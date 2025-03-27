Rümeysa Öztürk Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Rümeysa Öztürk Gözaltına Alındı

Rümeysa Öztürk Gözaltına Alındı

Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, Filistin destek eylemleri nedeniyle gözaltına alındı.

27.03.2025 14:24
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ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora yapan Rümeysa Öztürk 25 Mart'ta gözaltına alındı.

Öztürk'ün gözaltına alındığı anlara ait videoda doktora öğrencisinin iftara giderken yolda sivil giyimli yetkililer tarafından çevrelendiği görülüyor.

Polisler daha sonra Öztürk'ü ters kelepçeleyerek bir araca götürüyor.

Öztürk Massachusetts'te mahkemeye çıkarıldı.

Federal yargıç Öztürk'ün eyalette gözaltında tutulmasına ve savcılığın kendisini başka bir yere götürmeden en az 48 saat önce bildirimde bulunmasına hükmetti.

Öztürk bu karara rağmen gözaltına alındıktan sonra bulunduğu eyaletten 2400 kilometre uzaktaki Louisiana'ya götürüldü.

Tufts Üniversitesi, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada yetkililerinin kendilerine Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini aktardıklarını duyurdu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada kampüs dışında gerçekleşen gözaltı operasyonunun önceden üniversiteye haber verilmediği belirtildi.

Tufts Üniversitesi BBC Türkçe ile paylaştığı yazılı açıklamada "Yetkililerle irtibat halindeyiz. Rümeysa'ya kanuni haklarını kullanarak kendini aklama fırsatı sağlanmasını umuyoruz" dedi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Öztürk'ün gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamasında durumun yakından takip edildiğini ve ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiğini söyledi.

Elçilik "Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir" dedi.

Doktora öğrencisi

Rümeysa Öztürk, Tuft Üniversitesi'nde Çocuk Eğitimi ve İnsan Gelişimi bölümünde doktora yapıyor.

ABD'de yasal oturma hakkı bulunan Öztürk'ün Filistinlileri destekleyen eylemlere katıldığı belirtiliyor.

Öztürk, Beyaz Saray'ın ABD kampüslerinde "Yahudi karşıtlığı" olarak tarif edilen faaliyetlere yönelik adımlar atılacağının duyurulmasından sonra geldi.

Beyaz Saray'ın hamlesini eleştirenler ABD yetkililerinin öğrencilerin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ve Filistinlileri destekleyenlerin Yahudi karşıtlığıyla suçlanmasının yanlış olduğunu söylüyor.

ABD İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tricia Mclaughlin, X hesabından yaptığı bir paylaşımda Öztürk'ün "Amerikalıların öldürülmesinden keyif alan bir yabancı terör örgütü olan Hamas'ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğunu" söyledi.

Öztürk'ün gözaltına alındığı andan bir kare paylaşan sözcü, " Vize hak değil ayrıcalıktır" ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün hangi suçlamalarla gözaltına alındığı ve Hamas'ı desteklediğine dair iddialara yönelik kanıtların ne olduğu bilinmiyor.

Öztürk, ABD tarafından Filistinlileri destekleyen faaliyetlerde bulunduğu için gözaltına alınan ve tutuklanmaya çalışılan ilk öğrenci değil.

Filistinlilere destek eylemlerine katılan Columbia mezunu Mahmoud Khalil de Louisiana'daki bir gözaltı merkezinde hakkında hiçbir suçlanma olmadan tutuluyor.

ABD'li göç yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak'ta imzaladığı Yahudi karşıtlığıyla mücadele kararname kapsamında faaliyetlerini artırdı.

Beyaz Saray ayrıca ülke genelinde birçok öğrenciyi sınırdışı ediyor ve öğrencilerin "kendilerini sınır dışı etmelerini" talep ediyor.

Yetkililer bu politikayı ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "ülkenin dış politikası ve ulusal güvenlik çıkarlarına hasmane olan" yabancı ülke vatandaşlarının sınır dışı edilmesine olanak veren bir yasaya dayandırıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu yasanın yürütmeye geniş çaplı sınır dışı etme yetkisi verdiğini savunuyor ve vize ve yeşil kart sahiplerinin "nerhangi bir sebepten" ülkeden atılabileceğini söylüyor.

ABD merkezli insan hakları grupları Trump yönetiminin yaklaşımını kınıyor.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), üniversitelere yazılan açık mektupta ABD hükümetinin "öğrencilerin kovulması, fon kesilmesi ve anayasal güvence altında olan ifade özgürlüğünün bastırılması" konusunda yetkiye sahip olmadığını belirtti.

Kaynak: BBC

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