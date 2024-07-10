NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz

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ABD'nin başkenti Washington'da NATO'nun 75. yılı anma etkinliği düzenlendi. Toplantıda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz" çıkışında bulundu. Stoltenberg'in ardından söz alan ABD Başkanı Joe Biden ise Ukrayna'ya ek hava savunma desteği sözü verdi.

10.07.2024 08:35  Güncelleme: 08:54
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NATO ülkeleri, 75. yıl anma etkinliğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir araya geldi. NATO Zirvesi'ne katılacak ülkelerin liderleri Andrew W. Mellon Oditoryumu'nda önce toplu fotoğraf çektirdi.

Ardından, İkinci Dünya Savaşı'ndan NATO'nun kuruluşuna, Bosna Savaşı'ndan Ukrayna Savaşı'na kadar birçok konuda görsellerin olduğu video izletildi.

NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz

Videonun bitiminde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg söz aldı. Stoltenberg, Kuzey Atlantik Anlaşması"na büyük saygı duyduğunu belirterek, anlaşma sayesinde barışın korunduğunu vurguladı.

NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz

"RUSYA'NIN KAZANMASINA İZİN VEREMEYİZ"

NATO'nun tarihin en başarılı ittifakı olduğunu belirten Stoltenberg, Ukrayna Savaşı'na da değindi. Stoltenberg, " Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz" dedi. Stoltenberg,aksi takdirde bunun diğer otoriter rejimleri de cesaretlendireceğini savundu.

NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz

BIDEN UKRAYNA'YA HAVA SAVUNMA DESTEĞİ SÖZÜ VERDİ

Stoltenberg'in ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden konuştu. Ukrayna'ya hava savunma desteği sözü veren Biden, "Ukrayna'nın hava savunması için tarihi bir bağış yapacağımızı duyurmak istiyorum. ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya, Ukrayna'ya ilave 5 stratejik hava savunma sistemi için teçhizat sağlayacak. Gelecek aylarda ise ABD ve ortakları, Ukrayna'ya onlarca ilave taktik hava savunma sistemi sağlayacak." dedi.

NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz

"UKRAYNA DESTEĞİMİZLE RUSYA'YI DURDURACAKTIR"

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile durmayacağını da belirtti. Biden, "Ancak şunu bilin ki, Ukrayna bizim kolektif desteğimizle Rusya'yı durduracaktır" açıklamasını yaptı. Amerikan Başkanı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e "Başkanlık Özgürlük Madalyası" takdim etti. NATO'nun 75. yılı anma etkinliğine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

NATO Zirvesi\'nde konuşan Stoltenberg: Rusya\'nın Ukrayna\'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz

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Son Dakika Dünya NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz - Son Dakika

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