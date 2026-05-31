PSG'nin Zaferi Sonrası Çatışmalar
PSG'nin Zaferi Sonrası Çatışmalar

31.05.2026 10:52
PSG'nin Arsenal'i yenmesiyle Fransa'da polis-taraftar çatışmaları yaşandı, 400 kişi gözaltına alındı.

Paris Saint-Germain'in (PSG) Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i yenmesinin ardından Fransa genelinde taraftarlarla polis arasında yaşanan çatışmalar sonucu 400'den fazla kişi gözaltına alındı.

Başkent Paris'te otobüs, metro ve tren hizmetlerini aksatan olayları kontrol altına almak için binlerce polis görevlendirildi.

Havai fişekler ve meşaleler ateşlenirken, yaşanan olaylarda çok sayıda polis memuru yaralandı. Polis, şehir merkezindeki kalabalıkları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

PSG'nin geçen yıl da aynı kupayı kazanmasının ardından kutlamalar şiddet olaylarına dönüşerek ölümcül sonuçlar doğurmuştu. Ancak bu kez İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'e göre yetkililer çok daha hazırlıklıydı ve "çok güçlü, son derece sağlam bir sistem" devreye sokuldu.

Fransa'nın simgelerinden Şanzelize Caddesi (Champs-Élysées), Fransız ekibinin penaltı atışlarıyla kazandığı zaferin hemen ardından taraftarlarla dolup taştı.

Kentten gelen görüntülerde meşalelerin yakıldığı, elektrikli bisikletlerin yollarda ateşe verildiği ve eğlenen kalabalıkların en az bir dükkânın camlarını kırdığı görüldü.

Günün ilerleyen saatlerinde, PSG taraftarlarının final maçını dev ekranlardan izlemek için toplandığı Parc des Princes Stadı çevresinde de polis ile taraftarlar arasında çatışmalar yaşandı.

Polis, olaylar sırasında altı aracın, iki iş yerinin ve bir otobüs durağının zarar gördüğünü açıkladı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, pazar gününün ilk saatleri itibarıyla 280'i Paris'te olmak üzere toplam 416 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Nuñez, yedi polis memurunun yaralandığını belirterek yaşanan olayları "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Aşırı sağcı lider Marine Le Pen ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir futbol kulübünün zaferinin sokaklarda isyanlara yol açtığı tek ülke Fransa'dır" ifadelerini kullandı.

Le Pen, "Bir zafer akşamında şiddetle karşılaşmamak için insanların evlerine kapanmak zorunda hissettiği tek ülke de Fransa'dır" dedi.

PSG futbolcularının Pazar günü zafer geçidi düzenlemesi planlanıyor. Program kapsamında takımın, Champ de Mars bölgesinde taraftarları selamlaması ve daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

PSG'den üst üste ikinci zafer

Alex Howell - BBC Sport Futbol Muhabiri/ Puskas Arena

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde Arsenal, PSG'ye penaltılarla kaybederek tarihinde ilk kez bu kupayı kazanma fırsatını kaçırdı. PSG ise kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü.

Mikel Arteta'nın ekibi geçen hafta Premier Lig şampiyonluğunu kazanarak 22 yıllık hasrete son vermişti. Ancak Arsenal, bu yenilgiyle hem lig hem de Avrupa kupasını aynı sezonda kazanma hedefini dramatik bir şekilde kaçırdı.

Saha içinde duygusal anlar da yaşandı. PSG oyuncuları zaferi kutlarken, takım kaptanı Marquinhos hemen Brezilya'dan milli takım arkadaşı rakibi Gabriel'i teselli etmeye gitti.

Arsenal maça rüya gibi başladı. Daha önce Chelsea formasıyla 2021'de Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan Kai Havertz, PSG savunmasının arasından sıyrılarak topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Ancak bu golün ardından oyunun kontrolü tamamen PSG'ye geçti. Fransız ekibi maçın büyük bölümünde üstün bir performans sergilerken, Gabriel ve William Saliba, PSG'nin tehlikeli hücum oyuncusu Désiré Doué'nin öncülük ettiği atakları durdurmak için kritik müdahalelerde bulundu.

Arteta bu karşılaşma öncesinde önemli kararlar almak zorunda kaldı. Teknik direktör, 19 yaşındaki Myles Lewis-Skelly'yi orta sahada kullanmaya devam ederken, sakat Ben White'ın yokluğunda sağ bekte Christian Mosquera'yı tercih etti. Jurriën Timber ise tam olarak hazır olmadığı için forma giyemedi.

PSG'nin ikinci yarıdaki beraberlik golü ise Mosquera'nın yaptığı hatalı müdahalenin ardından geldi. İspanyol savunmacı, Khvicha Kvaratskhelia'nın akıllıca hareketiyle oyundan düştü ve Gürcü yıldızı ceza sahasında yere indirdi. Ousmane Dembélé de kazanılan penaltıyı gole çevirdi.

PSG normal sürenin büyük bölümünde topa yüzde 75 oranında sahip olurken, Arsenal uzun süre kendi yarı sahasında savunma yapmak zorunda kaldı. Fransız temsilcisi, Kvaratskhelia'nın direğe takıldığı ve Vitinha'nın ceza sahası dışından gole çok yaklaştığı pozisyonlarla galibiyete yaklaşsa da normal sürede istediği golü bulamadı.

Arteta, Arsenal'in yeniden enerji kazandığı dönemde hakem kararlarına büyük tepki gösterdi. Noni Madueke'nin Nuno Mendes ile girdiği mücadelede yaşanan pozisyonun ardından Arsenal penaltı bekledi. Ancak hakem Daniel Siebert oyunu devam ettirdi. Bu karar Arsenal cephesinde büyük itirazlara yol açarken, hem Declan Rice hem de Arteta sarı kart gördü.

Son derece gergin geçen uzatma bölümünün ardından maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında son şutu kaçıran Gabriel oldu.

PSG seriyi 4-3 kazanarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu unvanını korudu.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Uluslararası, Arsenal FC, Güvenlik, Olaylar, Fransa, Futbol, Dünya, Polis, PSG, Son Dakika

