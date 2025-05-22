Kızılay'dan 4 Milyon İhtiyaç Sahibi İçin Kurban Kampanyası - Son Dakika
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Kızılay'dan 4 Milyon İhtiyaç Sahibi İçin Kurban Kampanyası

Kızılay\'dan 4 Milyon İhtiyaç Sahibi İçin Kurban Kampanyası
22.05.2025 13:56
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Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nda 22 ülkede vekaletle kurban keserek 4 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak.

TÜRK Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sarılar, kurum olarak, Kurban Bayramı'nda Türkiye ve Gazze/ Filistin'in yanı sıra 22 ülkede vekaletle kurban kesimi yaparak, 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşacaklarını söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sarılar, Ankara Ulucanlar Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi'nde, Kızılay'ın 2025 yılı vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında elde edilecek kurban kavurmalarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sürecine ilişkin açıklama yaptı. Sarılar, Türk Kızılay'ın yurt içi vekalet bedelinin 13 bin 250, yurt dışı vekalet bedelinin ise 5 bin 250 TL olarak belirlendiğini hatırlattı. Sarılar, Gazze ve Filistin'deki savaş mağdurlarına yönelik kurban vekalet bedelinin de yine 13 bin 250 TL olduğunu söyledi. Sarılar, Türk Kızılay olarak kurban ibadetini; güvenilir, şeffaf, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir sistemle hayata geçirdiklerini belirterek, "Her adımı kayıt altına alınan bu süreç bağışçılarımızın gönül rahatlığıyla kurban vekaletini bizlere emanet etmesini sağlamaktadır. Kurban kampanyamızın bir diğer güçlü yönü de savaş, afet ve yoksulluk mağduru coğrafyalara ulaşan yardımlardır. Bu yıl özellikle Gazze ve Filistin'de yaşanan derin insani krizlere destek olmak amacıyla kurban organizasyonumuzun önemli bir bölümünü bu bölgelere de yönlendirmiş bulunuyoruz. Ayrıca Türk Kızılay Balkanlar'da; Bosna Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Asya'da; Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Orta Doğu'da; Irak, Suriye ve Yemen, Afrika'da ise Burkina Faso, Çat, Etiyopya, Gine, Kamerun, Kenya, Nijer, Somali, Sudan, Tanzanya ve Uganda olmak üzere 22 ülkede vekaletle alınan kurbanların kesimlerini de burada yapmaktayız. İslami usullere uygun olarak veteriner hekim kontrolünde, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak mevcut ülke şart ve standartları çerçevesinde kesilen kurbanlar aynı gün bölgedeki ihtiyaç sahiplerine de taze et olarak dağıtılmaktadır. Türkiye ve Gazze/Filistin'in yanı sıra 22 ülkede vekaletle kurban kesimi yaparak, 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Sarılar, kurban kesim kampanyası doğrultusunda hazırlanacak 800 gramlık et konservelerinin yıl boyunca ihtiyaç sahipleriyle paylaşılacağını belirtti. Sarılar, 4 bin 200 gramlık konservelerin ise ülke genelindeki 46 adet Türk Kızılay Aşevi mutfağıyla buluşturulacağını, Kızılay'ın kurban modeliyle, bağışçıların emanetlerinin sadece bayram günlerinde değil 365 gün boyunca sofralara ulaşacağını belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kızılay'dan 4 Milyon İhtiyaç Sahibi İçin Kurban Kampanyası - Son Dakika

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