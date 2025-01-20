Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim

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ABD'de yeni dönem resmen başladı. 5 Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan 47. Başkan Donald Trump, ikinci görev dönemine yemin ederek başladı.

"ABD ALTIN ÇAĞINI YAŞAYACAK"

Yemin sonrası kürsüye gelen Trump kritik açıklamalarda bulundu. Trump, "ABD altın çağını yaşayacak. Önceliğimiz gururlu ve zengin bir ülke inşa etmek olacak. Herkes bize saygı duyacak" ifadelerini kullandı.

"Şu anda hepimiz bir aradayız. Bugünden itibaren ülkemiz yeniden refaha konuşacak, artık bizden kimsenin faydalanmasına izin vermeyeceğiz" diyen Trump, "Her gün Trump yönetimiyle şahsi olarak Amerika'yı bir numara yapacağım. Egemenliğimiz geri gelecek, güvenliğimizi yeniden oluşturacağız, adalet yeniden gerçek olacak ve adalet bakanlığının haksız silahsızlaştırılması sona erecek.

Birinci önceliğimiz her zaman için gururlu, refah içinde ve özgür bir ülke olmak olacak. Amerika çok yakında daha güçlü, daha büyük ve şimdiye kadarkinden çok daha sıra dışı bir ülke olacak. Başkanlık'a geri dönüyorum ve kendime çok güveniyorum. Ülkemizde çok büyük yeniliklere sebep olacağız ve bütün dünyada yankıları hissedilecek. Amerika bu fırsatı öncekinden de büyük bir atiklikle kullanacak" ifadelerini kullandı.

"TANRI HAYATIMI KURTARDI"

ABD Başkanı Donald Trump, uğradığı suikast girişimini hatırlatarak da "ABD'yi yeniden büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı" diye konuştu.

"ACİL DURUM İLAN EDECEĞİM"

Yeni dönemde ABD'nin merakla beklenen sığınmacı politikasına değinen Trump, "Amerika sınırlarını korumayan bir ülkemiz var ve acil durumlarda karar veremeyen bir ülkemiz var. Los Angeles'ı şu anda izliyoruz ve haftalar önce savunmamızın bir simgesiydi. En güçlü insanlarımızın bulunduğu yerdi. Çoğu aslında burada oturuyor ve bu güçlü insanların evleri yok. Burada hiç kimse hiçbir şey yapamıyor bu konuda ve bu değişmek üzere. Şu anda işe yaramayan bir sağlık sistemimiz var. Eğitim sistemimiz çok kötü bir durumda" sözlerini sarf etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ayrıca düzensiz göçle mücadele için ABD'nin güney sınırında acil durum ilan edeceğini de duyurdu.

"MEKSİKA KÖRFEZİ'Nİ AMERİKAN KÖRFEZİ OLARAK ADLANDIRACAĞIZ"

ABD'nin dış politikada izleyeceği adımlara ilişkin ise Trump'ın ilk mesajı, Meksika Körfezi'ne ilişkin oldu. "Meksika Körfezi'ni Amerikan Körfezi olarak adlandıracağız" diyen Trump, "Panama Kanalı'nı geri alacağız" ifadesini kullandı.

İLK YAPACAKLARINI TEK TEK SIRALADI

Trump göreve başlamasının ardından atacağı ilk adımları da açıkladı. Trump şöyle konuştu: "Kartelleri Yabancı Terör Örgütleri olarak da tanımlayacağız. Hükümetimize, yabancı çeteleri ortadan kaldırmak için tüm gücü kullanmasını emredeceğim. Maliyetleri ve fiyatları hızla düşüreceğiz. Amerika bir kez daha üreten bir ülke olacak. Ve hiçbir üretim ülkesinin sahip olamayacağı bir şeye sahibiz: Dünyadaki herhangi bir ülkenin sahip olabileceği en büyük petrol ve doğal gaz. Bunu kullanacağız."