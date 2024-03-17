Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların 87,8'ini alan Putin kazandı - Son Dakika
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Dünya

Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların 87,8'ini alan Putin kazandı

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Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı. Böylelikle Putin, 5. kez girdiği Rusya'daki Başkanlık seçimlerini yeniden kazanarak tarihe geçti.

17.03.2024 21:07  Güncelleme: 21:41
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Rusya Federasyonu'nda devlet başkanı seçimi yapıldı. Sandık çıkış anketine Vladimir Putin, oyların yüzde 87,8'ini aldı.

GİRDİĞİ 5 SEÇİMİ DE KAZANDI

Rusya Devlet Başkanı Putin, yapılan son başkanlık seçimiyle birlikte girdiği 5 seçimi de kazanarak Rusya tarihine geçmiş oldu.

Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların 87,8'ini alan Putin kazandı

"PUTİN SONSUZA KADAR İKTİDARDA KALMAK İSTİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Putin'in 'sonsuza kadar iktidarda kalmak' istediğini söyledi.

RUSYA'DAKİ SEÇİMLER

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de devlet başkanlığı seçiminde uzaktan elektronik oylama sistemini kullandı. Ülke içinde 112 milyon 309 bin 947, Rusya'nın yurt dışındaki temsilciliklerinde 1 milyon 890 bin 863, Kazakistan'daki Rus Baykonur Uzay Üssü'nde 11 bin 924 kayıtlı seçmen oy kullandı.

Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların 87,8'ini alan Putin kazandı

Seçimler hem sandık başında hem de uzaktan elektronik ortamda yapıldı. Uzaktan oylama işlemi Moskova dahil 29 bölgede gerçekleştirildi. Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidildi.

Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday oldu. Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini aldı.

Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların 87,8\'ini alan Putin kazandı

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Son Dakika Dünya Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların 87,8'ini alan Putin kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kzk : Helal olsun, bu sonuç ile gene Türkiye'de kazandı 7 2 Yanıtla

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