NATO Zirvesi\'nde konuşan Stoltenberg: Rusya\'nın Ukrayna\'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz

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NATO ülkeleri, 75. yıl anma etkinliğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir araya geldi. NATO Zirvesi'ne katılacak ülkelerin liderleri Andrew W. Mellon Oditoryumu'nda önce toplu fotoğraf çektirdi.

Ardından, İkinci Dünya Savaşı'ndan NATO'nun kuruluşuna, Bosna Savaşı'ndan Ukrayna Savaşı'na kadar birçok konuda görsellerin olduğu video izletildi.

Videonun bitiminde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg söz aldı. Stoltenberg, Kuzey Atlantik Anlaşması"na büyük saygı duyduğunu belirterek, anlaşma sayesinde barışın korunduğunu vurguladı.

"RUSYA'NIN KAZANMASINA İZİN VEREMEYİZ"

NATO'nun tarihin en başarılı ittifakı olduğunu belirten Stoltenberg, Ukrayna Savaşı'na da değindi. Stoltenberg, " Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz" dedi. Stoltenberg,aksi takdirde bunun diğer otoriter rejimleri de cesaretlendireceğini savundu.

BIDEN UKRAYNA'YA HAVA SAVUNMA DESTEĞİ SÖZÜ VERDİ

Stoltenberg'in ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden konuştu. Ukrayna'ya hava savunma desteği sözü veren Biden, "Ukrayna'nın hava savunması için tarihi bir bağış yapacağımızı duyurmak istiyorum. ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya, Ukrayna'ya ilave 5 stratejik hava savunma sistemi için teçhizat sağlayacak. Gelecek aylarda ise ABD ve ortakları, Ukrayna'ya onlarca ilave taktik hava savunma sistemi sağlayacak." dedi.

"UKRAYNA DESTEĞİMİZLE RUSYA'YI DURDURACAKTIR"

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile durmayacağını da belirtti. Biden, "Ancak şunu bilin ki, Ukrayna bizim kolektif desteğimizle Rusya'yı durduracaktır" açıklamasını yaptı. Amerikan Başkanı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e "Başkanlık Özgürlük Madalyası" takdim etti. NATO'nun 75. yılı anma etkinliğine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.