Virginia Giuffre\'nin anıları: Prens Andrew suçlamaları

Seks suçlusu Jeffrey Epstein'in başlıca kurbanlarından Virginia Giuffre, intihar etmesinden sonra yayımlanan anılarında, Epstein ve çevresinin elinde "bir seks kölesi" olarak ölebileceğinden korktuğunu yazdı.

BBC'nin 21 Ekim Salı günü yayımlanmadan önce tam kopyasını aldığı "Nobody's Girl" adlı kitap, Giuffre'nin intiharından neredeyse altı ay sonra piyasa çıkmış olacak.

Giuffre anılarında PrensAndrew ile üç kez cinsel ilişkiye girdiğini, bunların birinde Epstein ve sekiz kadar genç kız daha olduğunu yazıyor.

2022'de Giuffre ile bir tazminat anlaşmasına varan Prens Andrew suçlamaları en başından bu yana reddediyor.

Prens geçen hafta kraliyet unvanlarının çoğunu bıraktığını açıklamıştı.

Giuffre'nin kitabında, genç kızları istismar eden zengin ve güçlü insanlar şebekesi anlatılıyor.

İstismarın merkezinde ise Epstein ve şu anda seks ticareti suçlamalarından 20 yıl hapis cezası çeken eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell bulunuyor.

Giuffre onlarca yıl sonra bile Epstein ve Maxwell'den ne kadar çok korktuğunu hatırladığını anlatıyor.

Giuffre, istismarları ayrıntılarıyla anlattığı kitabında, Epstein kendisiyle sadomazoşist cinsel ilişkiye girdiğinde "çok acı çektiği için bayılmak için dualar ettiğini" söylüyor.

Buckhingham Sarayı'ndan bir kaynak BBC'ye yaptığı açıklamada, kitabın yayımlanmasıyla birlikte Prens Andrew'ün geçmişinin daha çok sorgulanacağını söyledi. Bu kaynak "ileride zorlu günler yaşanacağını" kabul ettiklerini ifade etti.

'Kızlarım senden biraz küçük'

Prens Andrew, 17 Ekim Cuma günü gönüllü olarak annesi Kraliçe 2. Elizabeth'ten aldığı York Dükü de dahil olmak üzere kraliyet unvanlarını kullanmamaya karar verdiğini açıklamıştı.

Prens ayrıca, Britanya'daki en eski ve üst düzey şövalyelik olan Dizbağı Nişanı'dan da vazgeçtiğini duyurdu.

Prens Andrew yazılı açıklamasında "Bana karşı yapılan suçlamaları şiddetle reddediyorum" dedi.

Andrew, bir hükümranın oğlu olduğu için Prens kalmaya devam edecek.

Ancak bazı milletvekilleri de Prens Andew'ün unvanlarının resmen elinden alınması çağrısı yaptı.

BBC Muhabiri Henry Zeffman, hükümetin böyle bir girişime öncülük etmesinin "hiç muhtemel olmadığını" söylüyor.

Eğitim Bakanı Bridget Phillipson bunların hükümetten çok "Kraliyet Ailesi'nin meseleleri" olduğunu söyledi.

Giuffre anılarında Prens Andrew ile Mart 2011'de tanıştığını söylüyor.

Virgina Giuffre, Maxwell'in bir gün kendisini uyandırıp "özel bir gün olacağını" ve "yakışıklı bir prensle tanışacağını" söylediğini anlatıyor.

Maxwell'in Giuffre'i tanıştırdıktan sonra Prens'tem genç kızın yaşını tahmin etmesini isteğidini, o zamanlar 41 yaşında olan Andrew'un "17" diyerek doğru tahmin ettiğini anlatıyor.

Prens'in de "benim kızlarım da senden biraz daha küçük" dediğini belirtiyor.

'İyi iş çıkarttın'

Giuffre, o gece Prens Andrew, Epstein ve Maxwell ile birlikte Londra'daki bir gece kulübüne gittiklerini, Prens'in de "aşırı derecede terlediğini" belirtiyor.

Daha sonra arabada eve giderken Maxwell'in kendisine "Eve vardığımızda onun için Jeffrey için yaptığını yapacaksın" dediğini, gece Prens ile cinsel ilişkiye girdiğini anlatıyor:

"Canayakın davranıyordu ama sanki benimle cinsel ilişkiye girmek doğuştan hakkıymış gibi bir tavrı da vardı.

"Ertesi sabah Maxwell'in kraliyet ailesinden dostuyla sohbet etmiş olduğu çok açıktı çünkü bana 'İyi iş çıkarttın, Prens eğlendi' dedi."

Giuffre kendisinin "pek iyi hissetmediğini" söylerken Epstein'ın kendisine 15 bin dolar verdiğini söylüyor.

Giuffre bir ay kadar sonra Andrew ile Epstein'in New Yorkt'taki evinde bir kez daha ilişkiye girdiğini anlatıyor.

Prens ile üçüncü kez de Epstein'in adasında, "grup seks" diye tanımladığı bir ortamda yattığını söylüyor.

Giuffre 2015'te verdiği yeminli ifadede o zamanlar "18 yaş civarında olduğunu" ve "Epstein, Prens Andrew ve yaklaşık sekiz diğer genç kızla birlikte ilişkiye girdiklerini" söylediğini yazıyor.

"Diğer bütün kızlar 18 yaşın altındaymış gibi görünüyordu ve İngilizce konuşamıyorlardı."

Giuffre kitabında, tazminat davası açmasından sonra Prens Andrew ile 2022'de vardıkları anlaşmadan da bahsediyor:

"Bir yıllık susma koşulunu kabul ettim. Bu o zaman önemliydi çünkü annesinin tahttaki Platin Yıldönümü'nün [tahttaki 70. yıldönümü[ daha çok hasar almamasını sağlıyordu."

Giuffre, kızların "çocuk gibi" görünmesinin istendiğini ve Epstein'in çatısı altında yaşarken, çocukluğundan beri yaşadığı beslenme sorununun "teşvik edildiğini" aktarıyor.

"Onlarla yaşadığım yıllar boyunca beni sayısız zengin, güçlü erkeğe verdiler. Kullanıldım ve aşağılandım, bazı durumlarda boğazım sıkıldı, dövüldüm, kanlar içinde bırakıldım. Bir seks kölesi olarak öleceğime inanıyordum."

Epstein, 2008'de 18 yaşından küçük bir kişiyi seks işçisi olarak pazarlamaktan hüküm giymişti. 2019'da seks suçlarıyla ilgili yargılanmayı beklerken öldü.

Bu arada Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, medyada yer alan Prens Andrew'ün koruma polisi aracılığıyla Giuffre'nin kişisel bilgilerini elde etmeye çalıştığı iddialarının "aktif bir şekilde" incelendiğini duyurdu.

Mail On Sunday gazetesi, gazetenin Şubat 2011'de Prens'in Giuffre'yle ilk tanışmasına ait fotoğrafını yayımlamasından önce, koruma polisinden Giuffre'yi araştırmasını istediğini yazdı.

Gazete ayrıca, Prens'in söz konusu polis memuruna Giuffre'nin doğum tarihi ve sosyal güvenlik numarasını verdiğini iddia etti.

Prens Andrew, 2019'da BBC'ye Giuffre ile buluşmasını "hiç hatırlamadığını" söylemiş ve "asla herhangi bir cinsel temasta bulunmadıklarını" iddia etmişti.