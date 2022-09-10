Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Togo Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Ukrayna tahılı konusunda Putin'den Zelenski'ye cevap - Son Dakika

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