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Son Dakika: Türkiye'den Ermenistan'la normalleşme adımı! Atanan özel temsilci bir hayli tanıdık - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'den Ermenistan'la normalleşme adımı! Atanan özel temsilci bir hayli tanıdık

15.12.2021 20:58

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerinin normalleştirilmesi için karşılıklı özel temsilciler atayacaklarını açıklamasının ardından Türkiye'den ilk hamle geldi. Ermenistan'la normalleşme adımları çerçevesinde eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç özel temsilci olarak atanacak.

TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında yeni bir sayfa açılacağını söyledi.

"NORMALLEŞME ADIMLARI ATACAĞIZ"

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacaklarını belirterek, "Yakında Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, ŞUBATTA BAE'Yİ ZİYARET EDECEK

Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarının ardından basına açıklamada bulundu. Erdoğan'ın BAE ziyaretine ilişkin çalışmaların başladığını belirten Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz. 15 Şubat'ta Expo 2020'de Türkiye milli günü etkinliği düzenlemeyi planlıyoruz. Bugün muhataplarımızla da görüştük." diye konuştu.

"AZERBAYCAN'IN BİLGİSİ DAHİLİNDE YAPIYORUZ"

Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme kapsamında karşılıklı olumlu açıklamalar yapıldığını vurgulayarak, "Biz Azerbaycan ile her konuda istişare ediyoruz ve Azerbaycan'ın bilgisi dahilinde bu tür adımları atıyoruz. Kimse Azerbaycan'dan bağımsız ya da ayrı hareket edebilir miyiz diye sorgulamasın. Bir millet iki devletiz. Bunlar olumlu şeyler hepimize faydası olacak." dedi.

SERDAR KILIÇ ÖZEL TEMSİLCİ OLDU

Güven artırıcı adımlar atmak gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Bir taraftan Azerbaycan ile Ermenistan arasında güven artırıcı adımlar atılıyor, bir taraftan da bizim de Ermenistan'la kendi aramızda Azerbaycan-Ermenistan arasındaki güven artırıcı adımlara paralel olarak atmamızda fayda gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD'DEN DESTEK MESAJI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanının normalleşme sürecini görüşmek üzere özel temsilciler atanacağına dair açıklamalarını memnuniyetle karşılıyor ve güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi.

Son Dakika: Türkiye'den Ermenistan'la normalleşme adımı! Atanan özel temsilci bir hayli tanıdık
Serdar Kılıç

SERDAR KILIÇ KİMDİR?

Serdar Kılıç, 1958 yılında Samsun'da doğdu. TED Ankara Koleji ve 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı'na 1984'te girdi, çeşitli diplomatik görevlerde bulundu. 2006-2008 yıllarında Bakanlık'ta NATO Genel Müdür yardımcısı olarak görev yaptı, 2008-2010 yıllarında Beyrut Büyükelçiliği, 2010-2012 yıllarında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevinde bulundu. 2012-2014 yılları arasında Tokyo Büyükelçiliği, 2014-2021 yılları arasında ise Washington Büyükelçisi olarak görev yaptı. 23 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle merkeze döndü.

Son Dakika: Türkiye'den Ermenistan'la normalleşme adımı! Atanan özel temsilci bir hayli tanıdık

Mevlüt Çavuşoğlu, Serdar Kılıç, Ermenistan, Türkiye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika: Türkiye'den Ermenistan'la normalleşme adımı! Atanan özel temsilci bir hayli tanıdık - Son Dakika Dünya


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