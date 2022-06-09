Meksika-ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel bulundu - Son Dakika
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Meksika-ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel bulundu

09.06.2022 00:22

Meksika-ABD sınırında uyuşturucu çeteleri tarafından kullanılmak üzere inşa edildiği bildirilirken, 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel bulundu. Polis raporlarına göre tünel, rutin devriye sırasında güvenlik güçlerine ateş açan bir şüphelinin takip edilmesi sonucu keşfedildi.

Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Meksika'nın Tijuana şehri ile ABD'nin California eyaletinde yer alan San Diego şehrini birbirine bağlayan 242 metre uzunluğunda yeni bir tünel keşfedildiği aktarıldı.

TÜNELDE RAYLI ULAŞIM HATTI BULUNDU

Tünelin uyuşturucu çeteleri tarafından kullanılmak üzere inşa edildiği bildirilirken, içinde raylı ulaşım hattı, elektrikli aydınlatma ve havalandırma sistemi bulunduğu belirtildi.

POLİSE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ SAYESİNDE KEŞFEDİLDİ

Polis raporlarına göre tünel, rutin devriye sırasında güvenlik güçlerine ateş açan bir şüphelinin takip edilmesi sonucu keşfedildi. Yetkililer, tüneli inşa eden ve kullananların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

3 HAFTA ÖNCE BİR TÜNEL DAHA TESPİT EDİLMİŞTİ

Öte yandan 17 Mayıs'ta ABD uyuşturucuyla mücadele ekipleri yine Tijuana ve San Diego şehirlerini birbirine bağlayan 540 metrelik bir tünel keşfetmişti. İçerisinde aydınlatma, havalandırma ve raylı ulaşım hattı bulunan tünelin uyuşturucu çeteleri tarafından kullanıldığı tespit edilmişti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Meksika-ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika-ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel bulundu - Son Dakika
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