Rusya'da Üst Düzey Savunma Yetkililerine Yönelik Tasfiye - Son Dakika
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Rusya'da Üst Düzey Savunma Yetkililerine Yönelik Tasfiye

Rusya\'da Üst Düzey Savunma Yetkililerine Yönelik Tasfiye

Rusya'da üst düzey savunma yetkililerine yönelik tasfiye devam ediyor. Son olarak Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana İletişim Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Vadim Şamarin'in rüşvet suçlamasıyla tutuklanmasıyla birlikte dört üst düzey askeri yetkili tutuklanmış oldu. Bu tasfiye, Kremlin'in Rus ordusunun verimliliğini artırma ve yolsuzlukla mücadele etme girişimi olarak yorumlanıyor. Ancak tasfiyenin nereye kadar uzanacağı ve kaç üst düzey ismin daha tutuklanacağı belirsizliğini koruyor.

23.05.2024 18:13
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Rusya'da üst düzey bir savunma yetkilisi tutuklandığında, bu büyük ilgi uyandırır.

Bir aydan kısa bir süre içinde dört üst düzey savunma yetkilisine kelepçe takılması ise daha da büyük bir şeye, bir tasfiyeye işaret ediyor.

Hapse atılan son üst düzey askeri yetkili, Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Rusya Silahlı Kuvvetleri Ana İletişim Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Vadim Şamarin oldu.

Büyük çaplı rüşvet almakla suçlanan yetkili, duruşma öncesi iki ay tutuklu kalacak.

Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle gözden düşen Rus savunma yetkilileri arasında Savunma Bakan Yardımcısı Timur Ivanov ve Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Korgeneral Yuri Kuznetsov da yer alıyor.

Savunma Bakanlığı’nın en üst kademesinde de değişikliğe gidildi.

Yakın zamanda yapılan bir değişiklikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 yıllık Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yerine ekonomist Andrey Belousov'u getirdi.

Bu adım, genel olarak Kremlin'in Rus ordusunun verimliliğini artırma ve yolsuzlukla mücadele etme girişimi olarak yorumlandı.

Şoygu’ya yeni bir görev verildi, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri oldu. Vadim Şamarin'in üstü Valeri Gerasimov ise şimdilik Rus ordusunun Genelkurmay Başkanı olarak göreve devam ediyor.

Ancak bakanlık ve genelkurmaydaki yüksek profilli tutuklamalar, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını yöneten askeri liderleri kötü gösteriyor.

Bütün bunlar çok ironik.

Wagner paralı asker grubunun lideri Yevgeni Prigojin bir yıl önce, ordunun lider kadrosunu açıktan eleştirmişti.

Üst düzey isimleri beceriksizlik ve yolsuzlukla suçlamış ve Ukrayna’daki savaştaki başarısızlıklardan onları sorumlu tutmuştu. Prigojin’in öfkesi özellikle Sergey Şoygu ve Valeri Gerasimov'a odaklanmış, bu kişilerin görevden alınmasını talep etmişti.

Kamuoyu önünde yaşanan tartışma kontrolden çıktı ve 24 saatlik bir isyana yol açtı.

Wagner savaşçıları Rusya’nın güneyindeki önemli askeri tesisleri ele geçirdi ve Moskova'ya doğru ilerlemeye başladı.

Bu, Kremlin'in otoritesine eşi benzeri görülmemiş bir meydan okumaydı. Ancak asıl amacı, ülkenin en üst düzey askeri kademelerini saf dışı bırakmaktı.

İsyan başarısızlığa uğradı. Rusya Devlet Başkanı Putin ordu liderlerinin yanında yer aldı. Prigojin, Şoygu ve General Gerasimov ile yaptığı güç savaşını kaybetti. Ve kısa süre sonra uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ancak bir yıl sonra, Kremlin o dönem desteklediği orduda tasfiyeye başladı.

Bu da bize Vladimir Putin hakkında bir şeyler söylüyor. Rusya Devlet Başkanı’nı baskı altına alarak, ona bir şeyler yaptırmak mümkün değil. Ona bir bakanı veya bir generali görevden almasını emrederseniz, bunu o anda kabul etmesi pek olası değil. Ne yapması gerektiği söylenmemeli.

Bu, Putin'in harekete geçmeyeceği anlamına gelmiyor. Geçebilir, ancak kendi istediği zamanda.

Açık olmayan şey ise Rus ordusuna yönelik tasfiyenin nereye kadar uzanacağı; daha kaç üst düzey isim parmaklıklar ardına girecek?

Tümgeneral Ivan Popov bu hafta dolandırıcılık şüphesiyle tutuklandı. Geçen yıl Ukrayna'da cephe hattında yaşanan sorunlar hakkında askeri liderlere şikayette bulunduktan sonra görevden alındığını açıklamıştı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Rusya'da Üst Düzey Savunma Yetkililerine Yönelik Tasfiye - Son Dakika

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