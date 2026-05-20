Kopenhag\'da İklim Bakanları Toplantısı

20.05.2026 17:48
Bakan Murat Kurum, Kopenhag'da iklim finansmanı ve COP31 süreci üzerine konuştu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen İklim Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda küresel iklim finansmanının önemine vurgu yapan Bakan Kurum, "Küresel iklim eylemini desteklemekten söz etmek kolay ama o sözü tutmak da gerekir" diyerek COP31'in alınan kararların uygulandığı bir zirve olacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Danimarka'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve küresel iklim kriziyle mücadele, emisyon azaltım hedefleri ile COP31 zirvesi öncesi yol haritasının değerlendirildiği Kopenhag İklim Bakanları Toplantısı'na katıldı. Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard'ın moderatörlüğünde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Bakan Kurum, COP31 Başkanı sıfatıyla küresel bir tartışma başlatmak istediklerini söyledi. Nihai enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sinin elektrikle karşılandığını belirten Kurum, "Bu oranı mümkün olduğunca artırmayı hedeflemeliyiz. Hem elektrik üretimini karbonsuzlaştırmak hem de elektrifikasyonu hayatın her alanına yaymak gerekiyor" dedi.

COP31 Eylem Gündemi'nin öncelikleri arasında temiz enerji, temiz pişirme, dirençli şehirler ve sanayinin karbonsuzlaştırılması olduğunu vurgulayan Kurum; Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı ve Küresel Yenilenebilirler İttifakı ile çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

'ULUSAL UYUM PLANLARINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

COP31 hazırlıkları kapsamında iklim eylemine farklı taraflardan katkı sunulmasına açık olduklarını ifade eden Bakan Kurum, tüm paydaşlara Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin finansmanını güvence altına alma çağrısında bulundu. Kurum, "Küresel İklim Eylem Gündemi'nin yeni modeli kapsamında, pratik çözümler üzerinde iş birliği yapılabilecek forumlar olacaktır. En büyük etkinin yaratılabilmesi için ulusal yol haritalarının BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sınırlarında kalması ve Ulusal Katkı Beyanları (NDC) olarak sunulması; bunlara İki Yıllık Şeffaflık Raporları'nın (BTR) eşlik etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ulusal Uyum Planları'nı çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRMAK İÇİN FİNANS KURULUŞLARIYLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

COP31'de en önemli başlıklardan birinin iklim finansmanı olacağını vurgulayan Bakan Kurum, gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim finansmanını ölçeklendirmek için çalıştıklarını kaydetti. Kurum, Küresel Uygulama Hızlandırıcısı ve Bakü'den Belem'e Yol Haritası'nın tavsiyelerini tüm aktörlerle hayata geçireceklerini belirterek, "Donörleri, 300 milyar dolarlık Bakü Finansman Hedefi kapsamındaki taahhütleri konusunda sorumlu tutacağız. COP31 sonunda 300 milyarlık taahhütten ne gerçekleşmiş bunu görmek, ölçmek istiyoruz. Bunu uygulama mekanizmasıyla gelişmekte olan ülkelere destek olarak verip uyumu artıracak adımlar atmak istiyoruz. İmtiyazlı ve hibe temelli kamu finansmanı, direnç inşa edilebilmesi ve kayıp-zarara yanıt verilebilmesi için elzem olacaktır. BM iklim fonlarından sağlanan kaynağı 2030'a kadar üç katına çıkarmaya çalışacağız" diye konuştu.

'YEŞİL İKLİM FONU'NUN BU YIL YENİDEN KAYNAĞA ULAŞMASI ÖNEMLİ'

Yeşil İklim Fonu'nun iklim hedeflerini desteklemedeki kritik rolüne değinen Bakan Kurum, gelişmiş ülkelerin Bakü Finansman Hedefi'ne düşen adil paylarını nasıl karşılayacaklarını göstermek üzere ilk iki yıllık bildirimlerini bu yıl sunmaları gerektiğini hatırlattı. Kurum, "Küresel iklim eylemini desteklemekten söz etmek kolay ama o sözü tutmak da gerekir. Eylem Gündemimizle süreci geliştirmeye, somut sonuç üretmeye ve geçişi hızlandırmaya kararlıyız. İşin sonunda biz bu dünyanın geleceği için hep birlikte adım atmak mecburiyetindeyiz. Bu bir tercih değil, bir zorunluluk" dedi.

'İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ŞEY DAHA GÜÇLÜ UYGULAMA VE İŞ BİRLİĞİ'

Toplantının sonunda yaptığı konuşmada Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasının üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsatan Bakan Kurum, mevcut azaltım seviyesiyle uygulama kapasitesi arasındaki boşluğun hızla kapatılması gerektiğini söyledi. Ulusal katkı beyanlarının uygulanabilir dönüşüm yol haritaları olarak ele alınması gerektiğini belirten Kurum, "Artık ihtiyaç duyduğumuz şey daha güçlü uygulama, daha güçlü iş birliği ve daha somut sonuçlardır. Özellikle enerji dönüşümü bu sürecin merkezinde yer almaktadır. Çünkü emisyonların yüzde 70'e yakını enerji kaynaklı" değerlendirmesinde bulundu.

Kopenhag'daki açılış toplantısında, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, COP30 Başkanı Andre Correa do Lago ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Selwin Hart'ın da birer konuşma yaptığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Politika, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Kopenhag'da İklim Bakanları Toplantısı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
