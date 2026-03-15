Kim ve halefinden ABD\'ye tarihi mesaj! Testi birlikte izlediler

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
15.03.2026 09:46  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

ABD-İsrail-İran savaşı ve ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatları sürerken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, doğu kıyısı açıklarında gerçekleştirilen 600 mm'lik çoklu roketatar sistemlerinin canlı atış testini kızı Kim Ju Ae ile birlikte izledi. Güney Kore ise Pyongyang'dan doğu denizine doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlatıldığını açıkladı.

Dünyayı tedirgin eden savaş 16. gününde tüm şiddetiyle devam ederken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin doğu kıyısı açıklarında gerçekleştirilen çoklu roketatar sistemlerinin canlı atış tatbikatını yerinde izledi. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim'e, kamuoyunda olası halefi olarak gösterilen genç kızı Kim Ju Ae de eşlik etti.

ABD VE GÜNEY KORE'NİN TATBİKATINA KARŞI MESAJ

Haberde, tatbikatta 600 milimetre kalibreye sahip ve "ultra hassas" olarak tanımlanan 12 çoklu roketatar sisteminin kullanıldığı belirtildi. Cumartesi günü gerçekleştirilen tatbikatın, İsrail ile İran'a karşı savaşı ve Güney Kore ile tatbikatları devam ettiren ABD'ye yönelik bir mesaj niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

10 BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI

Güney Kore ordusu da aynı gün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang çevresinden doğu denizi yönüne doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını tespit ettiklerini duyurdu. Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, bu fırlatmaları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak nitelendirdi ve "provokasyon" olarak değerlendirdi.

KCNA'nın haberine göre Kim Jong-un tatbikat sırasında yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen atışların 420 kilometrelik menzil içindeki hedeflere yönelik güçlü bir caydırıcılık mesajı verdiğini söyledi. Kim, bu tür silahların kullanılmasının hedef bölgedeki askeri altyapıyı tamamen yok edebileceğini ifade etti.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Yayımlanan fotoğraflarda Kim Jong-un'un ve kızı Kim Ju Ae'nin büyük askeri araçların ve roketatar sistemlerinin bulunduğu alanda incelemelerde bulunduğu görüldü. Kim'in kızının 2022 yılının sonlarından bu yana füze testleri ve askeri geçit törenleri gibi birçok önemli etkinlikte babasına eşlik etmesi, ülkenin gelecekteki liderliği konusunda spekülasyonlara yol açıyor.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin büyük çaplı roketatar sistemlerinin topçu sistemleri ile balistik füzeler arasındaki sınırı bulanıklaştırdığını belirtiyor. Bu sistemlerin kendi itiş gücünü üretmesi ve hedefe yönlendirilerek ilerlemesi nedeniyle bazı modellerinin nükleer başlık taşıyabilecek kapasiteye sahip olduğu ifade ediliyor.

TATBİKAT 19 MART'A KADAR SÜRECEK

Öte yandan ABD ve Güney Kore'nin her yıl düzenlediği "Freedom Shield" adlı ortak askeri tatbikatın 19 Mart'a kadar sürmesi planlanıyor. Kuzey Kore yönetimi bu tatbikatları uzun süredir "işgal provası" olarak nitelendiriyor ve çoğu zaman kendi silah testleriyle karşılık veriyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    adamsin kim 5 1 Yanıtla
    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 10:52:33. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.