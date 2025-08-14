Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 700 bisikletle Kur'an kursu öğrencilerine unutulmaz sevinç yaşattı - Son Dakika
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 700 bisikletle Kur'an kursu öğrencilerine unutulmaz sevinç yaşattı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 700 bisikletle Kur\'an kursu öğrencilerine unutulmaz sevinç yaşattı
14.08.2025 15:29
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 4-6 yaş grubundaki Kur'an kursu öğrencilerine 700 bisiklet dağıtarak unutulmaz bir sevinç yaşattı. Küçük yüreklerde büyük mutluluklar yaratan bu anlamlı projeye ilişkin konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Minik ellerinde Kur'an-ı Kerim'i tutan, gönüllerinde iman sevgisi taşıyan çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeye bisikletlerle gülücük katıyoruz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 4-6 yaş grubundaki Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik anlamlı bir bisiklet dağıtım programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencilerine Bisiklet Dağıtım Programı", İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda coşkulu bir katılımla gerçekleşti.

Programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Vali Yardımcısı Yakup Kılınçoğlu, İl Müftüsü Ramazan Tolan, Kur'an Kursu öğrencileri, velileri ve kurs hocaları katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 700 bisikletle Kur'an kursu öğrencilerine unutulmaz sevinç yaşattı

Program, Zeliha Ablak Kur'an Kursu öğrencilerinden Fatma Zehra Karadaş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Minik öğrencinin okuduğu anlamlı Kur'an ayetleri, salondakilere duygusal anlar yaşattı.

"YÜZLERİNDEKİ GÜLÜMSEMEYE BİSİKLETLERLE GÜLÜCÜKLER KATIYORUZ"

Programda bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, minik öğrencilere seslenerek onların heyecan ve gayretlerini yürekten takdir etti. Gülpınar, "Minik ellerinde Kur'an-ı Kerim'i tutan, gönüllerinde iman sevgisi taşıyan, gözlerinde öğrenme heyecanı parlayan çocuklarımızla birlikteyiz. Onların yüzündeki gülümsemeye hediye ettiğimiz bisikletlerle birlikte gülücükler katıyoruz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 700 bisikletle Kur'an kursu öğrencilerine unutulmaz sevinç yaşattı

Gülpınar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"4-6 yaş grubunda Kur'an eğitimi alan yavrularımızın gösterdiği azim, disiplin ve başarı hepimiz için gurur kaynağıdır. Onlara takdim edeceğimiz bisikletler maddi birer hediye olabilir, ancak asıl değeri manevi anlamda taşıyorlar. Bu hediyeler, çocuklarımızın gayretini ödüllendirirken, yüreklerine 'Ben başarabilirim' duygusunu aşılayan önemli bir teşviktir. Bu güzel tablo, İl Müftülüğümüz ile Belediyemizin iş birliği ve dayanışmasının eseridir. Bu güçlü bağ, şehrimizin yarınlarını aydınlatacaktır."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 700 bisikletle Kur'an kursu öğrencilerine unutulmaz sevinç yaşattı

GÜLPINAR'DAN VELİLERE VE EĞİTİME VURGU

Gülpınar, ayrıca ailelerin eğitimdeki rolüne dikkat çekerek, "Eğitim ailede başlar. Çocuğun ilk öğretmeni annesi ve babasıdır. Sizlerin sabrı, ilgisi ve desteği olmasa, çocuklarımız bugün burada bu başarıyı gösteremezdi. Sizler hem onların kalbine hem de geleceğine dokunuyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Minik öğrencilere de seslenen Gülpınar, "Sizler bizim geleceğimiz, gözümüzün nuru, gönlümüzün umudusunuz. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde büyüyen bir nesil, hem bu dünyada hem ahirette huzurun teminatıdır. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 700 bisikletle Kur'an kursu öğrencilerine unutulmaz sevinç yaşattı

Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan da konuşmasında, İl Müftülüğü olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, bisiklet dağıtım projesine destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN MUHTEŞEM GÖSTERİLER

Konuşmaların ardından, program minik Kur'an Kursu öğrencilerinin sema gösterisi, ayet ve hadis sunumu ile ilahi dinletileriyle renklendi. Programdaki gösteriler, salondakiler tarafından takdirle karşılanırken, miniklerin manevi eğitimdeki başarıları da dikkat çekti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 700 bisikletle Kur'an kursu öğrencilerine unutulmaz sevinç yaşattı

Program, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve protokol üyelerinin minik öğrencilere bisikletlerini teslim etmesiyle son buldu. Öğrencilerin mutlulukları ve yüzlerindeki gülümsemeler, programın en anlamlı anları oldu.

Aldıkları hediyelerle büyük sevinç yaşayan çocuklar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür ettiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 700 bisikletle Kur'an kursu öğrencilerine unutulmaz sevinç yaşattı

Eğitim

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 700 bisikletle Kur'an kursu öğrencilerine unutulmaz sevinç yaşattı
