracağını belirtiyor.

BM NEDEN PROJEYE KARŞI?

Birleşmiş Milletler, Pile köyü Yeşil Hat'ta bulunduğu için KKTC'nin bölgede izin almadan çalışma yapma yetkisi bulunmadığını savunuyor ve müdahaleleri bu gerekçeyle yapıyor.