Nijer Cumhurbaşkanı'nın ev hapsindeki yaşam koşulları kötüleşiyor - Son Dakika
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Nijer Cumhurbaşkanı'nın ev hapsindeki yaşam koşulları kötüleşiyor

09.08.2023 16:30

Nijer'in devrilen cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un bir danışmanı, askeri darbenin ardından ev hapsine alınan cumhurbaşkanının yiyeceklerinin tükenmekte olduğunu ve yaşam koşullarının her dakika daha kötüye gittiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Bazoum, eşi ve oğluyla birlikte Niamey'deki cumhurbaşkanlığı sarayında alıkonuluyor. Aile elektrik olmadan yaşıyor ve sadece pirinç ve konserve malzemeleriyle besleniyor. Bazoum'un siyasi partisi, ailenin aynı zamanda akan su olmadığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bazoum ile görüşerek güvenliklerinin en önemli öncelik olduğunu vurguladı. ECOWAS liderleri ise krizin sonraki aşamasını görüşmek üzere bir araya gelecek.

Nijer'in devrilen cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum bir danışmanı Associated Press'e verdiği demeçte ,askeridarbenin ardından ev hapsine alınan Cumhurbaşkanın yiyeceklerinin tükenmekte olduğunu ve her dakika yaşam koşullarının daha kötüye gittiğini söyledi.

Batı Afrika ülkesinin demokratik olarak seçilmiş lideri olan Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da isyancı askerlerin harekete geçtiği tarihten beri eşi ve oğluyla birlikte Niamey'deki cumhurbaşkanlığı sarayında alıkonuluyor.

Danışmana göre aile elektrik olmadan yaşıyor ve yemek olarak sadece pirinç ve konserve malzemeleri kaldı. Bazoum şu an için iyi sağlık durumunda ve asla istifa etmeyecek, danışmanın ifadesine göre. Danışman, hassas durumu medya ile tartışmak için yetkilendirilmediği için anonim olarak konuştu.

Bazoum'un siyasi partisi, başkanın yaşam koşullarını onaylayan bir açıklama yayınladı ve ailenin aynı zamanda akan su olmadan kaldığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Salı günü son diplomatik çabalar hakkında Bazoum ile görüştüğünü söyledi. Bir sözcü, Blinken'ın "Başkan Bazoum ve ailesinin güvenliği en önemli öncelik" olduğunu vurguladığını belirtti.

Bazoum'un partisi, koşullarının zor olduğunu belirten bir açıklama yayınladı. ECOWAS liderleri yarın krizin sonraki aşamasını görüşmek üzere bir araya gelecek.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Son Dakika Dünya Nijer Cumhurbaşkanı'nın ev hapsindeki yaşam koşulları kötüleşiyor - Son Dakika


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