Trump\'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD\'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

09.03.2026 11:07
İran'ın Minab kentinde 168'i çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği Şecere-i Tayyibe İlkokulu saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere ABD ordusunun envanterinde bulunan Tomahawk seyir füzesinin okulu vurduğu görüldü. Trump'ın "İran yaptı" sözünü yalanlayan görüntüler ABD basını tarafından dünyaya servis edildi.

ABD'nin İran'ın Minab kentinde bulunan bir okulu vurduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ABD ordusunun envanterinde bulunan Tomahawk seyir füzesinin okulu vurduğu görülüyor. New York Times'ın silah uzmanları ve eski donanma patlayıcı imha görevlileriyle yürüttüğü incelemede, saldırıya ilişkin yeni görüntüler analiz edildi. Videoda, bir füzenin ilkokulun hemen yanındaki Devrim Muhafızları'na ait deniz üssündeki tıbbi bir kliniği vurduğu görülüyor.

GÖRÜNTÜLERİ UZMANLAR İNCELEDİ

New York Times'ın silah uzmanları ve eski donanma patlayıcı imha görevlileriyle yürüttüğü incelemede, saldırıya ilişkin yeni görüntüler analiz edildi. İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı tarafından paylaşılan ve araştırmacı gazetecilik ağı Bellingcat tarafından da incelenen videonun NYT tarafından bağımsız olarak doğrulandığı aktarıldı.

Videoda, bir füzenin ilkokulun hemen yanındaki Devrim Muhafızları'na ait deniz üssündeki tıbbi bir kliniği vurduğu görülüyor. Kamera hareket ettiğinde ise okulun bulunduğu alandan yoğun toz ve duman bulutlarının yükseldiği dikkat çekiyor.

TOMAHAWK FÜZESİ

Analizde, görüntülerdeki füzenin yaklaşık 6 metre uzunluğunda bir Tomahawk seyir füzesi olduğu ifade edildi. Askeri uzmanlar, bu tür füzelerin ne İsrail'in ne de İran'ın envanterinde bulunduğunu, bölgede bu silahı kullanan tek gücün ABD Donanması olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) savaşın başladığı 28 Şubat'ta savaş gemilerinden fırlatılan Tomahawk füzelerine ait görüntüler paylaştığı da hatırlatıldı.

TRUMP İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, okulun ABD tarafından vurulduğu iddialarını reddetmişti. Trump, saldırının İran'a ait hatalı mühimmat nedeniyle gerçekleştiğini öne sürmüştü.

Savunma Bakanı Pete Hegseth de yaptığı açıklamada sivilleri hedef alan tarafın İran olduğunu söylemişti.

GENELKURMAY BAŞKANININ SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in daha önce yaptığı bir açıklama da tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Caine, savaşın ilk saatlerinde güney hattındaki hedeflere ABD Donanması tarafından Tomahawk füzeleriyle saldırılar düzenlendiğini belirtmişti.

New York Times'ın yayımladığı analiz, Minab'daki saldırıya ilişkin uluslararası tartışmaları yeniden alevlendirdi.

