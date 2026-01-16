Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Dünya

Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı

Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
16.01.2026 13:10
Adana'da yaşanan bu trajik olay, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı. Youtuber Sergen Altunbaş, eşi evi terk ettikten sonra çocukları Ada ve Mert'i öldürüp, intihar etti. Olayın ardından çiftin sosyal medyada paylaştığı mutlu aile fotoğrafları kaldı.

Adana' da Youtuber Sergen Altunbaş'ın (34) havuzlu lüks villada tartıştığı eşi evi terk ettikten sonra tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert Altunbaş'ı (6) öldürüp intihar etmesinin ardından, çiftin sosyal medyadaki mutlu aile paylaşımları dikkat çekti.

EŞİ EVİ TERK ETTİ

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde havuzlu bir lüks villada meydana geldi. G.A., Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) vize danışmanlığı yapan ve sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan eşi Sergen Altunbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti.

Lüks villadaki aile faciasından geriye mutluluk paylaşımları kaldı

İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP CANINA KIYDI

Eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert'i tabancayla vurdu. Altunbaş, daha sonra silahı başına dayayarak ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Lüks villadaki aile faciasından geriye mutluluk paylaşımları kaldı

OTOMOBİLİ ATEŞE VERİLDİ

Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından adrese gelen akrabalar, Sergen Altunbaş'a ait lüks otomobili ateşe verdi.

Lüks villadaki aile faciasından geriye mutluluk paylaşımları kaldı

SOSYAL MEDYADA MUTLULUK POZLARI

Bu arada Sergen Altunbaş'ın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın vezir de eder, rezil de" yazılı paylaşım yapıp, eşini övdüğü görüldü. Aile faciasının ardından, çiftin sosyal medyada paylaştığı mutlu aile görüntüleri dikkat çekti. Bir süre önce ABD'ye yerleşip maddi durumlarını iyileştiren ailenin, yaptıkları seyahatleri ve yaşadıkları güzel anları çok sayıda video ile paylaştığı görüldü. Morgda otopsi işlemleri devam eden baba ve 2 çocuğunun ilerleyen saatlerde toprağa verilmesi bekleniyor.

Lüks villadaki aile faciasından geriye mutluluk paylaşımları kaldı

KARNELERİ BOŞ SIRALARINA BIRAKILDI

Öte yandan babaları Sergen Altunbaş (34) tarafından öldürülen Hayriye Kemal Kusun İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ada ile anasınıfı öğrencisi Mert'in Altunbaş'ın karneleri, çiçeklerle birlikte boş sıralarına bırakıldı. Sınıftaki öğrencilerin olaydan etkilenmemesi için ailelerin çocuklarını okula göndermediği belirtildi. İki kardeşin karnelerinin iyi olduğu görüldü.

Kaynak: DHA





Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mh459267 Mh459267:
    KADIN O KÜÇÜCÜK BEBELERİ BIRAKIP DA NİÇİN GİTTİN? 9 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    para bitti ask bitti 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:36
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
