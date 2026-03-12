Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle - Son Dakika
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle

Türkiye\'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
12.03.2026 07:04
Irak'ın Basra Limanı yakınında bulunan bölgesel sularda 2 petrol tankerine saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda tankerlerden birinde büyük bir yangın çıktı. Irak Basra Körfezi'nde iki petrol tankerinden birinin patlaması üzerine, petrol limanlarını kapattı. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi'nin saldırıdan saatler önce yaptığı açıklama dikkat çekti.

Irak'ın Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankerinin saldırıya uğradığı belirtildi.

BÜYÜK YANGINLAR ÇIKTI

Irak yerel basınına göre, Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri hedef alındı. Saldırı, tankerlerden birinde büyük bir yangına yol açtı. Yangına ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle

20 DENİZCİ TAHLİYE EDİLDİ

Irak'a ait bir geminin, yanmakta olan tankerin bulunduğu yere giderek şu ana kadar 20'ye yakın denizciyi tahliye ettiği aktarıldı. Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

IRAK PETROL LİMANLARINI KAPATTI

Irak Basra Körfezi'nde iki petrol tankerinden birinin patlaması üzerine, petrol limanlarının kapatıldığı bildirildi. Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, iki petrol tankerinden birinin patladığını ifade ederek 31 kişinin kurtarıldığını, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

SALDIRIYI KİMİN YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Fartusi, patlamadan dolayı petrol limanlarının kapatıldığını ancak ticari limanların faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Tankerlerden birinin Malta bayrağı taşıdığını kaydetti.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmezken İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi'nin saldırıdan saatler önce yaptığı açıklama dikkat çekmişti.

Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle

İRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İran basınına göre, Şikarçi, katıldığı bir televizyon programında, ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın (CENTCOM), "İran'daki sivil liman çalışanlarını ve mürettebatı, askeri faaliyetlerin yürütüldüğü tesislerden derhal uzak durmaları" yönündeki duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun tüm unsurları ile birlikte sahada olduğuna vurgu yapan Şikarçi, Basra Körfezi'nin kontrolünün kendilerinde olduğunu belirterek, "Eğer limanlarımıza karşı en küçük bir tehdit dahi olursa, Fars (Basra) Körfezi'nde hiçbir liman ve iskele güvenli olmayacak ve bölgedeki tüm liman ve ekonomik alanlar meşru hedefimiz haline gelecek." ifadesini kullandı. Şikarçi ayrıca, bölge ülkelerine topraklarını ABD saldırıları için kullandırmamaları çağrısı yaptı.

ABD'DEN UYARI GELMİŞTİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sivillere Hürmüz Boğazı boyunca İran tarafından kullanılan limanlardan uzak durulması uyarısında bulunmuştu. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca sivil limanları "askeri operasyonlar yürütmek için kullandığı" iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    israel yapmiştir kim yapacak başka 13 1 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    İran biz yapmadık dememiş. Her taşın altından İsrail mi çıkıyor? Bu İsrail ya gerçekten çok güçlü ya da gözümüzde büyütüyor bazıları. 2 4
