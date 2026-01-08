Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti - Son Dakika
Dünya

Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

08.01.2026 11:54
İran'da 11 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 38'e yükselirken eski İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'nin dün akşam halkı sokağa davet ettiği video 80 milyondan fazla izlenme aldı. Komşu İran'da sokaklar yine karışırken bugün düğmeye basan Tahran yönetimi, birçok şehirde interneti yavaşlattı ya da tamamen fişi çekti.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 11 gündür devam ediyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle tansiyonun yükseldiği bölgede ölü sayısı 38'e yükselirken, onlarca kişi yaralandı ve 2 bin 217 kişi de gözaltına alındı.

PLASTİK MERMİ KULLANILIYOR

Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BİLANÇO HER GÜN AĞIRLAŞIYOR

HRANA, dün 10'uncu güne ilişkin raporunda, ölü sayısının 36'ya gözaltına alınanların sayısının da 2 bin 76'ya yükseldiğini duyurmuştu.

ABD'YE "BEN HAZIRIM" MESAJI VERMİŞTİ

İran'daki protestolar 11. gününde de devam ederken geçtiğimiz günlerde ABD'ye "Ben göreve hazırım" mesajı veren eski İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'nin halkı sokağa davet eden Instagram videosu bir rekora imza attı.

80 MİLYONDAN FAZLA İZLENME ALDI

80 milyondan fazla izlenme alan video Rıza Pehlevi halkı dün akşam 20.00 itibarıyla sokaklara davet etmiş ve bu çağrının ardından ülkede büyük çatışmalar yaşanmıştı.

TAHRAN YÖNETİMİ İNTERNETİ KESTİ

Bugün ise Tahran yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. Pehlevi'nin videosunun izlenme rekorları kırmasının çok sayıda şehirde internet yavaşlatıldı ya da tamamen fişi çekildi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, 5 Ocak'ta yapılan açıklamada, göstericilere müsamaha gösterilmeyeceği duyurulmuştu.

