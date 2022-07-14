Rusya, Ukrayna'da yeni bir füzeli vahşete imza attı: 3'ü çocuk, 20 ölü - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da yeni bir füzeli vahşete imza attı: 3'ü çocuk, 20 ölü

14.07.2022 15:45

24 Şubat'tan itibaren devam Rusya-Ukrayna savaşında sivil can kayıpları artıyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Vinnytsia kentindeki bir iş merkezine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 20 kişi yaşamını yitirirken 52 kişi de yaralandı. Ayrıca Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri'nin Vinnytsia bölgesinde 4 seyir füzesi düşürdüğü belirtiliyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşta saldırıların şiddeti her geçen gün artıyor. Defalarca sivilleri hedef almakla suçlanan Rusya, bu kez de Vinnıtsya kentinde bir iş merkezine saldırı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle 3'ü çocuk olmak üzere 20'ye kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıda 52 kişi de yaralandı.

ALEVLER OTOPARKA SIÇRADI

İsabet alan yerlerde çıkan yangının bölgedeki otoparka sıçradığı ve yaklaşık 50 aracın yandığı ifade edildi.

KALİBR SEYİR FÜZELERİ İLE VURDULAR

Tymoshenko açıklamasında saldırının, Karadeniz'de yer alan Rus ordusuna ait bir denizaltından fırlatılan Kalibr seyir füzeleri ile gerçekleştirildiğini duyurdu. Öte yandan, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri'nin Vinnytsia bölgesinde 4 seyir füzesi düşürdüğü öğrenildi.

"KATİL BİR ÜLKE, TERÖRİST BİR ÜLKE"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepkisini, "Rusya, her gün sivil nüfusumuzu yok ediyor, Ukraynalı çocukları öldürüyor, askeri hiçbir şeyin olmadığı sivil alanlara füze atıyor. Bu açık bir terör eylemi değilse nedir? İnsan değiller. Katil bir ülke, terörist bir ülke" sözleriyle ifade etti.

İşte bölgeden kareler;

Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 20 ölü
Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 20 ölü
Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 20 ölü
Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 20 ölü
Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 20 ölü
Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 20 ölü
Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 20 ölü
Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 20 ölü
Rusya'dan Ukrayna'da bir iş merkezine füze saldırısı: 20 ölü
YORUMLAR
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Rusya'nın Vinnytsia'ya düzenlediği saldırıda can kaybı 20'ye yükseldi Rusya'nın Vinnytsia'ya düzenlediği saldırıda can kaybı 20'ye yükseldi Rusya: Ukrayna ordusu Donetsk'te önemli kayıplara uğruyor Rusya: Ukrayna ordusu Donetsk'te önemli kayıplara uğruyor
Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'da yeni bir füzeli vahşete imza attı: 3'ü çocuk, 20 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'da yeni bir füzeli vahşete imza attı: 3'ü çocuk, 20 ölü - Son Dakika
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