Gazze'ye yelken açan Küresel Sumud Filosu'na yunus balıkları da eşlik etti
Dünya

Gazze'ye yelken açan Küresel Sumud Filosu'na yunus balıkları da eşlik etti

Gazze\'ye yelken açan Küresel Sumud Filosu\'na yunus balıkları da eşlik etti
14.09.2025 23:46
İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak ve Filistin'le dayanışma için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan katılacak tekneler, Siros Adası'ndaki limanlardan denize açıldı. Yelken açan tekneler beklenmedik bir sürprizle de karşılaştı. Küresel çapta 'umudun sembolü' olarak bilinen yunus balıkları da teknelere eşlik etti.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistin ile dayanışmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan katılacak "Oksigono" ve "İlektra" adlı tekneler, Siroz Adası'ndaki limandan denize açıldı.

YÜZLERCE KİŞİ LİMANDA TOPLANDI

Ada genelinde de gün boyu destek etkinlikleri düzenlendi, yüzlerce kişi limanda toplanarak mürettebata moral verdi. Gemiler hareket ederken limanı dolduran kalabalık, ellerinde Filistin bayraklarıyla "Gazze'ye özgürlük", "Direniş kazanacak" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Küresel Sumud Filosu'na beklenmedik

'UMUDUN SEMBOLÜ' YUNUS BALIKLARI DA EŞLİK ETTİ

Öte yandan, denize açılan tekneler beklenmedik bir sürprizle de karşılaştı. Küresel çapta 'umudun sembolü' olarak bilinen yunus balıkları da tekneler eşlik etti. Sadece eşlik etmekle kalmayan yunuslar, teknelerin önüne geçerek adeta rehberlik eder gibi hareket etti.

Küresel Sumud Filosu'na beklenmedik

AMAÇ: ULUSLARARASI TOPLUMU HAREKETE GEÇİRMEK

"March to Gaza Greece" yetkilileri, Yunan gemilerinin amacının İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak, uluslararası toplumu harekete geçirmek ve Gazze'ye insani yardım ulaştıracak güvenli bir koridor açılmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Filonun, Gazze'deki insani felakete dikkat çekerek dünya kamuoyuna güçlü bir dayanışma mesajı verdiği belirtildi.

Küresel Sumud Filosu'na beklenmedik

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

Küresel Sumud Filosu'na beklenmedik

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı. Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti. Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Küresel Sumud Filosu'na beklenmedik

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Haberler.com Özel, Uluslararası, Yunanistan, Filistin, İsrail, Gazze, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • rıdvan öztürk:
    ne gariptir tek bir islam ülkesi yok.. gazze mi işgal altında yoksa diğer islam ülkeleri mi? 1 0 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    Rabbim yar yardımcınız olsun. Yolunuz açık olsun . 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
