Türkiye, Etiyopya ve Somali Dışişleri Bakanlarının Ankara\'da Buluşması

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi'yi Ankara'da ağırladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Fiqi'nin Ankara'da Türkiye'nin ev sahipliğinde buluşmalarının ardından mevkidaşlarıyla birlikte açıklama yaptı. Etiyopya ve Somali'den gelen konuk bakanlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Fidan, Türkiye'nin barış, diplomasi ve iyi niyete olan taahhüdünün ortak diyalog oluşturmak ve ortak temeller bulma konusundaki çabaları desteklediğini kaydetti. Fidan, "Biz bugün kendimizi çok imtiyazlı bir pozisyonda buluyoruz. Her iki tarafın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği en üst seviyedeki güven ve vermiş oldukları yetki bizim doğru yolda olduğumuz inancımızı güçlendiriyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, hem mevkidaşlarıyla hem de heyetler arasında yapılan görüşmeler sırasında bütün tartışma noktaları üstünde görüş teatisinde bulunduklarını ifade etti. Bakan Fidan, her iki tarafın da konularla ilgili hassasiyetlerini dile getirdiklerini söyledi.

2 EYLÜL'DE TARAFLAR YENİDEN BİR ARAYA GELECEK

Fidan, görüşmeler sonrasında bütün tarafların çok daha iyi bir anlayışa ulaştığını dile getirerek, "Tabii ki çok komplike bir husustan bahsediyoruz, bunlar göz önünde bulundurulduğunda bu hususla ilgili başka değerlendirmelerin yapılması gerekeceği aşikardır. Bugün duyduklarımız ışığında gelecekle ilgili umudumuz pekişmiştir. Bakanlar ikinci tur bir görüşme için 2 Eylül 2024'te Ankara'da tekrar buluşmaya karar vermişlerdir" dedi.

Fidan, konuk bakanlara Ankara'ya geldikleri için teşekkür ederek, ekiplerin birlikte çalışmaya iyi niyet esasında devam edeceklerini ve Ankara'daki bir sonraki toplantı için hazırlıkları devam ettireceklerini söyledi. Bakan Fidan, heyetlerle birlikte yapılan göreşmelerden yanı sıra Etiyopya ve Somali dışişleri bakanlarıyla birebir görüşmelerde de bulundu.

'TÜRKİYE-ETİYOPYA-SOMALİ ORTAK ANKARA AÇIKLAMASI'

Fidan'ın açıklaması sonrasında Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Etiyopya ve Somali arasında düzenlenen görüşmelere ilişkin 'Ortak Ankara Açıklaması'nı yayımladı. Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın daveti üzerine, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Taye Atske Selassie ve Somali Federal Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Ahmed Moallim Fiqi 1 Temmuz 2024 tarihinde Ankara'da bir araya gelmiştir. İki ülkenin bakanları, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında, farklılıklarına yönelik samimi, dostça ve ileriye dönük, ayrı ayrı görüş alışverişinde bulunmuş ve görüş farklılıklarını karşılıklı olarak kabul edilebilir çerçevede ele almaya yönelik perspektifler geliştirmişlerdir. Somali ve Etiyopya'nın Dışişleri Bakanları, farklılıkların barışçı yöntemlerle çözülmesi konusundaki kararlılıklarını yinelemişler; kolaylaştırıcılığı ve yapıcı katkılarından dolayı Türkiye'ye takdirlerini ifade etmişlerdir. Bakanlar, ihtilafların çözüme kavuşturulması ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kalmışlardır. Bakanlar, 2 Eylül 2024 tarihinde Ankara'da ikinci tur görüşmeleri gerçekleştirme konusunda anlaşmışlardır. Her iki taraf da, bu girişiminden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunmuştur." denildi.

'ETİYOPYA İLE SOMALİLAND ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI'

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi 1 Ocak'ta Somaliland sınırları içindeki 20 kilometre sahil şeridini 50 yıllık süreyle Etiyopya'nın kullanımına sunan, ayrıca Berbera Limanı'nda kullanım hakkı sağlayan bir Mutabakat Muhtırası imzalamıştı. İmza töreninde konuşan Somaliland Başbakanı Abdi, Etiyopya'nın Somaliland'ı ilk tanıyan ülke olacağını da açıklamıştı. Bu durum Somali tarafından büyük tepki yaratmıştı. Etiyopya makamları daha sonra yaptığı açıklamalarda, tanımanın şimdilik söz konusu olmadığını belirtmişti.

8 Mayıs'ta Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Özel Temsilcisi Mulatu Teshome Wirtu ilberaberinde Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Görüşmede Etiyopya Başbakanı Ahmed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, muhatap Somali ile Etiyopya arasında Türkiye'nin arabuluculuk yapmasını talep eden mektubu elden tevdi etmişti.