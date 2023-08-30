Lübnan'da Türk Tır Şoförü Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Lübnan'da Türk Tır Şoförü Saldırıya Uğradı

Lübnan\'da Türk Tır Şoförü Saldırıya Uğradı
Son Güncelleme: 30.08.2023 21:01

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Ermenilerin ağırlıklı olarak yaşadığı Burc Hammud Mahallesi'nde bir Türk tır şoförü saldırıya uğradı. Saldırganlar tırı zarar vererek şoförü darp etti ve üzerine boya döktü. Olayın ardından Türkiye'ye gitmek için Trablus Limanı'na gelen şoför, yaşadıklarını anlattı.

Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta Türk tır şoförü Tayar Ökden, bir grubun saldırısına uğradı. Olay, Ermenilerin ağırlıklı olarak yaşadığı Burc Hammud Mahallesi'nde yaşanırken, tır şoförü canını zor kurtardı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Ökden, "15-20 kadar kişiydiler. Üzerinde Türk kelimesi yazdığından dolayı aracımın üzerindeki çadırı yırttılar. Zorla oradan çıktım." dedi.

Lübnan'da Türk Tır Şoförü Saldırıya Uğradı

"TÜRK" YAZISINI GÖREN 20 KİŞİLİK GRUP TIR ŞOFÖRÜNE SALDIRDI

Burc Hammud'daki bir işyerine gece saatlerinde yük boşalttıktan sonra mahalleden ayrılmak isterken trafiğe takılan 52 yaşındaki Ökden'in yolu, bir grup tarafından kesildi. Ermeni olduklarını söyleyen yaklaşık 20 kişilik grup Ökden'i darp ederek üzerine boya döktü. Tırın üzerindeki "Türkkan" yazılı brandayı yırtan kalabalık, aracın camlarını kırarak üzerine Türkiye'ye yönelik İngilizce hakaretler yazdı. Aracın lastiklerini de bıçakla patlatan kalabalık, tırdaki ticari malzemeleri barındıran kolileri yere atarak tekmeledi.

Lübnan'da Türk Tır Şoförü Saldırıya Uğradı

"BENİ AŞAĞI İNDİRİP ÜZERİME BOYA DÖKTÜLER"

Türkiye'ye gitmek için ülkenin kuzeyindeki Trablus Limanı'na gelen Ökden, yaşadıklarını anlattı. Aracını durduran kalabalığın kendisini aşağı indirerek dövdüğünü anlatan tır şoförü Ökten, "15-20 kadar kişiydiler. Üzerinde Türk kelimesi yazdığından dolayı aracımın üzerindeki çadırı yırttılar. Beni aşağı indirip üzerime boya döktüler. Camımı kırdılar. Daha sonra arabanın içine de boya attılar. Üç dört tekerimi patlattılar. Zorla oradan çıktım." dedi.

Lübnan'da Türk Tır Şoförü Saldırıya Uğradı

"POLİS GELDİKTEN SONRA KALABALIK KAÇTI"

Tırın içerisinde bulunan ticari mal kolilerini yerlere atarak tekmelediklerini dile getiren Ökden, saldırgan kalabalığın "Ermeni olduklarını söylediklerini" aktardı. Çevredeki bazı insanların kendisine yardım etmek istediğin ancak saldırgan grubun buna izin vermediğini dile getiren Ökden, "Polis geldikten sonra kalabalık kaçtı. Tamirci çağırıp lastiklerimizi yaptırdıktan sonra oradan ayrılabildim. Şu anda Trablus limanında bekliyorum kendi vatanıma geçmek için. Büyükelçiliğimize ve devletimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Lübnan'da Türk Tır Şoförü Saldırıya Uğradı

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR SIKINTI YAŞAMAMIŞTIM"

Yaklaşık otuz yıldır bu mesleği yaptığını ve son bir yıldır da Lübnan'a gelip gittiğini dile getiren Ökden, "Yaklaşık 16 kez buraya (Lübnan'a) mal getirdim ama daha önce böyle bir sıkıntı yaşamamıştım. Maalesef bu sefer yaşadım." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da Türk Tır Şoförü Saldırıya Uğradı

ERMENİ TAŞNAK PARTİSİ'NDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Lübnan'daki Ermeni Taşnak Partisi ise sosyal medya hesabından saldırıya uğrayan tır görüntülerini paylaşarak, "İnsanlarımız, Türk tırına öfkesini göstererek yoluna devam etmesine engel oldu" ifadeleri kullanıldı. Lübnan polis sözcülüğü, basın mensuplarının olayla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Lübnan'da Türk Tır Şoförü Saldırıya Uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da Türk Tır Şoförü Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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