Rusya Federasyonu'nda devlet başkanı seçimi yapıldı. Sandık çıkış anketine Vladimir Putin, oyların yüzde 87,8'ini aldı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, yapılan son başkanlık seçimiyle birlikte girdiği 5 seçimi de kazanarak Rusya tarihine geçmiş oldu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Putin'in 'sonsuza kadar iktidarda kalmak' istediğini söyledi.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de devlet başkanlığı seçiminde uzaktan elektronik oylama sistemini kullandı. Ülke içinde 112 milyon 309 bin 947, Rusya'nın yurt dışındaki temsilciliklerinde 1 milyon 890 bin 863, Kazakistan'daki Rus Baykonur Uzay Üssü'nde 11 bin 924 kayıtlı seçmen oy kullandı.
Seçimler hem sandık başında hem de uzaktan elektronik ortamda yapıldı. Uzaktan oylama işlemi Moskova dahil 29 bölgede gerçekleştirildi. Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidildi.
Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday oldu. Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini aldı.
Son Dakika › Dünya › Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların 87,8'ini alan Putin kazandı - Son Dakika
Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı. Seçimler ülke genelinde 80'den fazla bölgede gerçekleştirildi ve katılım oranı yüzde 74'ün üzerinde oldu. Putin, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.
Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Kadim Dostlar İftarı" programında İsrail işgali altında insani krizin yaşandığı Gazze'ye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)