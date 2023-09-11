Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizin çözümü için Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulamış ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDA TANSİYON YÜKSEK

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim giderek artarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krizin çözümü için diplomatik çabalara devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin ardından bugün de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

ERDOĞAN, PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bugün (11 Eylül) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

"GÖRÜŞMEDE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI"

Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulamış ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etmişlerdir."