Rusya, Ukrayna'da yeni bir füzeli vahşete imza attı: 3'ü çocuk, 20 ölü

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşta saldırıların şiddeti her geçen gün artıyor. Defalarca sivilleri hedef almakla suçlanan Rusya, bu kez de Vinnıtsya kentinde bir iş merkezine saldırı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle 3'ü çocuk olmak üzere 20'ye kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıda 52 kişi de yaralandı.

ALEVLER OTOPARKA SIÇRADI

İsabet alan yerlerde çıkan yangının bölgedeki otoparka sıçradığı ve yaklaşık 50 aracın yandığı ifade edildi.

KALİBR SEYİR FÜZELERİ İLE VURDULAR

Tymoshenko açıklamasında saldırının, Karadeniz'de yer alan Rus ordusuna ait bir denizaltından fırlatılan Kalibr seyir füzeleri ile gerçekleştirildiğini duyurdu. Öte yandan, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri'nin Vinnytsia bölgesinde 4 seyir füzesi düşürdüğü öğrenildi.

"KATİL BİR ÜLKE, TERÖRİST BİR ÜLKE"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepkisini, "Rusya, her gün sivil nüfusumuzu yok ediyor, Ukraynalı çocukları öldürüyor, askeri hiçbir şeyin olmadığı sivil alanlara füze atıyor. Bu açık bir terör eylemi değilse nedir? İnsan değiller. Katil bir ülke, terörist bir ülke" sözleriyle ifade etti.

İşte bölgeden kareler;