Gazze'de Bir Milyondan Fazla Filistinli Yerinden Edildi

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Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'nin güneyindeki Refah ağırlıklı olarak bir milyondan fazla Filistinli bir kez daha yer değiştirmek zorunda kaldı.

İsrail ordusu, Gazze'de yedi ay süren saldırılarından sonra 6 Mayıs'ta Refah kentine yönelik kara saldırılarına başladı.

İsrail, Refah'ı almadan ve kalan son Hamas militanlarını etkisiz hale getirmeden zaferin mümkün olmadığında ısrar ediyor.

Şimdiyse, Birleşmiş Milletler bu kadar kısa süre içinde, bu kadar çok insanın yerlerinden edilmesinin ve yardım dağıtımındaki azalmanın, ölümcül sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kurumu'nun (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, BBC'ye yaptığı açıklamada "Çocuklar yetersiz beslenme ve susuz kalmaları yüzünden ölüyor" dedi.

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee 6 Mayıs'ta, Refah'ın doğusundaki Filistinlilere yakındaki el Mavasi'den Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el Balah'a uzanan "genişletilmiş insani bölgeye" gitmeleri çağrısı yaptı.

Sözcü buraya giden halkın, sahra hastaneleri, çadırlar, gıda ve diğer yardım malzemelerini bulacakları sözünü verdi.

İsrail ordusu daha sonra Refah sınır kapısının kontrolünü ele geçirdi ve Refah'ın doğusundaki Hamas militanları ve altyapısına karşı "hassas terörle mücadele operasyonu" diye tanımladığı saldırıya başladı.

İsrail ordusu, kent merkezindeki mahallelerde ilerlerken, Refah'ın diğer kesimlerindeki Filistinliler geçici barınaklarını terk etti.

Ortadan kaybolan çadırlar

BBC Arapça'nın incelediği batı ve merkez Refah'a ait yakın tarihli uydu görüntüleri, son haftalarda evlerinden edilenlere ait binlerce çadırın ortadan kaybolduğunu gösteriyor.

Refah'ın batısının 1 Haziran tarihli havadan çekilen fotoğrafları, yoğun nüfuslu bölgelerin terk edildiğini ortaya koydu.

Büyük bir mülteci kampının bulunduğu Tel el Sultan'a ait benzer görüntüler de büyük bir alanda çadır kalmadığını gösteriyor.

İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda yaşayanlara tahliye çağrısı yaparken, kentin orta ve batı kesimlerinde yaşayanlara böyle bir talimat gitmedi.

Ancak Filistinliler, 26 Mayıs'ta Tel el Sultan'da yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı kampa yönelik İsrail hava saldırısından sonra bölgeden kaçtı.

Filistinli yetkililer aralarında çocukların da bulunduğu 45 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Saldırı, dünya liderleri ve insani yardım kuruluşları tarafından kınandı, ancak İsrail ordusu Hamas komutanlarının hedef alındığını öne sürdü ve saldırının hangi koşullarda yapıldığının araştırılacağını söyledi.

Son haftalarda İsrail birlikleri Refah'ın meskun mahallerine doğu ve batıdan yavaş yavaş ilerliyor.

28 Mayıs'ta sosyal medyada paylaşılan bir videoda El Avda kavşağındaki İsrail ordusuna ait bir zırhlı araç ve askerler görülüyordu.

1 Haziran tarihli uydu görüntüleri de, Refah yakınlarında konuşlanmış zırhlı araçları gösteriyor.

1 Haziran'da çekilen uydu görüntüsünde de El Ebrar Camii'nin yıkımı ve Refah'ın merkezindeki yapılarda ağır hasar görülüyor.

Kötüleşen insani koşullar

BM ve diğer yardım kuruluşları Refah'a saldırının feci sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

Touma BBC'ye yaptığı açıklamada "Her gün insanlar ölüyor. Haberlere göre büyük çoğunluğu da kadınlar ve çocuklar. Çoğu tıbbi bakım olmadığından gereksiz yer ölüyor. Çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan ölüyor" dedi.

BM yetkilisi "Şu anda daha düzenli bir yardım akışı gerekiyor. Özellikle de çok ihtiyaç duyulan, yaşam kurtaran yardım malzemeleri, çünkü Gazze'deki iki milyon kişinin hayatı buna bağlı" diye de ekledi.

Gazze'nin güneyindeki Refah kapısı, Mısır üzerinden gelen yardımın ana giriş noktasıydı ve kapının Filistin tarafı, İsrail'in Mayıs başında kontrolü ele geçirmesinden sonra kazandı.

İsrail, güneydeki diğer kapı Kerem Şalom'dan yardım gönderildiğini söylüyor. Ancak BM bu kapıya erişimin çok tehlikeli olduğunu vurguluyor.

Bu arada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) İsrail ordusunun saldırısı ve çatışmanın yoğunlaşması yüzünden kentteki başlıca üç hastanenin kapandığını duyurdu.

İnsan akınına sahne olan kent

BM'ye göre Ekim'de savaşın başlamasından önce Refah'ta 250 bin kişi yaşıyordu.

BM, sonraki aylarda bu sayının 1,4 milyona çıkıp, Refah'ı büyük bir mülteci kampına dönüştürdüğünü söyledi.

Ekim ayında İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ve orta kesimlerindeki sivillere Vadi Gaza nehir yatağının güneyine gitmeleri talimatı vermişti.

İsrail Ordusu son haftalarda, Gazze-Mısır sınırındaki tampon bölge olan Philadelphi Koridoru adlı alanın kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Savaş, Hamas'ın 7 Ekim'de bin 200 kişiyi öldürüp, 252 kişiyi rehin aldığı saldırıdan sonra başlamıştı.

İsrail'in Gazze'de büyük bir yıkıma neden olan saldırılarında 36 binden fazla Filistinli öldürüldü.