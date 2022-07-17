Zeytinyağının sağlık açısından en önemli 5 faydası - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Zeytinyağının sağlık açısından en önemli 5 faydası

17.07.2022 13:17
Zeytinyağının sağlık açısından en önemli 5 faydası

Beslenme uzmanı Nicola Shubrook , BBC'ye zeytinyağının faydalarını değerlendirdi.

Zeytinyağı bilinen en eski besin kaynaklarından biri. Faydalarından dolayı antik çağlardan beri sıvı altın ve sıvı güneş diye anılıyor.

Peki zeytinyağının sağlık açısından en fazla öne çıkan özellikleri neler? Zeytinyağı kullanmanın sakıncalı olduğu durumlar olabilir mi? Beslenme uzmanı Nicola Shubrook, BBC Good Food için değerlendirdi.

Zeytinyağı, zeytinlerin bütün olarak sıkılmasıyla elde ediliyor. Zeytin ağacı, Akdeniz'e özgü. Zeytinin lezzeti, yetiştiği ülkeye göre değişebiliyor: Bazıları hafif, bazılarının tadı acımtrak olabiliyor.

İşleme teknikleri, zeytinyağının rafine olan veya olmayan diye iki gruba ayrılmasına neden oluyor.

Rafine edilmemiş yağlar, saf ve belli bir işlemden geçmemiş, sıkım sırasında ısıya veya kimyasal maddelere maruz bırakılmamış yağlar. Bu nedenle daha saf, tadı da daha keskin.

Rafine yağlar ise olabilecek kusurları gidermek için işlemden geçirilmiş, genelde rengi daha açık, tadı da daha yumuşak olan yağlar.

Sızma zeytinyağı, ilk sıkımdan elde edilen rafine edilmemiş zeytinyağı. Yağ çıkarılırken ısıtılmadığı için polifenol denilen faydalı bitki bileşikleri korunuyor.

En iyi kalite zeytinyağı, sızma zeytinyağları. Bunlar genelde daha pahalı. Tadı daha belirgin, rengi de daha koyu.

Sızma olmayan ya da hafif diye satılan zeytinyağlarının çoğu soğuk sıkım ve rafine yağların karışımından oluşuyor.

Zeytinyağının besin değerleri

Bir çorba kaşığı (11 mililitre) zeytinyağının besin değerleri şöyle:

99 kilokalori (kcals)/ 407 kilojul (kJ)

11 gram yağ

6 gram doymuş yağ

0 gram tekli doymamış yağ

9 gram çoklu doymamış yağ

56 miligram E vitamini

Sağlık açısından en önemli 5 faydası

1. Kalp sağlığına iyi gelebilir

Zeytinyağı Akdeniz diyetindeki en önemli gıdalardan biri.

Özellikle de sızma zeytinyağının kalp sağlığına faydalı olduğunu gösteren birçok araştırma var.

Bunun nedeni, tansiyonu düşürmesi ve kolesterol düzeyini ayarlaması.

Yapılan bilimsel araştırmalar, zeytinyağının hem felç hem de kalp hastalığını azaltan tek "tekli doymamış yağ" kaynağı olduğunu gösteriyor.

2. İltihaplanmayı azaltabilir

Birçok kronik sağlık sorununun nedenleri arasında iltihaplanma da bulunuyor.

Bunlara Alzheimer ve Tip 2 diyabet hastalığı da dahil.

Zeytinyağındaki oleik asit gibi antioksidanlar ve iltihaplanmaya karşı oynadıkları rol üzerine yapılan araştırmalar, bunların iltihaplanmayı ve iltihap derecesini gösteren C-Reaktif Proteininin düzeyini azalttığını gösterdi.

Sızma zeytinyağı, polifenoller açısından zengin. Zeytinyağındaki bu bitki bileşiklerinden biri de oleocanthal.

Oleocanthal'ın ibuprofen ilacıyla aynı farmolojik özelliklere sahip, iltihaplanmayı önleyen doğal bir madde olduğu söyleniyor.

Bu özelliğiyle, eklem iltihabı olarak tanımlanabilecek romatoid artrite de iyi gelebiliyor.

3. Ruh halini düzeltebilir

Sağlıklı beslenmek için bol sebze, meyve, kepekli tahıllar, yağlı balıklar ve zeytinyağı tüketilmesi öneriliyor.

Zeytinyağı böyle bir beslenmenin parçası olarak depresyonu azaltmakta da rol oynuyor.

4. Beyin fonksiyonunu geliştirebilir

2015'te yapılan bir araştırmada, ileri yaş grubunda zeytinyağı veya fındık-ceviz gibi kuruyemişlerle desteklenen Akdeniz diyetinin beynin kognitif, ya da bilişsel fonksiyonunu geliştirmeye yardımcı olduğu belirlendi.

Bu nedenle, Alzheimer hastalığı riskini azaltabilir.

5. Kronik hastalıklara karşı korunma sağlayabilir

Bazı araştırmalar, zeytinyağının ve yüksek polifenol içeriğinin Tip 2 diyabet ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor.

Ancak kesin sonuçlar için daha fazla araştırma gerekiyor.

Herkes zeytinyağı kullanabilir mi?

Dünyanın en sağlıklı beslenen insanlarının yaşadıkları ülkelerde sofralardan eksik olmayan zeytinyağı, genelde herkes için yararlı.

Ancak nadiren de olsa, zeytinyağından çok, zeytin ağacının polenlerinin neden olduğu alerji vakaları görülebiliyor.

Kalorisi fazla olduğu için zeytinyağını ölçülü tüketmek gerekiyor.

YORUMLAR
500
İklim değişikliği turizmi tehdit ediyor İklim değişikliği turizmi tehdit ediyor ANTALYA-KONYAALTI SAHİLİ, TATİLİN SON GÜNÜNDE DE TIKLIM TIKLIM ANTALYA-KONYAALTI SAHİLİ, TATİLİN SON GÜNÜNDE DE TIKLIM TIKLIM
Kaynak: BBC

Zeytinyağı, Akdeniz, Zeytin, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zeytinyağının sağlık açısından en önemli 5 faydası - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
13:17 Bursa'da "park yeri" tartışmasında kan dökülmüştü: Bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
13:13 Engin Özkoç'tan 15 Temmuz gecesine ait paylaşım: Erdoğan telefonun arkasına sığınıp saklanırken CHP'liler Meclis'in kapısını açıyordu!
13:06 Eşi benzeri görülmemiş bir deniz canlısı keşfedildi! Garip kolları olan canlı büyük ilgi çekti
12:56 Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
12:54 Kurban Bayramı ile ilgili "Canlıları keserek bayram olmaz" diyen Ataol Behramoğlu, üniversitedeki görevinden alındı
12:50 Motosikletini ayağıyla süren vatandaşı görenler "pes artık" dedi! O anlar kameralara yansıdı
12:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun üzerine pano devrildi! Brezilyalı neye uğradığını şaşırdı
12:40 İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar...
12:37 Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye
12:28 Barcelona'da Xavi krizi! Son 5 yılda İran'ı ziyaret ettiği için ABD'ye alınmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 13:28:36. #1.13#
SON DAKİKA: Zeytinyağının sağlık açısından en önemli 5 faydası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement