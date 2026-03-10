Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore\'den Orta Doğu\'ya taşıdılar

ABD'nin gelişmiş hava savunma sistemi THAAD'ın bazı bileşenlerini Güney Kore'den Orta Doğu'ya sevk ettiği iddia edildi. The Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililer, Pentagon'un söz konusu sistemin belirli parçalarını bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle Orta Doğu'ya kaydırdığını öne sürdü.

Yetkililerden biri, bu adımın bölgede acil bir silah eksikliğinden kaynaklanmadığını, İran'ın olası misilleme saldırılarını artırma ihtimaline karşı alınmış bir önlem olduğunu ifade etti. ABD yönetiminin, özellikle son dönemde Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle hava savunma kapasitesini güçlendirmek istediği belirtiliyor.

ABD'NİN KRİTİK SİSTEMLERİNDEN BİRİ

THAAD sistemi, balistik füzeleri atmosferin üst katmanlarında imha etmeye yönelik gelişmiş bir savunma sistemi olarak biliniyor. ABD ordusu bu sistemi özellikle yüksek tehdit altındaki bölgelerde konuşlandırarak müttefiklerini ve askeri üslerini korumayı hedefliyor.

GÜNEY KORE'DEN AÇIKLAMA VAR

Öte yandan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Lee, ABD Kore Kuvvetleri'nin (USFK) ihtiyaçlarına ve güvenlik koşullarının seyrine bağlı olarak bazı hava savunma sistemlerinin ülke dışına konuşlandırılabileceğini söyledi. Ancak Lee, böyle bir hamlenin Kuzey Kore'ye karşı uygulanan caydırıcılık stratejisini zayıflatmayacağını vurguladı.

Lee Jae Myung, THAAD sistemine ilişkin iddiaları doğrudan doğrulamadı ya da yalanlamadı. Güney Kore yönetimi, ABD ile yürütülen ortak savunma stratejisinin bölgesel güvenlik dengelerini korumayı amaçladığını belirtiyor.

Uzmanlar ise ABD'nin olası THAAD kaydırmasının Orta Doğu'daki gerilimin tırmanabileceğine dair endişelerin arttığını gösterdiğini değerlendiriyor. Washington yönetimi, özellikle İran kaynaklı balistik füze tehditlerine karşı bölgedeki savunma kapasitesini güçlendirme politikasını sürdürüyor.

THAAD NEDİR?

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), balistik füzeleri atmosferin üst katmanında veya atmosfer dışında imha etmek için geliştirilen gelişmiş bir hava ve füze savunma sistemidir. ABD tarafından geliştirilmiş ve özellikle yüksek irtifada gelen füze tehditlerini durdurmak amacıyla kullanılır.

THAAD SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

THAAD, düşman tarafından fırlatılan balistik füzeleri hedef alır ve onları hedefe ulaşmadan önce havada vurur. Sistem, füzelere patlayıcı başlıkla değil, yüksek hızla çarparak kinetik enerjiyle imha etme yöntemi kullanır.

SİSTEMİN ANA BİLEŞENLERİ

THAAD sistemi birkaç temel parçadan oluşur:

Fırlatma rampası: Önleyici füzelerin ateşlendiği platform

Önleyici füze: Gelen balistik füzeyi havada imha eden füze

Radar sistemi (AN/TPY-2): Uzun menzilde füze tespiti ve takibi yapar

Komuta kontrol merkezi: Sistemin yönetildiği merkez

NEDEN ÖNEMLİ?

THAAD, özellikle kısa ve orta menzilli balistik füze tehditlerine karşı kritik bir savunma sistemi olarak görülür. ABD bu sistemi genellikle yüksek riskli bölgelerde ve müttefik ülkelerde konuşlandırır.

NERELERDE KONUŞLANDIRILDI?

THAAD sistemi şu ülkelerde bulunuyor:

Güney Kore

İsrail

Birleşik Arap Emirlikleri

Guam (ABD üssü)

ABD'nin farklı askeri üsleri

MENZİL VE KAPASİTE

Önleme irtifası: 150 km'ye kadar

Önleme menzili: 200 km civarı

Hedef: Kısa ve orta menzilli balistik füzeler