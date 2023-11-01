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Övündüğün şeye bak İsrail! Güç gösterisi için paylaştıkları fotoğraf Gazze'nin son halini gözler önüne serdi - Son Dakika

Övündüğün şeye bak İsrail! Güç gösterisi için paylaştıkları fotoğraf Gazze'nin son halini gözler önüne serdi

Son Güncelleme: 01.11.2023 17:27

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 26. gününde devam ediyor. İsrail Ordusu (IDF), Gazze Şeridi'ndeki kara harekatına ilişkin fotoğraflar paylaştı. Bu saldırılar, bölgedeki gerilimi daha da artırıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 26. gününde devam ediyor. İsrail Ordusu (IDF) Gazze Şeridi'ndeki kara harekatına ilişkin fotoğraflar paylaştı.

ÖLÜ SAYISI 9 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796'ya, yaralananların sayısı ise 22 bin 219'a yükseldi. 35 bin konutun tamamen yıkıldığı Gazze Şeridi'ndeki ağır yaralı Filistinlilerin tedavi edilmek üzere Mısır'a nakline başlandı.

SOKAKLARDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Son bir haftada birkaç kez Gazze'ye "sınırlı kara operasyonu" gerçekleştirdiğini duyuran İsrail güçleri, kentin sınırlarından içeriye sızdı. Hamas, İsrail tanklarına ve askerlerine karşı gelirken bölgede zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Övündüğün şeye bak İsrail! Güç gösterisi için paylaştıkları fotoğraf Gazze'nin son halini gözler önüne serdi

SELAHADDİN CADDESİ'NE ULAŞTILAR

Gazze'ye kara saldırılarını derinleştiren İsrail askeri araçları, kuzeybatıdaki El-Kerame bölgesine ulaştı. İsrail ordusunun, Gazze'nin tarım alanlarından Selahaddin Caddesi'ne ulaştığı ancak meskun alanlara giremediği belirtiliyor.

Övündüğün şeye bak İsrail! Güç gösterisi için paylaştıkları fotoğraf Gazze'nin son halini gözler önüne serdi

GAZZE'DEKİ YIKIM GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatına ilişkin fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflar neredeyse 1 aydır bombalanan Gazze'deki yıkımı gözler önüne serdi.

İşte o fotoğraflar;

Övündüğün şeye bak İsrail! Güç gösterisi için paylaştıkları fotoğraf Gazze'nin son halini gözler önüne serdi
Övündüğün şeye bak İsrail! Güç gösterisi için paylaştıkları fotoğraf Gazze'nin son halini gözler önüne serdi
Övündüğün şeye bak İsrail! Güç gösterisi için paylaştıkları fotoğraf Gazze'nin son halini gözler önüne serdi
Övündüğün şeye bak İsrail! Güç gösterisi için paylaştıkları fotoğraf Gazze'nin son halini gözler önüne serdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Övündüğün şeye bak İsrail! Güç gösterisi için paylaştıkları fotoğraf Gazze'nin son halini gözler önüne serdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Övündüğün şeye bak İsrail! Güç gösterisi için paylaştıkları fotoğraf Gazze'nin son halini gözler önüne serdi - Son Dakika
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